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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 874875876877> Додано: Пон 03 лип, 2023 15:18



Bolt написав: Hotab написав: Faceless , я б поставив питання інакше: як можна все своє життя вирішувати питання хабарами , але мріяти про Європу. , я б поставив питання інакше: як можна все своє життя вирішувати питання хабарами , але мріяти про Європу.

Я про Європу не мрію, саме тому, я ще в Україні. Я про Європу не мрію, саме тому, я ще в Україні.

Так може і син хай не мріє? Бо ж діти - носії культури своїх батьків. Та і водійську ліцензію там треба по чесному отримувати… Вчити тести - це все час. А «занести» - 5 секунд. Плюс суспільство настільки толерантне, що умовний Болт заявити «я заніс» не тільки не соромиться, а навіть хизується «порєшал вопрос»Так може і син хай не мріє? Бо ж діти - носії культури своїх батьків. Та і водійську ліцензію там треба по чесному отримувати… Hotab Повідомлень: 9285 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 1999 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 15:25

Очень понравилось https://ua.jooble.org/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 - вакансии в Чехии, Польше, Литве, Канаде...

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Вас це засмучує, судячи з емоджі Вас це засмучує, судячи з емоджі

Мене засмучує, що вона таки є.

Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают. Мене засмучує, що вона таки є.Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают. ЛАД 2 Повідомлень: 24901 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4710 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 15:32 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).

Вас це засмучує, судячи з емоджі Вас це засмучує, судячи з емоджі

Мене засмучує, що вона таки є.

Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают. Мене засмучує, що вона таки є.Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают. Або в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи.

Щодо населення і прогнозів його чисельності - тут причин чимало, і демографічні перекоси в нас з'явилися не одне десятиліття тому, навіть ще за совку в Україні доля пенсіонерів у складі населення була одна з найвищих. Мабуть, з вашою логікою, в нас півстоліття вже "катастрофа". Або в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи.Щодо населення і прогнозів його чисельності - тут причин чимало, і демографічні перекоси в нас з'явилися не одне десятиліття тому, навіть ще за совку в Україні доля пенсіонерів у складі населення була одна з найвищих. Мабуть, з вашою логікою, в нас півстоліття вже "катастрофа". Faceless

Модератор Повідомлень: 33273 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 15:46 Faceless написав: Завжди можна складати на машині автошколи Bolt написав: Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права

Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію? Завжди можна складати на машині автошколиЧорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію?

Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша. [/quote]

В таке ше якось можна повірити ну з одним питанням, і то це ще має "пощастити", але ж допускається і дві помилки. Повно є ресурсів, де можна пройтися по всім офіційним тестам, з тими ж питаннями і ілюстраціями, вони єдині й затверджені, і ніяких несподіванок не буде взагалі.[/quote]

Не плутайте. Це зараз. А я писав, про себе 25 років тому. Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша.[/quote]В таке ше якось можна повірити ну з одним питанням, і то це ще має "пощастити", але ж допускається і дві помилки. Повно є ресурсів, де можна пройтися по всім офіційним тестам, з тими ж питаннями і ілюстраціями, вони єдині й затверджені, і ніяких несподіванок не буде взагалі.[/quote]Не плутайте. Це зараз. А я писав, про себе 25 років тому. Bolt Повідомлень: 2056 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 15:47 Faceless

Вы решили заменить песикота и реагировать на каждый мой пост?

После совка у нас было 52 млн.

А с этим согласен:

в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи

Катастрофа - это где-то там, а у нас всё хорошо. Очень напоминает российскую пропаганду. Вы решили заменить песикота и реагировать на каждый мой пост?После совка у нас было 52 млн.А с этим согласен:Катастрофа - это где-то там, а у нас всё хорошо. Очень напоминает российскую пропаганду. ЛАД 2 Повідомлень: 24901 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4710 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 16:04 Bolt написав: Hotab написав: Bolt написав: Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется. Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.



За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену. За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену.

Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити)

Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часу😏

Я і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?!

Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались 😉 Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити)Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часу😏Я і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?!Пи. Си .2



Тот кто НЕ дает и НЕ берет взятки - НЕ святоша. Просто НОРМАЛЬНЫЙ человек.

ЭТО -НОРМАЛЬНО. НЕ плохо и НЕ хорошо. Тот кто НЕ дает и НЕ берет взятки - НЕ святоша. Просто НОРМАЛЬНЫЙ человек.ЭТО -НОРМАЛЬНО. НЕ плохо и НЕ хорошо. rjkz

Повідомлень: 14894 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7749 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 16:08 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: После совка у нас было 52 млн. После совка у нас было 52 млн.

Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші.

ЛАД написав: Катастрофа - это где-то там, а у нас всё хорошо. Катастрофа - это где-то там, а у нас всё хорошо.

Знову вправляєтеся у переручуванні і перебріхуванні? Десь знайдете цитату, де я пишу "а у нас всё хорошо"? Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші.Знову вправляєтеся у переручуванні і перебріхуванні? Десь знайдете цитату, де я пишу "а у нас всё хорошо"? Faceless

Модератор Повідомлень: 33273 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 16:26 akurt написав: Пані Вишня2021, ну припиніть вже писати дурниці: Ви ж нанесли купу сміття, що я торгую дипломами університетів США та Європи, а в перервах торгую квартирами в Анталії.

Припиніть вже: соромно за вас. Пані Вишня2021, ну припиніть вже писати дурниці: Ви ж нанесли купу сміття, що я торгую дипломами університетів США та Європи, а в перервах торгую квартирами в Анталії.Припиніть вже: соромно за вас.

Ви знову свої слова повторюєте від мого імені. Або наведіть мій пост, в якому я таке пишу, або признайте себе балаболом.



Займайтеся хоч чим завгодно. Але я і так на сайті бачу рекламу, щоб ще й вашу приховану терпіти. Захожу на гілку, щоб прочитати щось корисне, а тут- ваша реклама самого себе і дуже часто. Заведіть окрему гілку чи давайте платну рекламу.



І ви для чогось одні й ті ж самі слова повторюєте в кожному своєму пості, ще й від мого імені. Або наведіть мій пост, в якому я таке пишу, або признайте себе балаболом. Ви знову свої слова повторюєте від мого імені. Або наведіть мій пост, в якому я таке пишу, або признайте себе балаболом.Займайтеся хоч чим завгодно. Але я і так на сайті бачу рекламу, щоб ще й вашу приховану терпіти. Захожу на гілку, щоб прочитати щось корисне, а тут- ваша реклама самого себе і дуже часто. Заведіть окрему гілку чи давайте платну рекламу.І ви для чогось одні й ті ж самі слова повторюєте в кожному своєму пості, ще й від мого імені. Або наведіть мій пост, в якому я таке пишу, або признайте себе балаболом. Wisznia2021 Повідомлень: 423 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 16:28 akurt написав: Теоретично цю гілку і було створено для відповіді саме на таке питання пана Bolt.

Шкода, що її завалили всіляким мотлохом.



В цьому випадку все впирається в 2 речі:

а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої...

б) гроші на навчання.



Серед варіантів:

- Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади.

Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня.

Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами.

НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше.

Але є стипендії до 10 000 CAD.

Документи можна подавати до 15 серпня.

Докладно можна ознайомитися тут:

https://www.ucalgary.ca/live-uc-ucalgar ... ewbook.pdf

- ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі.

Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали).

- навчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював.

- на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США.

Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування).

Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання.

Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю.

- не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського.



Мова+мова+мова+гроші+гроші+гроші... Теоретично цю гілку і було створено для відповіді саме на таке питання панаШкода, що її завалили всіляким мотлохом.В цьому випадку все впирається в 2 речі:а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої...б) гроші на навчання.Серед варіантів:- Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади.Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня.Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами.НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше.Але є стипендії до 10 000 CAD.Документи можна подавати до 15 серпня.Докладно можна ознайомитися тут:- ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі.Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали).- навчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював.- на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США.Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування).Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання.Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю.- не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського.



Язык учить надо всегда.

Деньги - не всегда нужны.

В Германии на немецком обучение бесплатное.

Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.

В США уже писал - в Сити каледжах НЙ, которые под CUNY вполне доступные цены.

Мне тут еще подкинули - в каледжах СТЕЙТ НЙ вообще есть варианты за 0.

Но в обоих случаях - надо быть резидентом.

Поэтому кроме лангуаге, первая часть названия ветки более чем актуальна.

Сами деньги надо зарабатывать, они всегда на что-нибудь нужны. Мир не совершенен. Язык учить надо всегда.Деньги - не всегда нужны.В Германии на немецком обучение бесплатное.Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.В США уже писал - в Сити каледжах НЙ, которые под CUNY вполне доступные цены.Мне тут еще подкинули - в каледжах СТЕЙТ НЙ вообще есть варианты за 0.Но в обоих случаях - надо быть резидентом.Поэтому кроме лангуаге, первая часть названия ветки более чем актуальна.Сами деньги надо зарабатывать, они всегда на что-нибудь нужны. Мир не совершенен. rjkz

Повідомлень: 14894 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7749 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 874875876877> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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