Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пакувальник на фабрику печива Cleary's 4 200 - 6 150 $ Пакувальник на фабрику печива /Канада/ Без знання мови/ Без досвіду роботи/ Безкоштовна вакансія/ Оформлення візи/ Робота для жінок, чоловіків, пар EuropeService Проверенные контакты Есть наймы Активно просматривает отклики Канада
ЛАД написав:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).
Вас це засмучує, судячи з емоджі
Мене засмучує, що вона таки є. Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают.
Або в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи. Щодо населення і прогнозів його чисельності - тут причин чимало, і демографічні перекоси в нас з'явилися не одне десятиліття тому, навіть ще за совку в Україні доля пенсіонерів у складі населення була одна з найвищих. Мабуть, з вашою логікою, в нас півстоліття вже "катастрофа".
Faceless написав:Завжди можна складати на машині автошколи
Bolt написав:Та і то мала хочаб правила сама склала з другого разу, а я 25років тому після, як не склав правила, заніс 5 пляшок Десни, і через декілька днів вже мав права
Чорт забирай, я розумію буває важко здати практику, особливо на механіці, особливо на задрючених маршрутах, але як можна не здати теорію?
Дуже просто. Це коли правільно відповідає на питання. А тобі пише не вірно. Йдеш розбиратися, а тобі кажуть, що в нас тут збиралася комісія в тч і з представників автошкіл і вирішили, що така відповідь на питання буде правільніша. [/quote] В таке ше якось можна повірити ну з одним питанням, і то це ще має "пощастити", але ж допускається і дві помилки. Повно є ресурсів, де можна пройтися по всім офіційним тестам, з тими ж питаннями і ілюстраціями, вони єдині й затверджені, і ніяких несподіванок не буде взагалі.[/quote] Не плутайте. Це зараз. А я писав, про себе 25 років тому.
Bolt написав:Малому 16,5 так, что не исключаю, что в следующем году тоже придётся валить, хотя и не хочется.
За кордоном важко. Не можна дати. $100 для гарантованого проходження водійського екзамену.
Я хотів і малому до 18 зробити, але там поміняли законодавство, що навчання з 18-ти років.(Раніше з 16 ти можна було, просто не мав права до досягнення 18-ти років їздити) Пи.Си.Дружина недавно їхала в трамваї, якась дівчина з кимось розмовляла по телефону в сказала, що вже тричі не склала іспит з водіння. Тобто тепер піде знов на курси на додаткові заняття. Тобто, враховуючи, що на екзамен нам казали чекати майже місяць, то самі порахуйте скільки пішло часу😏 Я і так їжджу поруч з малою(щоб вчасно перекинути важіль МКП на нейтралку та дьорнути за ручник якщо щось). Чи Ви вважаєте, що 30 годин на курсах це достатньо?! Пи. Си .2 Прямо у нас тут на форумі одні святоші зібрались 😉
Тот кто НЕ дает и НЕ берет взятки - НЕ святоша. Просто НОРМАЛЬНЫЙ человек. ЭТО -НОРМАЛЬНО. НЕ плохо и НЕ хорошо.
Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші.
ЛАД написав:Катастрофа - это где-то там, а у нас всё хорошо.
Знову вправляєтеся у переручуванні і перебріхуванні? Десь знайдете цитату, де я пишу "а у нас всё хорошо"?
akurt написав:Пані Вишня2021, ну припиніть вже писати дурниці: Ви ж нанесли купу сміття, що я торгую дипломами університетів США та Європи, а в перервах торгую квартирами в Анталії. Припиніть вже: соромно за вас.
Ви знову свої слова повторюєте від мого імені. Або наведіть мій пост, в якому я таке пишу, або признайте себе балаболом.
Займайтеся хоч чим завгодно. Але я і так на сайті бачу рекламу, щоб ще й вашу приховану терпіти. Захожу на гілку, щоб прочитати щось корисне, а тут- ваша реклама самого себе і дуже часто. Заведіть окрему гілку чи давайте платну рекламу.
І ви для чогось одні й ті ж самі слова повторюєте в кожному своєму пості, ще й від мого імені. Або наведіть мій пост, в якому я таке пишу, або признайте себе балаболом.
akurt написав:Теоретично цю гілку і було створено для відповіді саме на таке питання пана Bolt. Шкода, що її завалили всіляким мотлохом.
В цьому випадку все впирається в 2 речі: а) знання мови - англійської/німецької/польської/іншої... б) гроші на навчання.
Серед варіантів: - Ще не пізно податися на візу за програмою CUAET - тиждень тому Канада дозволила українцями, хто прибув за цією програмою, НАВЧАТИСЯ в університетах Канади. Подати на канадську візу Заяву можна на протязі ще 12 днів - до 15 липня. Я в червні відвідав один з провідних універсиеттів Канади - університет Калгарі - та знайомився з умовами. НЕ ДЕШЕВО: для іноземців близько 30 000 CAD на рік. Але це провідний університет Канади, гадаю можна пошукати щось дешевше. Але є стипендії до 10 000 CAD. Документи можна подавати до 15 серпня. Докладно можна ознайомитися тут: https://www.ucalgary.ca/live-uc-ucalgar ... ewbook.pdf - ще не пізно почати вивчати польську мову - за рік вивчають та вчаться на польській мові в Польщі. Я вже писав, який шлях пройшов син приятелів - зараз в процесі вступу в університет Вроцлава або Варшави (ще не вибрали). - навчаням в згаданих вище Нідерландах займався успішно наш форумчанин - там були цікаві цифри: за 4 роки навчання можна вкластися в 120 000 євро - ціна проданого вчасно бабушатника біля метро "Лісова". Правда останній його допис був трохи сумний - щось там в Нідерландах якось наче не дуже добре вчитися. Подробиць він не оприлюднював. - на жаль, мій допис про навчання в університетах США завалили лайном добродії - але теж ще не пізно здавати в он-лайн режимі екзамени та поїхати на навчання в США. Ціни там вище, ніж в Канаді, але наші люди хитрять та роблять так: вступають на навчання в регіональні університети - там плата за навчання значно нижча - через 2 роки переводяться в пристойні університети (впливає на подальше працевлаштування). Там теж є стипендії для українців - до 20 000$ на весь період навчання. Є 6 університетів США, де навчання безкоштовне при певних умовах, але вже пізно (там підготовча робота ведеться 18-24 місяця) і на сьогодні я не впевнений що та програма ще працює. Але дві дитини моїх приятелів вже закінчили, одна зараз живе та працює в Лос-Анджелесі, долю іншої не знаю. - не тримаю "руку на пульсі" - але якось писав: в Туреччині діє (або діяла - не інтересувався) Програма прийому іноземців на навчання - брали по 100 000 студентів на рік на дуже солодких умовах: відбіркова комісія працювала в тому числі в Києві. В разі прийому (щорічно до 1 березня) забезпечують навчання на Підготовчому факультеті (1 рік вивчення турецької та англійської мов), безкоштовне проживання в гуртожитку, безкоштовне навчання на протязі всіх років навчання, оплата проїзду раз на рік додому і назад. Первинна подача документів - в он-лайн режимі, серед самих важких/провокаційних питань: МОТИВАЦІЯ. Дозволено вибрати тільки бажаний напрям навчання, конкретний університет призначають без права вибору. Є дуже потужні університети, які Україні з її 1200 нікому не потрібних університетів - по 30 на одне місто (можете бити мене ногами) не насняться ніколи: в Akdeniz University навчається більше за 74 000 (сімдесят чотири тисячі, Карп!) студентів: факультети від Міжнародних відносин до Морського.
Мова+мова+мова+гроші+гроші+гроші...
Язык учить надо всегда. Деньги - не всегда нужны. В Германии на немецком обучение бесплатное. Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц. В США уже писал - в Сити каледжах НЙ, которые под CUNY вполне доступные цены. Мне тут еще подкинули - в каледжах СТЕЙТ НЙ вообще есть варианты за 0. Но в обоих случаях - надо быть резидентом. Поэтому кроме лангуаге, первая часть названия ветки более чем актуальна. Сами деньги надо зарабатывать, они всегда на что-нибудь нужны. Мир не совершенен.