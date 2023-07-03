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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 16:33
Faceless написав: ЛАД написав:
После совка у нас было 52 млн.
Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші.
Цифры можно?
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ЛАД
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Додано: Пон 03 лип, 2023 16:39
Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві підпрацьовують нелегально.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 16:43
ЛАД написав:
Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".
Ну и вдохновляет:
Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн
Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).
ДЕмографическая катастрофа началась давно.
Гадание на кофейной гуще - вполне логично, когда люди просто покупают билет в одну сторону, а уже в другой стране получают гражданство, заключают браки, рожают детей, умирают. А в Украине их "видят" гражданами Украины.
В статье все моменты описаны. И прикидки такие-же делал и выкладывал на форуме и я до войны несколько раз.
И по трудоспособному населению и по работающим вне госслужбы.
Я выходил на цифру в 29-32 млн в 2020 году.
То есть, сейчас все намного печальней. Но уже на данный момент я цифру не могу состряпать - слишком много добавилось неизвестных.
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rjkz
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Додано: Пон 03 лип, 2023 16:50
rjkz написав:
Язык учить надо всегда.
Деньги - не всегда нужны.
В Германии на немецком обучение бесплатное.
Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.
Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.
То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку.
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