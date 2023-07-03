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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 875876877878>
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:33

  Faceless написав:
  ЛАД написав:После совка у нас было 52 млн.

Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші.

Цифры можно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:39

Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві підпрацьовують нелегально.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:43

  ЛАД написав:
  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".
Ну и вдохновляет:
Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). :(


ДЕмографическая катастрофа началась давно.
Гадание на кофейной гуще - вполне логично, когда люди просто покупают билет в одну сторону, а уже в другой стране получают гражданство, заключают браки, рожают детей, умирают. А в Украине их "видят" гражданами Украины.
В статье все моменты описаны. И прикидки такие-же делал и выкладывал на форуме и я до войны несколько раз.
И по трудоспособному населению и по работающим вне госслужбы.
Я выходил на цифру в 29-32 млн в 2020 году.
То есть, сейчас все намного печальней. Но уже на данный момент я цифру не могу состряпать - слишком много добавилось неизвестных.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 16:50

  rjkz написав:
Язык учить надо всегда.
Деньги - не всегда нужны.
В Германии на немецком обучение бесплатное.
Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.

Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.
То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:11

  Wisznia2021 написав:
  rjkz написав:
Язык учить надо всегда.
Деньги - не всегда нужны.
В Германии на немецком обучение бесплатное.
Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.

Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.
То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку.

Сейчас для наших беженцев, насколько знаю, никаких требований. На жизнь деньги, конечно, нужны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:13

  slonomag написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".
Ну и вдохновляет:
Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). :(

Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень...


Именно так все и будет.
Трудоспособное население до войны валило рядами и колоннами.
Сейчас ситуация усугубилась на порядок (фигура речи), кто вернется, а кто нет - это уже циплят по осени считать надо будет. Пока - печаль.
Старики в основном остаются. Их надо содержать. Содержать за счет остающихся в Украине работоспособных (и работающих), а их все меньше и меньше.
В общем, пока будет расти диспропорция преобладания пожилого возраста, потом будет огромная яма, когда они будут уходить, в этот момент население страны рухнет еще больше, потом будет период, когда население резко помолодеет, но сильно сократится. И, надеюсь, потом начнет расти. Это займет десятилетия.
Если не будет миграции извне.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:14

flyman ,
Турецька тема від колективного автора "акурт" маси не зайшла.


Невже вона менш популярна, ніж тема «живу не тужу на 100 доларів з грибами і баклажками на підвіконні»???
Мені здається ні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:21

  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev

29 мільйонів на території "до великої війни"(тобто без Криму і Донецька/Луганська) по-моєму цілком реальна цифра.

Правда потрібно ще відвоювати території захоплені після 24.02. без втрати того населення + еміграція продовжується досить швидкими темпами.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:24

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".
Ну и вдохновляет:
Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). :(


ДЕмографическая катастрофа началась давно.
Гадание на кофейной гуще - вполне логично, когда люди просто покупают билет в одну сторону, а уже в другой стране получают гражданство, заключают браки, рожают детей, умирают. А в Украине их "видят" гражданами Украины.
В статье все моменты описаны. И прикидки такие-же делал и выкладывал на форуме и я до войны несколько раз.
И по трудоспособному населению и по работающим вне госслужбы.
Я выходил на цифру в 29-32 млн в 2020 году.
То есть, сейчас все намного печальней. Но уже на данный момент я цифру не могу состряпать - слишком много добавилось неизвестных.

ще мінус 8 млн біженців і півмільойна "надлишкових", але не ковідних
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 17:36

  rjkz написав:Старики в основном остаются. Их надо содержать. Содержать за счет остающихся в Украине работоспособных (и работающих), а их все меньше и меньше.

Може не в тему, але щойно нарвався на цікаві дані:
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2023/
бюджет України, заплановані показники на 2023 рік:
Доходи: 1 329 лярди грн.
Видатки: 2 580 лярди грн.
Кре­диту­вання : 45 лярди грн.
Сальдо (дефіцит бюджету): -1296 лярди грн.
Це жесть. Прямо половину бюджету планують "надрукувати"(отримати від спонсорів)! :D :D

Правда "план по доходах" на 1 липня вже напевно виконаний. Тобто зібрали в 2 рази більше плану.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 03 лип, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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