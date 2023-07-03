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#<1 ... 875876877878> Додано: Пон 03 лип, 2023 16:33 Faceless написав: ЛАД написав: После совка у нас было 52 млн. После совка у нас было 52 млн.

Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші. Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші.

Цифры можно? Цифры можно? ЛАД 2 Повідомлень: 24907 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 16:39 Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві підпрацьовують нелегально. Wisznia2021 Повідомлень: 424 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 16:43 ЛАД написав: rjkz написав: Довольно толковая статья:

https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev Довольно толковая статья:

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".

Ну и вдохновляет:

Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".Ну и вдохновляет:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).



ДЕмографическая катастрофа началась давно.

Гадание на кофейной гуще - вполне логично, когда люди просто покупают билет в одну сторону, а уже в другой стране получают гражданство, заключают браки, рожают детей, умирают. А в Украине их "видят" гражданами Украины.

В статье все моменты описаны. И прикидки такие-же делал и выкладывал на форуме и я до войны несколько раз.

И по трудоспособному населению и по работающим вне госслужбы.

Я выходил на цифру в 29-32 млн в 2020 году.

То есть, сейчас все намного печальней. Но уже на данный момент я цифру не могу состряпать - слишком много добавилось неизвестных. ДЕмографическая катастрофа началась давно.Гадание на кофейной гуще - вполне логично, когда люди просто покупают билет в одну сторону, а уже в другой стране получают гражданство, заключают браки, рожают детей, умирают. А в Украине их "видят" гражданами Украины.В статье все моменты описаны. И прикидки такие-же делал и выкладывал на форуме и я до войны несколько раз.И по трудоспособному населению и по работающим вне госслужбы.Я выходил на цифру в 29-32 млн в 2020 году.То есть, сейчас все намного печальней. Но уже на данный момент я цифру не могу состряпать - слишком много добавилось неизвестных. rjkz

Повідомлень: 14895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7751 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 16:50 rjkz написав:

Язык учить надо всегда.

Деньги - не всегда нужны.

В Германии на немецком обучение бесплатное.

Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.

Язык учить надо всегда.Деньги - не всегда нужны.В Германии на немецком обучение бесплатное.Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.

Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.

То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку. Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку. Wisznia2021 Повідомлень: 424 З нами з: 24.01.22 Подякував: 1 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 17:11 Wisznia2021 написав: rjkz написав:

Язык учить надо всегда.

Деньги - не всегда нужны.

В Германии на немецком обучение бесплатное.

Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.

Язык учить надо всегда.Деньги - не всегда нужны.В Германии на немецком обучение бесплатное.Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.

Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.

То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку. Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку.

Сейчас для наших беженцев, насколько знаю, никаких требований. На жизнь деньги, конечно, нужны. Сейчас для наших беженцев, насколько знаю, никаких требований. На жизнь деньги, конечно, нужны. ЛАД 2 Повідомлень: 24907 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 17:13 slonomag написав: ЛАД написав: rjkz написав: Довольно толковая статья:

https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev Довольно толковая статья:

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".

Ну и вдохновляет:

Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".Ну и вдохновляет:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).

Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень... Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень...



Именно так все и будет.

Трудоспособное население до войны валило рядами и колоннами.

Сейчас ситуация усугубилась на порядок (фигура речи), кто вернется, а кто нет - это уже циплят по осени считать надо будет. Пока - печаль.

Старики в основном остаются. Их надо содержать. Содержать за счет остающихся в Украине работоспособных (и работающих), а их все меньше и меньше.

В общем, пока будет расти диспропорция преобладания пожилого возраста, потом будет огромная яма, когда они будут уходить, в этот момент население страны рухнет еще больше, потом будет период, когда население резко помолодеет, но сильно сократится. И, надеюсь, потом начнет расти. Это займет десятилетия.

Если не будет миграции извне. Именно так все и будет.Трудоспособное население до войны валило рядами и колоннами.Сейчас ситуация усугубилась на порядок (фигура речи), кто вернется, а кто нет - это уже циплят по осени считать надо будет. Пока - печаль.Старики в основном остаются. Их надо содержать. Содержать за счет остающихся в Украине работоспособных (и работающих), а их все меньше и меньше.В общем, пока будет расти диспропорция преобладания пожилого возраста, потом будет огромная яма, когда они будут уходить, в этот момент население страны рухнет еще больше, потом будет период, когда население резко помолодеет, но сильно сократится. И, надеюсь, потом начнет расти. Это займет десятилетия.Если не будет миграции извне. rjkz

Повідомлень: 14895 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7751 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 17:14 flyman ,

Турецька тема від колективного автора "акурт" маси не зайшла.





Невже вона менш популярна, ніж тема «живу не тужу на 100 доларів з грибами і баклажками на підвіконні»???

Мені здається ні. Невже вона менш популярна, ніж тема «живу не тужу на 100 доларів з грибами і баклажками на підвіконні»???Мені здається ні. Hotab Повідомлень: 9287 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2000 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 17:21 rjkz написав: Довольно толковая статья:

https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev Довольно толковая статья:

29 мільйонів на території "до великої війни"(тобто без Криму і Донецька/Луганська) по-моєму цілком реальна цифра.



Правда потрібно ще відвоювати території захоплені після 24.02. без втрати того населення + еміграція продовжується досить швидкими темпами. 29 мільйонів на території "до великої війни"(тобто без Криму і Донецька/Луганська) по-моєму цілком реальна цифра.Правда потрібно ще відвоювати території захоплені після 24.02. без втрати того населення + еміграція продовжується досить швидкими темпами. andrijk777

Повідомлень: 4856 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 17:24 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: Довольно толковая статья:

https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev Довольно толковая статья:

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".

Ну и вдохновляет:

Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".Ну и вдохновляет:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).



ДЕмографическая катастрофа началась давно.

Гадание на кофейной гуще - вполне логично, когда люди просто покупают билет в одну сторону, а уже в другой стране получают гражданство, заключают браки, рожают детей, умирают. А в Украине их "видят" гражданами Украины.

В статье все моменты описаны. И прикидки такие-же делал и выкладывал на форуме и я до войны несколько раз.

И по трудоспособному населению и по работающим вне госслужбы.

Я выходил на цифру в 29-32 млн в 2020 году.

То есть, сейчас все намного печальней. Но уже на данный момент я цифру не могу состряпать - слишком много добавилось неизвестных. ДЕмографическая катастрофа началась давно.Гадание на кофейной гуще - вполне логично, когда люди просто покупают билет в одну сторону, а уже в другой стране получают гражданство, заключают браки, рожают детей, умирают. А в Украине их "видят" гражданами Украины.В статье все моменты описаны. И прикидки такие-же делал и выкладывал на форуме и я до войны несколько раз.И по трудоспособному населению и по работающим вне госслужбы.Я выходил на цифру в 29-32 млн в 2020 году.То есть, сейчас все намного печальней. Но уже на данный момент я цифру не могу состряпать - слишком много добавилось неизвестных.

ще мінус 8 млн біженців і півмільойна "надлишкових", але не ковідних ще мінус 8 млн біженців і півмільойна "надлишкових", але не ковідних flyman

Повідомлень: 31739 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 17:36 rjkz написав: Старики в основном остаются. Их надо содержать. Содержать за счет остающихся в Украине работоспособных (и работающих), а их все меньше и меньше.

Старики в основном остаются. Их надо содержать. Содержать за счет остающихся в Украине работоспособных (и работающих), а их все меньше и меньше.

Може не в тему, але щойно нарвався на цікаві дані:

https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/2023/

бюджет України, заплановані показники на 2023 рік:

Доходи: 1 329 лярди грн.

Видатки: 2 580 лярди грн.

Кре­диту­вання : 45 лярди грн.

Сальдо (дефіцит бюджету): -1296 лярди грн.

Це жесть. Прямо половину бюджету планують "надрукувати"(отримати від спонсорів)!



Правда "план по доходах" на 1 липня вже напевно виконаний. Тобто зібрали в 2 рази більше плану. Може не в тему, але щойно нарвався на цікаві дані:Доходи: 1 329 лярди грн.Видатки: 2 580 лярди грн.Кре­диту­вання : 45 лярди грн.Сальдо (дефіцит бюджету): -1296 лярди грн.Це жесть. Прямо половину бюджету планують "надрукувати"(отримати від спонсорів)!Правда "план по доходах" на 1 липня вже напевно виконаний. Тобто зібрали в 2 рази більше плану. Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 03 лип, 2023 17:38, всього редагувалось 1 раз. andrijk777

Повідомлень: 4856 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 875876877878> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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