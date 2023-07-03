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#<1 ... 875876877878 Додано: Пон 03 лип, 2023 17:37 Wisznia2021 написав: Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві підпрацьовують нелегально. Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві

але ж розуміють, що якщо їх спіймають, - то штрафи їх здивують. в Німеччині так точно. в Канаді на дрібноту уваги не звернуть, а допомоги там немає. але ж розуміють, що якщо їх спіймають, - то штрафи їх здивують. в Німеччині так точно. в Канаді на дрібноту уваги не звернуть, а допомоги там немає. Shaman

Повідомлень: 3716 З нами з: 29.09.19 Подякував: 450 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 17:39 Shaman написав: Wisznia2021 написав: Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві підпрацьовують нелегально. Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві

але ж розуміють, що якщо їх спіймають, - то штрафи їх здивують. в Німеччині так точно. в Канаді на дрібноту уваги не звернуть, а допомоги там немає. але ж розуміють, що якщо їх спіймають, - то штрафи їх здивують. в Німеччині так точно. в Канаді на дрібноту уваги не звернуть, а допомоги там немає.

Посадють і будуть годувати в німецький тюрма - самий гуманний тюрма після Швеції/Фінляндії. Так сказати назло платникам податків. Посадють і будуть годувати в німецький тюрма - самий гуманний тюрма після Швеції/Фінляндії. Так сказати назло платникам податків. flyman

Повідомлень: 31739 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1508 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 17:55 rjkz написав: ------------------

slonomag

ЛАД написав: -----------------

rjkz

Довольно толковая статья:

https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev

------------------

Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".

Ну и вдохновляет:

Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн

Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?). -----------------Довольно толковая статья:------------------Единственное, что плохо, что всё это напоминает гадание на кофейной гуще - "+- лапоть".Ну и вдохновляет:Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).

Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень...

-----------------

Именно так все и будет.

Трудоспособное население до войны валило рядами и колоннами.

Сейчас ситуация усугубилась на порядок (фигура речи), кто вернется, а кто нет - это уже циплят по осени считать надо будет. Пока - печаль.

Старики в основном остаются. Их надо содержать. Содержать за счет остающихся в Украине работоспособных (и работающих), а их все меньше и меньше.

В общем, пока будет расти диспропорция преобладания пожилого возраста, потом будет огромная яма, когда они будут уходить, в этот момент население страны рухнет еще больше, потом будет период, когда население резко помолодеет, но сильно сократится. И, надеюсь, потом начнет расти. Это займет десятилетия.

Если не будет миграции извне. ------------------Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень...-----------------Именно так все и будет.Трудоспособное население до войны валило рядами и колоннами.Сейчас ситуация усугубилась на порядок (фигура речи), кто вернется, а кто нет - это уже циплят по осени считать надо будет. Пока - печаль.Старики в основном остаются. Их надо содержать. Содержать за счет остающихся в Украине работоспособных (и работающих), а их все меньше и меньше.В общем, пока будет расти диспропорция преобладания пожилого возраста, потом будет огромная яма, когда они будут уходить, в этот момент население страны рухнет еще больше, потом будет период, когда население резко помолодеет, но сильно сократится. И, надеюсь, потом начнет расти. Это займет десятилетия.Если не будет миграции извне.

Сложно сказать о пропорциях - уехало очень много и стариков. Без реальных данных судить сложно.

Вы выше писали о своих прикидках в 29-32 млн в 2020, а в статье оценка 28-34 сейчас.

Если плясать от Ваших цифр, то сейчас должно быть заметно меньше. Почему мне не очень нравятся все эти гадания.

А реальность мы узнаем нескоро. После войны сразу перепись проводить вряд ли будут. Так что о численности и возрастном составе населения Украины можно будет только гадать. Стариков ещё можно учесть по данным ПФ. Школьников по данным школ. Остальных...

В любом случае понятно, что численность достаточно быстро уменьшается, а после войны ещё сильнее упадёт. Что само по себе не радует - в современном мире численность имеет значение и учитывается при оценке влиятельности государства. Кроме того, при таком уменьшении численности (до 24-32 млн. к 2030), на мой взгляд, практически однозначно превращение Украины в аграрную (в лучшем случае, аграрно-индустриальную) страну. С последующим ещё большим уменьшением численности за счёт молодёжи, кот. такие перспективы не всегда привлекают.

Буду рад, если ошибаюсь. Сложно сказать о пропорциях - уехало очень много и стариков. Без реальных данных судить сложно.Вы выше писали о своих прикидках в 29-32 млн в 2020, а в статье оценка 28-34 сейчас.Если плясать от Ваших цифр, то сейчас должно быть заметно меньше. Почему мне не очень нравятся все эти гадания.А реальность мы узнаем нескоро. После войны сразу перепись проводить вряд ли будут. Так что о численности и возрастном составе населения Украины можно будет только гадать. Стариков ещё можно учесть по данным ПФ. Школьников по данным школ. Остальных...В любом случае понятно, что численность достаточно быстро уменьшается, а после войны ещё сильнее упадёт. Что само по себе не радует - в современном мире численность имеет значение и учитывается при оценке влиятельности государства. Кроме того, при таком уменьшении численности (до 24-32 млн. к 2030), на мой взгляд, практически однозначно превращение Украины в аграрную (в лучшем случае, аграрно-индустриальную) страну. С последующим ещё большим уменьшением численности за счёт молодёжи, кот. такие перспективы не всегда привлекают.Буду рад, если ошибаюсь. ЛАД 2 Повідомлень: 24907 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 18:00 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: После совка у нас было 52 млн. После совка у нас было 52 млн.

Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші. Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші.

Цифры можно? Цифры можно?

Досить давня була дискусія:

Faceless написав: В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет) была более 18%, немногим ниже, чем сейчас. Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет?

Украина при СССР была страной пенсионеров - сюда популярно было переезжать "на старость" ввиду более приятного, чем на большей части СССР, климата и в целом неплохого уровня жизни. В первую очередь у военных. А молодежь, напротив, разъзжалась на заработки. Так продолжалось не один десяток лет еще до распада союза, и уже к 1990 году получили указанную картину.

Для сравнения, РФ:

1989 год (нет 1990, но думаю вполне можно сравнивать) - доля населения старше 60 лет - 15,3%. У нас, как я уже писал - больше 18%.

Это только кажется, что разница в 3% - немного. В масштабах Украины, например, это 1,5 миллиона человек (на 1990 год).

Вот еще статистика:

http://bse.sci-lib.com/article106951.html

1970 год.

Как видите, самая высокая доля стариков - Литва, Латвия и Украина.

Рождаемость - уже тогда одна из самых низких, кроме некоторых стран Прибалтики. В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет) была более 18%, немногим ниже, чем сейчас. Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет?Украина при СССР была страной пенсионеров - сюда популярно было переезжать "на старость" ввиду более приятного, чем на большей части СССР, климата и в целом неплохого уровня жизни. В первую очередь у военных. А молодежь, напротив, разъзжалась на заработки. Так продолжалось не один десяток лет еще до распада союза, и уже к 1990 году получили указанную картину.Для сравнения, РФ:1989 год (нет 1990, но думаю вполне можно сравнивать) - доля населения старше 60 лет - 15,3%. У нас, как я уже писал - больше 18%.Это только кажется, что разница в 3% - немного. В масштабах Украины, например, это 1,5 миллиона человек (на 1990 год).Вот еще статистика:1970 год.Как видите, самая высокая доля стариков - Литва, Латвия и Украина.Рождаемость - уже тогда одна из самых низких, кроме некоторых стран Прибалтики.

Посилання теж робоче Досить давня була дискусія:Посилання теж робоче Faceless

Модератор Повідомлень: 33274 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7757 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 18:01 Shaman написав: ...........

але ж розуміють, що якщо їх спіймають, - то штрафи їх здивують. в Німеччині так точно. в Канаді на дрібноту уваги не звернуть, а допомоги там немає. ...........але ж розуміють, що якщо їх спіймають, - то штрафи їх здивують. в Німеччині так точно. в Канаді на дрібноту уваги не звернуть, а допомоги там немає.

Знаю о ситуациях, когда так жили годами. И не ловили. Знаю о ситуациях, когда так жили годами. И не ловили. ЛАД 2 Повідомлень: 24907 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 18:06 Faceless написав: .............

Досить давня була дискусія:

Faceless написав: В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет) была более 18%, немногим ниже, чем сейчас. Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет?

........ В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет)Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет?........ .............Досить давня була дискусія:

Спасибо, посмотрю.

Хотя, на первый взгляд, исходя из выделенного, основная причина таки в низкой рождаемости. Спасибо, посмотрю.Хотя, на первый взгляд, исходя из выделенного, основная причина таки в низкой рождаемости. ЛАД 2 Повідомлень: 24907 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4712 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 875876877878 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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