Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wisznia2021 написав:Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві підпрацьовують нелегально.
але ж розуміють, що якщо їх спіймають, - то штрафи їх здивують. в Німеччині так точно. в Канаді на дрібноту уваги не звернуть, а допомоги там немає.
Wisznia2021 написав:Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві підпрацьовують нелегально.
але ж розуміють, що якщо їх спіймають, - то штрафи їх здивують. в Німеччині так точно. в Канаді на дрібноту уваги не звернуть, а допомоги там немає.
Посадють і будуть годувати в німецький тюрма - самий гуманний тюрма після Швеції/Фінляндії. Так сказати назло платникам податків.
Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины составит от 24 млн до 32 млн
Але в нас немає гуманітарної кризи (чи то катастрофи?).
Дело даже не в количестве. Если бы это было 24млн в диапазоне 0-40 лет, то норм, а если из 24млн 80% будут пенсионеры, то уже не очень... ----------------- Именно так все и будет. Трудоспособное население до войны валило рядами и колоннами. Сейчас ситуация усугубилась на порядок (фигура речи), кто вернется, а кто нет - это уже циплят по осени считать надо будет. Пока - печаль. Старики в основном остаются. Их надо содержать. Содержать за счет остающихся в Украине работоспособных (и работающих), а их все меньше и меньше. В общем, пока будет расти диспропорция преобладания пожилого возраста, потом будет огромная яма, когда они будут уходить, в этот момент население страны рухнет еще больше, потом будет период, когда население резко помолодеет, но сильно сократится. И, надеюсь, потом начнет расти. Это займет десятилетия. Если не будет миграции извне.
Сложно сказать о пропорциях - уехало очень много и стариков. Без реальных данных судить сложно. Вы выше писали о своих прикидках в 29-32 млн в 2020, а в статье оценка 28-34 сейчас. Если плясать от Ваших цифр, то сейчас должно быть заметно меньше. Почему мне не очень нравятся все эти гадания. А реальность мы узнаем нескоро. После войны сразу перепись проводить вряд ли будут. Так что о численности и возрастном составе населения Украины можно будет только гадать. Стариков ещё можно учесть по данным ПФ. Школьников по данным школ. Остальных... В любом случае понятно, что численность достаточно быстро уменьшается, а после войны ещё сильнее упадёт. Что само по себе не радует - в современном мире численность имеет значение и учитывается при оценке влиятельности государства. Кроме того, при таком уменьшении численности (до 24-32 млн. к 2030), на мой взгляд, практически однозначно превращение Украины в аграрную (в лучшем случае, аграрно-индустриальную) страну. С последующим ещё большим уменьшением численности за счёт молодёжи, кот. такие перспективы не всегда привлекают. Буду рад, если ошибаюсь.
Але складна демографічна структура була вже тоді, з України зробили країну військових пенсів, і загалом, %% пенсіонерів в складі населення був один з найвищих по срср. Це вже був ключовий драйвер що зумовив і динаміку населення і складнощі з утриманням пенсійного фонду, до якого потім додалися інші.
Цифры можно?
Досить давня була дискусія:
Faceless написав:В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет) была более 18%, немногим ниже, чем сейчас. Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет? Украина при СССР была страной пенсионеров - сюда популярно было переезжать "на старость" ввиду более приятного, чем на большей части СССР, климата и в целом неплохого уровня жизни. В первую очередь у военных. А молодежь, напротив, разъзжалась на заработки. Так продолжалось не один десяток лет еще до распада союза, и уже к 1990 году получили указанную картину. Для сравнения, РФ: 1989 год (нет 1990, но думаю вполне можно сравнивать) - доля населения старше 60 лет - 15,3%. У нас, как я уже писал - больше 18%. Это только кажется, что разница в 3% - немного. В масштабах Украины, например, это 1,5 миллиона человек (на 1990 год). Вот еще статистика: http://bse.sci-lib.com/article106951.html 1970 год. Как видите, самая высокая доля стариков - Литва, Латвия и Украина. Рождаемость - уже тогда одна из самых низких, кроме некоторых стран Прибалтики.
Faceless написав:............. Досить давня була дискусія:
Faceless написав:В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет) была более 18%, немногим ниже, чем сейчас. Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет? ........
Спасибо, посмотрю. Хотя, на первый взгляд, исходя из выделенного, основная причина таки в низкой рождаемости. Если верить https://countrymeters.info/ru/Ukraine#age_structure, то в 2022 у нас 13,7% до 15 лет, 15,5% старше 64 лет, 70,8% от 15 до 65. Т.о. стариков стало, вроде, меньше, но демография не улучшилась. Есть ещё более показательные цифры:
Украинцев в возрасте до 17 лет насчитывалось 7,3 млн человек (на 44,1% меньше, чем в 1992-м), в возрасте 18-59 лет – 23,5 млн (-18,6%). При этом граждан старше 60 лет стало больше на 4,6% – 10,1 млн.
Faceless написав:............. Досить давня була дискусія:
Faceless написав:В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет) была более 18%, немногим ниже, чем сейчас. Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет? ........
Спасибо, посмотрю. Хотя, на первый взгляд, исходя из выделенного, основная причина таки в низкой рождаемости.
Це взаємопов'язані показники. Народжуваність - це цисло народжень в рік до середньорічної чисельности населення. Але в середньорічну чисельність, звісно, входить і чисельність людей похилого віку. При всіх інших рівних умовах, якщо до сукупності додати 1% людей похилого віку, то при тій самій кількості народжених показник народжуваності впаде приблизно на той самий 1%, а показник смертності - навпаки, виросте. Як видно з посилання, вже в 70-х в Україні був один з найбільших прошарків населення 60+ серед інших республік срср, і тенденція його росту зберігалася й надалі. Як rjkz пише, що це врешті-решт призведе, спочатку, до сильного провалу (після довгої стагнації) по кількості населення, і після того тільки почнеться зростання, коли структура вирівняється. Як на мене, ми якраз вже завершили фазу повільного зменшення населення з ростом частки людей похилого віку, ще десь з 2013 року почалося оте більш стрімке скорочення, і доля людей похилого віку почала падати. Звісно, більш-менш детальний аналіз важко зробити і через відсутність перепису а зараз - тим паче.
Faceless rjkz даёт прогноз на весьма отдалённое время (несколько десятилетий), исходя из предположения, что сейчас в результате войны доля стариков резко выросла. Не берусь судить, насколько такое предположение оправдано. В Вашем сообщении вижу совершенно необъяснимый оптимизм, не оправданный никакой логикой. Если не учитывать влияние войны (которое может только ухудшить ситуацию), то доля стариков за прошедшие 30 лет не уменьшилась, хотя старики 1992 года давно умерли. Можете посмотреть диаграмму "Вікова структура населення (1989-2022)" http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php. Основание пирамиды (количество детей) заметно сузилось.
Кроме того, рассуждение
При всіх інших рівних умовах, якщо до сукупності додати 1% людей похилого віку, то при тій самій кількості народжених показник народжуваності впаде приблизно на той самий 1%
Faceless написав:Як rjkz пише, що це врешті-решт призведе, спочатку, до сильного провалу (після довгої стагнації) по кількості населення, і після того тільки почнеться зростання, коли структура вирівняється.
Не вірю в зростання. Не знаю країн де при зростанні рівня життя(а я надіюсь у нас почнеться зростання після війни) - зростала народжуваність. Скоріше падала. Напевно буде позитивна міграція.
Faceless написав: Як на мене, ми якраз вже завершили фазу повільного зменшення населення з ростом частки людей похилого віку, ще десь з 2013 року почалося оте більш стрімке скорочення, і доля людей похилого віку почала падати. Звісно, більш-менш детальний аналіз важко зробити і через відсутність перепису а зараз - тим паче.
В 2013 може і почалось скорочення, але дальше буде тільки зростання. Подивіться на статево-вікову структуру - якраз зараз є пік населення 55-65 річного віку, які дадуть багато нових "старічків".
Wisznia2021 написав:Познайомилася в транспорті з дівчиною, років 30, в неї син років 7. Як приїхала в Німеччину, їй не дуже сподобалось і вона з подружкою( у подружки двоє дітей до 10- ти років) зробили канадські візи. Подружка переїхала в Канаду, працює там продавчинею і через соцсєті рекламує себе, як фотограф( в Україні була фотографом) і вже є якісь замовлення- підробляє фотографом. Ця моя знайома каже про подружку в Канаді, що в неї доходи і видатки зовсім не сходяться, вона не поспіває заробляти, а грошей вже нема і кінці з кінцями не зводить і як білка крутиться. Тому ця моя знайома дуже дякує родинним обставинам, які не дали їй свого часу теж виїхати в Канаду. Віза скоріше за все пропаде. Німеччина не подобається, але тут підтримка держави є. Думає переїхати в якусь іншу країну, коли знімуть допомогу. Теж рекламує себе серед наших, вона аніматор, вже має якісь замовлення трохи. Звісно, що обидві підпрацьовують нелегально.
Так би сказати, несуть українську культуру в світ.