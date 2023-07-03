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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 19:38
andrijk777 написав:
..........
В 2013 може і почалось скорочення, але дальше буде тільки зростання. Подивіться на статево-вікову структуру - якраз зараз є пік населення 55-65 річного віку, які дадуть багато нових "старічків".
Не совсем так . На диаграмме пики на 61 и на 35-38 лет.
61 год можно считать уже старики. Скорее, количество
стариков будет, действительно снижаться в ближайшие годы.
Плохо то, что мало детей. А 2022-2023 будет ещё меньше.
В результате доля
стариков будет расти.
Это всё, если не учитывать влияние миграции во время войны. Учесть это не может даже Либанова, куда уж мне.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:38
andrijk777 , демографічний щорічний бюлетень за 2021 (ковідний) рік ( був випущений з запізненням, але він є на сайті) показав дуже хороше (якщо це слово доречне тут) зростання смертності по всім немолодим віковим групам від 40 і старші. У молодших немолодих груп (40-60 років) це щось по памʼяті +20% зростання смертності, і старших - до 70…80% від норми. В 2022 році вже ніхто нічого не рахує, сказати щось важко. Але враховуючи, що доступ до медицини багато де погіршився (мабуть особливо на окупованих територіях) , то тенденція на «омолодження» за рахунок підвищеної смертності літніх буде зберігатись. Загибель на війні працездатних - окрема тема і дуже болюча.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:42
flyman написав: Gastarbaiter написав:
Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите?
це ж Європа, сповідуй європейські цінності
Змусив хлопців змахнути товстий шар пилу з касового апарату
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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:49
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Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.
Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022.
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