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#<1 ... 876877878879 Додано: Пон 03 лип, 2023 19:38 andrijk777 написав: ..........

В 2013 може і почалось скорочення, але дальше буде тільки зростання. Подивіться на статево-вікову структуру - якраз зараз є пік населення 55-65 річного віку, які дадуть багато нових "старічків". ..........В 2013 може і почалось скорочення, але дальше буде тільки зростання. Подивіться на статево-вікову структуру - якраз зараз є пік населення 55-65 річного віку, які дадуть багато нових "старічків".

Не совсем так . На диаграмме пики на 61 и на 35-38 лет.

61 год можно считать уже старики. Скорее, количество стариков будет, действительно снижаться в ближайшие годы.

Плохо то, что мало детей. А 2022-2023 будет ещё меньше.

В результате доля стариков будет расти.

Это всё, если не учитывать влияние миграции во время войны. Учесть это не может даже Либанова, куда уж мне. Не совсем так . На диаграмме пики на 61 и на 35-38 лет.61 год можно считать уже старики. Скорее,стариков будет, действительно снижаться в ближайшие годы.Плохо то, что мало детей. А 2022-2023 будет ещё меньше.В результатестариков будет расти.Это всё, если не учитывать влияние миграции во время войны. Учесть это не может даже Либанова, куда уж мне. ЛАД 2 Повідомлень: 24912 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 19:38 andrijk777 , демографічний щорічний бюлетень за 2021 (ковідний) рік ( був випущений з запізненням, але він є на сайті) показав дуже хороше (якщо це слово доречне тут) зростання смертності по всім немолодим віковим групам від 40 і старші. У молодших немолодих груп (40-60 років) це щось по памʼяті +20% зростання смертності, і старших - до 70…80% від норми. В 2022 році вже ніхто нічого не рахує, сказати щось важко. Але враховуючи, що доступ до медицини багато де погіршився (мабуть особливо на окупованих територіях) , то тенденція на «омолодження» за рахунок підвищеної смертності літніх буде зберігатись. Загибель на війні працездатних - окрема тема і дуже болюча. Hotab Повідомлень: 9290 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2001 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 19:42 flyman написав: Gastarbaiter написав: Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите? Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите?

це ж Європа, сповідуй європейські цінності це ж Європа, сповідуй європейські цінності

Змусив хлопців змахнути товстий шар пилу з касового апарату Змусив хлопців змахнути товстий шар пилу з касового апарату Gastarbaiter Повідомлень: 2608 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 19:49 Hotab

Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.

Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022. ЛАД 2 Повідомлень: 24912 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 876877878879 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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