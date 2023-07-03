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Додано: Пон 03 лип, 2023 19:38
andrijk777 , демографічний щорічний бюлетень за 2021 (ковідний) рік ( був випущений з запізненням, але він є на сайті) показав дуже хороше (якщо це слово доречне тут) зростання смертності по всім немолодим віковим групам від 40 і старші. У молодших немолодих груп (40-60 років) це щось по памʼяті +20% зростання смертності, і старших - до 70…80% від норми. В 2022 році вже ніхто нічого не рахує, сказати щось важко. Але враховуючи, що доступ до медицини багато де погіршився (мабуть особливо на окупованих територіях) , то тенденція на «омолодження» за рахунок підвищеної смертності літніх буде зберігатись. Загибель на війні працездатних - окрема тема і дуже болюча.
Додано: Пон 03 лип, 2023 19:42
Додано: Пон 03 лип, 2023 19:49
Hotab
Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.
Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022.
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:02
Глянув. Побачив. Все ж там ріст на рівні похибки - 1.5..2 %. В країні, де населення рахують з точністю до десятків відсотків (через невідому міграцію…. от спитайте, хто на цій гілці з виїхавших повністю , здав укр .паспорт?? Тобто вони в статистиці є і будуть вічно . І помруть ТАМ, ми навіть не дізнаємось… а скільки таких з 2001 року виїхало і там померло , а ми все їх у себе рахуємо..).. А от при загальному скороченні населення абсолютне зростання смертей старих людей (на 20+% у 2021 році) - це значне омолодження.
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:10
І що з того? Статистика під час війни не велася і зараз є тільки приблизні експертні оцінки. На окупованих територіях залишалися переважно літні люди, які не хотіли та/або не могли евакуюватись. Скільки їх загинуло та померло від хвороб одному Богу відомо, але точно більше, ніж від ковіду, адже стрес на порядки вищий, а медична допомога - як пощастить. Крім того, інфарктів побільшало і на неокупованих територіях, де теж прилітало, теж втрачали рідних/друзів/знайомих, які загинули на фронті тощо.
Я не стверджую, що війна кардинально змінила демографічне навантаження літніх людей, але припускаю, що вона здійснила більший вплив, ніж ковід.
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:16
Hotab
По старше 60 за 2022-2019 роста просто нет.
А вот старше 65 рост в 2021 по сравнению с 2019 с 247 до 258 +4,5%.
Не беру даже цифру за 2022, тут уже просто не известно, как считали.
Ну и неизвестно, сколько молодых выехало. Скорее больше, чем в возрасте.
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:21
Я, вроде, нигде не писал о влиянии войны.
Последние 10 лет войны не было. АТО вряд ли сильно повлияло. А если верить Вам и предполагать, что в то время в ОРДЛО тоже оставались в основном пожилые, то это должно было привести к уменьшению их численности в Украине.
И обычно в результате войны доля стариков возрастает.
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:24
Перепису не було дуже давно
ЛАД , так, я бачу ці цифри. Почуйте про що я.
20 з лишнім років з країни виїжджали мільйони. Всі ці мільйони зараз все ще є в офіційній статистиці населення України. Наймолодшому з них 22 роки, а він ні року не жив в Україні, хоча всі вважають, що він тут живе. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення.
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:37
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну з цією категорією, напевно, якраз облік є. Щоб отримувати пенсію потрібно час від часу показуватись наживо чи в Україні чи за кордоном, навіть якщо на карту.
Взагалі то дивно, що можуть так заникатись у внутрішню еміграцію в 21 ст. нащадки Сковороди.
От помолодші так чимало зараз абсолютно нелегально вискочили з країни.
Додано: Пон 03 лип, 2023 20:46
Ой+ ,
А якщо на момент виїзду був ще не пенс? Або пенс, але через мізерність пенсії (100 доларів) забив на щорічну верифікацію вживу, бо воно того не варте?
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