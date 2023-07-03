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#<1 ... 877878879880> Додано: Пон 03 лип, 2023 19:38 andrijk777 , демографічний щорічний бюлетень за 2021 (ковідний) рік ( був випущений з запізненням, але він є на сайті) показав дуже хороше (якщо це слово доречне тут) зростання смертності по всім немолодим віковим групам від 40 і старші. У молодших немолодих груп (40-60 років) це щось по памʼяті +20% зростання смертності, і старших - до 70…80% від норми. В 2022 році вже ніхто нічого не рахує, сказати щось важко. Але враховуючи, що доступ до медицини багато де погіршився (мабуть особливо на окупованих територіях) , то тенденція на «омолодження» за рахунок підвищеної смертності літніх буде зберігатись. Загибель на війні працездатних - окрема тема і дуже болюча. Hotab Повідомлень: 9295 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 19:42 flyman написав: Gastarbaiter написав: Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите? Віддав машину на СТО до українців. Запропонували заплатити готівкою, але дешевше, або карткою, але з податками. Що порадите?

це ж Європа, сповідуй європейські цінності це ж Європа, сповідуй європейські цінності

Змусив хлопців змахнути товстий шар пилу з касового апарату Змусив хлопців змахнути товстий шар пилу з касового апарату Gastarbaiter Повідомлень: 2608 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 19:49 Hotab

Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.

Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022. ЛАД 2 Повідомлень: 24918 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 20:02 ЛАД написав: Hotab

Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.

Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022. Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022.

Глянув. Побачив. Все ж там ріст на рівні похибки - 1.5..2 %. В країні, де населення рахують з точністю до десятків відсотків (через невідому міграцію…. от спитайте, хто на цій гілці з виїхавших повністю , здав укр .паспорт?? Тобто вони в статистиці є і будуть вічно . І помруть ТАМ, ми навіть не дізнаємось… а скільки таких з 2001 року виїхало і там померло , а ми все їх у себе рахуємо..).. А от при загальному скороченні населення абсолютне зростання смертей старих людей (на 20+% у 2021 році) - це значне омолодження. Глянув. Побачив. Все ж там ріст на рівні похибки - 1.5..2 %. В країні, де населення рахують з точністю до десятків відсотків (через невідому міграцію…. от спитайте, хто на цій гілці з виїхавших повністю , здав укр .паспорт?? Тобто вони в статистиці є і будуть вічно . І помруть ТАМ, ми навіть не дізнаємось… а скільки таких з 2001 року виїхало і там померло , а ми все їх у себе рахуємо..).. А от при загальному скороченні населення абсолютне зростання смертей старих людей (на 20+% у 2021 році) - це значне омолодження. Hotab Повідомлень: 9295 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 20:10 ЛАД написав: Hotab

Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.

Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022. Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022.

І що з того? Статистика під час війни не велася і зараз є тільки приблизні експертні оцінки. На окупованих територіях залишалися переважно літні люди, які не хотіли та/або не могли евакуюватись. Скільки їх загинуло та померло від хвороб одному Богу відомо, але точно більше, ніж від ковіду, адже стрес на порядки вищий, а медична допомога - як пощастить. Крім того, інфарктів побільшало і на неокупованих територіях, де теж прилітало, теж втрачали рідних/друзів/знайомих, які загинули на фронті тощо.

Я не стверджую, що війна кардинально змінила демографічне навантаження літніх людей, але припускаю, що вона здійснила більший вплив, ніж ковід. І що з того? Статистика під час війни не велася і зараз є тільки приблизні експертні оцінки. На окупованих територіях залишалися переважно літні люди, які не хотіли та/або не могли евакуюватись. Скільки їх загинуло та померло від хвороб одному Богу відомо, але точно більше, ніж від ковіду, адже стрес на порядки вищий, а медична допомога - як пощастить. Крім того, інфарктів побільшало і на неокупованих територіях, де теж прилітало, теж втрачали рідних/друзів/знайомих, які загинули на фронті тощо.Я не стверджую, що війна кардинально змінила демографічне навантаження літніх людей, але припускаю, що вона здійснила більший вплив, ніж ковід. fler

Повідомлень: 3943 З нами з: 07.08.09 Подякував: 1132 раз. Подякували: 1288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 20:16 Hotab

По старше 60 за 2022-2019 роста просто нет.

А вот старше 65 рост в 2021 по сравнению с 2019 с 247 до 258 +4,5%.

Не беру даже цифру за 2022, тут уже просто не известно, как считали.

Ну и неизвестно, сколько молодых выехало. Скорее больше, чем в возрасте. ЛАД 2 Повідомлень: 24918 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 20:21 fler написав: ЛАД написав: Hotab

Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.

Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022. Посмотрите табл.1.17 по моей ссылке выше.старше 65 растёт. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022.

І що з того? Статистика під час війни не велася і зараз є тільки приблизні експертні оцінки. На окупованих територіях залишалися переважно літні люди, які не хотіли та/або не могли евакуюватись. Скільки їх загинуло та померло від хвороб одному Богу відомо, але точно більше, ніж від ковіду, адже стрес на порядки вищий, а медична допомога - як пощастить. Крім того, інфарктів побільшало і на неокупованих територіях, де теж прилітало, теж втрачали рідних/друзів/знайомих, які загинули на фронті тощо.

Я не стверджую, що війна кардинально змінила демографічне навантаження літніх людей, але припускаю, що вона здійснила більший вплив, ніж ковід. І що з того? Статистика під час війни не велася і зараз є тільки приблизні експертні оцінки. На окупованих територіях залишалися переважно літні люди, які не хотіли та/або не могли евакуюватись. Скільки їх загинуло та померло від хвороб одному Богу відомо, але точно більше, ніж від ковіду, адже стрес на порядки вищий, а медична допомога - як пощастить. Крім того, інфарктів побільшало і на неокупованих територіях, де теж прилітало, теж втрачали рідних/друзів/знайомих, які загинули на фронті тощо.Я не стверджую, що війна кардинально змінила демографічне навантаження літніх людей, але припускаю, що вона здійснила більший вплив, ніж ковід.

Я, вроде, нигде не писал о влиянии войны.

Последние 10 лет войны не было. АТО вряд ли сильно повлияло. А если верить Вам и предполагать, что в то время в ОРДЛО тоже оставались в основном пожилые, то это должно было привести к уменьшению их численности в Украине.

И обычно в результате войны доля стариков возрастает. Я, вроде, нигде не писал о влиянии войны.Последние 10 лет войны не было. АТО вряд ли сильно повлияло. А если верить Вам и предполагать, что в то время в ОРДЛО тоже оставались в основном пожилые, то это должно было привести к уменьшению их численности в Украине.И обычно в результате войны доля стариков возрастает. ЛАД 2 Повідомлень: 24918 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 20:24 Перепису не було дуже давно ЛАД , так, я бачу ці цифри. Почуйте про що я.

20 з лишнім років з країни виїжджали мільйони. Всі ці мільйони зараз все ще є в офіційній статистиці населення України. Наймолодшому з них 22 роки, а він ні року не жив в Україні, хоча всі вважають, що він тут живе. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення. Hotab Повідомлень: 9295 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 20:37 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення.

Ну з цією категорією, напевно, якраз облік є. Щоб отримувати пенсію потрібно час від часу показуватись наживо чи в Україні чи за кордоном, навіть якщо на карту.



Водночас українцям, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в банках України. При цьому таким людям потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію. https://suspilne.media/519339-kabmin-pi ... -kordonom/ 30 червняВодночас українцям, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в банках України. При цьому таким людям потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

Взагалі то дивно, що можуть так заникатись у внутрішню еміграцію в 21 ст. нащадки Сковороди.

От помолодші так чимало зараз абсолютно нелегально вискочили з країни. Ну з цією категорією, напевно, якраз облік є. Щоб отримувати пенсію потрібно час від часу показуватись наживо чи в Україні чи за кордоном, навіть якщо на карту.Взагалі то дивно, що можуть так заникатись у внутрішню еміграцію в 21 ст. нащадки Сковороди.От помолодші так чимало зараз абсолютно нелегально вискочили з країни. Ой+

Повідомлень: 5938 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 20:46 Ой+ ,



Ну з цією категорією, напевно, якраз облік є. Щоб отримувати пенсію потрібно час від часу показуватись наживо чи в Україні чи за кордоном, навіть якщо на карту.





А якщо на момент виїзду був ще не пенс? Або пенс, але через мізерність пенсії (100 доларів) забив на щорічну верифікацію вживу, бо воно того не варте? А якщо на момент виїзду був ще не пенс? Або пенс, але через мізерність пенсії (100 доларів) забив на щорічну верифікацію вживу, бо воно того не варте? Hotab Повідомлень: 9295 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 877878879880> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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