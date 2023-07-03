А ну, великий ви наш математик. Дано - збільшення населення за рахунок міграції людей віком вище середнього (те що військові в Україну переводилися на пенсію, відносно ранню наприклад, чи просто переїздили), при інших рівних умовах. Народжуваність - кількість народжених за рік, поділене на середню чисельність населення. Отже, за інших рівних умов, чисельник залишається той самий, а знаменник - зростає на 1%. Що буде зі значенням народжуваності?
У випадку зі смертністю ситуація протилежна: чисельник зросте (і навіть трохи більше, ніж на 1%, бо смертність серед тих, кого додали, вище за базову, через вік прибулих), знаменник - рівно на 1%, отже результат трішечки виросте.
Я бачу ви знов за своє, а саме - брехати. Хіба я казав, що кризи (в даному випадку демографічної) немає. Отже, ви перебріхуєте. приписуючи мені того, чого я не писав.
Нічого особливо нового там не з'явилося.
ЛАД написав:rjkz даёт прогноз на весьма отдалённое время (несколько десятилетий), исходя из предположения, что сейчас в результате войны доля стариков резко выросла. Не берусь судить, насколько такое предположение оправдано.
В Вашем сообщении вижу совершенно необъяснимый оптимизм, не оправданный никакой логикой. Если не учитывать влияние войны (которое может только ухудшить ситуацию), то доля стариков за прошедшие 30 лет не уменьшилась, хотя старики 1992 года давно умерли.
Не певен, що частка людей похилого віку знов почала рости від початку повномасштабних бойових дій. Можна, звичайно, припустити що мігрували більше молоді, але оціночне судження, виїздила як молодь, так і люди постарше. Крім того, стрес і війна взагалі життя не продовжують, а скоріше навпаки, нічого не поробиш.
За останні 30 років може ще не зменшилась, я писав, що падіння почалося приблизно 10 років тому (табличку не зводив, тому приблихно). Чого взагалі будувати гіпотезу на "старики 1992 года" (то ви про тих, хто в 1992 вийшов на пенсію, мабуть)? По-перше, як би не малось на увазі, що в Україну переміщували виключно в перший день виходу на пенсію. По-друге, я вказував, що це не єдиний фактор. На додачу ковід підкосив частину людей похилого віку (рівень смертності зріс з 2019).
Звісно, активні бойові дії - це не те, що стимулює демографію. Але процес вирівнювання демографічної структури (зменшення частки людей похилог овіку в структурі населення), як на мене, вже почався, хоч і на фоні прискорення скорочення населення загалом.
А щодо оптимізму? Ми всі обов'язково здохнемо. Але зовсім необов'язково переконувати себе й навколишніх, що все відбувається під час катастрофи, що не має кінця й краю. Епічності результату це не додасть.