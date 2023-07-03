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#<1 ... 878879880881> Додано: Пон 03 лип, 2023 21:16 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Кроме того, рассуждение

При всіх інших рівних умовах, якщо до сукупності додати 1% людей похилого віку, то при тій самій кількості народжених показник народжуваності впаде приблизно на той самий 1%



вообще говоря неверно. Кроме того, рассуждениеПри всіх інших рівних умовах, якщо до сукупності додати 1% людей похилого віку, то при тій самій кількості народжених показник народжуваності впаде приблизно на той самий 1%вообще говоря неверно.

А ну, великий ви наш математик. Дано - збільшення населення за рахунок міграції людей віком вище середнього (те що військові в Україну переводилися на пенсію, відносно ранню наприклад, чи просто переїздили), при інших рівних умовах. Народжуваність - кількість народжених за рік, поділене на середню чисельність населення. Отже, за інших рівних умов, чисельник залишається той самий, а знаменник - зростає на 1%. Що буде зі значенням народжуваності?

У випадку зі смертністю ситуація протилежна: чисельник зросте (і навіть трохи більше, ніж на 1%, бо смертність серед тих, кого додали, вище за базову, через вік прибулих), знаменник - рівно на 1%, отже результат трішечки виросте. ЛАД написав: Можете рассказать Либановой, что кризи нет. Можете рассказать Либановой, что кризи нет.

Я бачу ви знов за своє, а саме - брехати. Хіба я казав, що кризи (в даному випадку демографічної) немає. Отже, ви перебріхуєте. приписуючи мені того, чого я не писав. ЛАД написав: Ещё можно глянуть Ещё можно глянуть

Нічого особливо нового там не з'явилося. ЛАД написав: rjkz даёт прогноз на весьма отдалённое время (несколько десятилетий), исходя из предположения, что сейчас в результате войны доля стариков резко выросла. Не берусь судить, насколько такое предположение оправдано.

В Вашем сообщении вижу совершенно необъяснимый оптимизм, не оправданный никакой логикой. Если не учитывать влияние войны (которое может только ухудшить ситуацию), то доля стариков за прошедшие 30 лет не уменьшилась, хотя старики 1992 года давно умерли. rjkz даёт прогноз на весьма отдалённое время (несколько десятилетий), исходя из предположения, что сейчас в результате войны доля стариков резко выросла. Не берусь судить, насколько такое предположение оправдано.В Вашем сообщении вижу совершенно необъяснимый оптимизм, не оправданный никакой логикой. Если не учитывать влияние войны (которое может только ухудшить ситуацию), то доля стариков за прошедшие 30 лет не уменьшилась, хотя старики 1992 года давно умерли.

Не певен, що частка людей похилого віку знов почала рости від початку повномасштабних бойових дій. Можна, звичайно, припустити що мігрували більше молоді, але оціночне судження, виїздила як молодь, так і люди постарше. Крім того, стрес і війна взагалі життя не продовжують, а скоріше навпаки, нічого не поробиш.

За останні 30 років може ще не зменшилась, я писав, що падіння почалося приблизно 10 років тому (табличку не зводив, тому приблихно). Чого взагалі будувати гіпотезу на "старики 1992 года" (то ви про тих, хто в 1992 вийшов на пенсію, мабуть)? По-перше, як би не малось на увазі, що в Україну переміщували виключно в перший день виходу на пенсію. По-друге, я вказував, що це не єдиний фактор. На додачу ковід підкосив частину людей похилого віку (рівень смертності зріс з 2019).

Звісно, активні бойові дії - це не те, що стимулює демографію. Але процес вирівнювання демографічної структури (зменшення частки людей похилог овіку в структурі населення), як на мене, вже почався, хоч і на фоні прискорення скорочення населення загалом.

А щодо оптимізму? Ми всі обов'язково здохнемо. Але зовсім необов'язково переконувати себе й навколишніх, що все відбувається під час катастрофи, що не має кінця й краю. Епічності результату це не додасть. А ну, великий ви наш математик. Дано - збільшення населення за рахунок міграції людей віком вище середнього (те що військові в Україну переводилися на пенсію, відносно ранню наприклад, чи просто переїздили), при інших рівних умовах. Народжуваність - кількість народжених за рік, поділене на середню чисельність населення. Отже, за, чисельник залишається той самий, а знаменник - зростає на 1%. Що буде зі значенням народжуваності?У випадку зі смертністю ситуація протилежна: чисельник зросте (і навіть трохи більше, ніж на 1%, бо смертність серед тих, кого додали, вище за базову, через вік прибулих), знаменник - рівно на 1%, отже результат трішечки виросте.Я бачу ви знов за своє, а саме - брехати. Хіба я казав, що кризи (в даному випадку демографічної) немає. Отже, ви перебріхуєте. приписуючи мені того, чого я не писав.Нічого особливо нового там не з'явилося.Не певен, що частка людей похилого віку знов почала рости від початку повномасштабних бойових дій. Можна, звичайно, припустити що мігрували більше молоді, але оціночне судження, виїздила як молодь, так і люди постарше. Крім того, стрес і війна взагалі життя не продовжують, а скоріше навпаки, нічого не поробиш.За останні 30 років може ще не зменшилась, я писав, що падіння почалося приблизно 10 років тому (табличку не зводив, тому приблихно). Чого взагалі будувати гіпотезу на "старики 1992 года" (то ви про тих, хто в 1992 вийшов на пенсію, мабуть)? По-перше, як би не малось на увазі, що в Україну переміщували виключно в перший день виходу на пенсію. По-друге, я вказував, що це не єдиний фактор. На додачу ковід підкосив частину людей похилого віку (рівень смертності зріс з 2019).Звісно, активні бойові дії - це не те, що стимулює демографію. Але процес вирівнювання демографічної структури (зменшення частки людей похилог овіку в структурі населення), як на мене, вже почався, хоч і на фоні прискорення скорочення населення загалом.А щодо оптимізму? Ми всі обов'язково здохнемо. Але зовсім необов'язково переконувати себе й навколишніх, що все відбувається під час катастрофи, що не має кінця й краю. Епічності результату це не додасть. Faceless

Модератор Повідомлень: 33278 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7760 раз. Профіль 4 7 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 21:19 Я не знаю, хто написав цю фразу: "Ну з цією категорією, напевно, якраз облік є. Щоб отримувати пенсію потрібно час від часу показуватись наживо чи в Україні чи за кордоном, навіть якщо на карту."

Але вона невірна.

Згідно з законодавством України є проблема для того пенсіонера, який НЕ ОТРИМУЄ пенсію на протязі 6 місяців. Тоді виплата тимчасово припиняється.

Якщо пенсіонер "виявився", то виплата поновлюється, може частково втратити пенсію, тільки якщо не звертався великий проміжок часу: тоді за заявою пенсія виплачується, але не більше, ніж за 2 роки. akurt

Повідомлень: 7885 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3156 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 21:22 Re: Еміграція, заробітчанство Ой+ написав: Ну з цією категорією, напевно, якраз облік є. Щоб отримувати пенсію потрібно час від часу показуватись наживо чи в Україні чи за кордоном, навіть якщо на карту. Ну з цією категорією, напевно, якраз облік є. Щоб отримувати пенсію потрібно час від часу показуватись наживо чи в Україні чи за кордоном, навіть якщо на карту.

Знаю людей, хто отримує українську пенсію, живучи багато років за кордоном. Ото єдине що треба - періодично картку перевипускати, раз на кілька років. Знаю людей, хто отримує українську пенсію, живучи багато років за кордоном. Ото єдине що треба - періодично картку перевипускати, раз на кілька років. Faceless

Модератор Повідомлень: 33278 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7760 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 21:43 Faceless , а в наш час мабуть якщо є карта в додатку, то її закінчення не означає закриття рахунку і пенсію можна успішно витрачати без дійсної картки)) Hotab Повідомлень: 9298 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 21:45 Re: Еміграція, заробітчанство Hotab написав: А якщо на момент виїзду був ще не пенс? Або пенс, але через мізерність пенсії (100 доларів) забив на щорічну верифікацію вживу, бо воно того не варте? А якщо на момент виїзду був ще не пенс? Або пенс, але через мізерність пенсії (100 доларів) забив на щорічну верифікацію вживу, бо воно того не варте?

Також є механізм оформлення:

https://legalaid.gov.ua/publikatsiyi/ya ... -kordonom/ Українці, які через війну виїхали за межі своєї держави і досягли пенсійного віку, можуть оформити та отримувати пенсію, перебуваючи за кордоном.

Тут на гілці якось обговорювалась можливість отримувати польську пенсію за рахунок загального стажу і в Україні і в Польщі. І це виглядало якби вигідно, але є нюанс - тільки якщо проживаєш на постійній основі в Польщі. Скористалось наразі тільки чуть більше 1 тис. осіб. І чимало випадків, коли люди втрачали пенсію чи інші виплати від Польщі, навіть не порушивши їхні закони та нормативи.

Облік громадян потрібно покращити і дивно, що такі провали в цьому питанні. Також є механізм оформлення:Тут на гілці якось обговорювалась можливість отримувати польську пенсію за рахунок загального стажу і в Україні і в Польщі. І це виглядало якби вигідно, але є нюанс - тільки якщо проживаєш на постійній основі в Польщі. Скористалось наразі тільки чуть більше 1 тис. осіб. І чимало випадків, коли люди втрачали пенсію чи інші виплати від Польщі, навіть не порушивши їхні закони та нормативи.Облік громадян потрібно покращити і дивно, що такі провали в цьому питанні. Ой+

Повідомлень: 5939 З нами з: 19.04.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 913 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 22:12 Hotab написав: ЛАД , так, я бачу ці цифри. Почуйте про що я.

20 з лишнім років з країни виїжджали мільйони. Всі ці мільйони зараз все ще є в офіційній статистиці населення України. Наймолодшому з них 22 роки, а він ні року не жив в Україні, хоча всі вважають, що він тут живе. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення. , так, я бачу ці цифри. Почуйте про що я.20 з лишнім років з країни виїжджали мільйони. Всі ці мільйони зараз все ще є в офіційній статистиці населення України. Наймолодшому з них 22 роки, а він ні року не жив в Україні, хоча всі вважають, що він тут живе. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення.

В Израиль и Германию выезжали официально, какой-то учёт есть. Вряд ли нелегальных эмигрантов миллионы. Хотя спорить не буду, ручаться не могу. Те, кого знаю, все выезжали легально.

Вопросы, правда, есть. При выезде в Израиль, по-моему, паспорта сдавали сразу. Те, кто выезжал в Германию, при выезде от гражданства не отказывались. Потом, при получении немецкого гражданства, когда-то тоже отказа не требовали, но давали бумажку, что на территории Украины и "дружественных ей стран" Германия за них не отвечает. Позже начали требовать отказ от украинского гражданства.

И, кстати, не знаю цифр, сколько выехало из Украины, - десятки, сотни тысяч или миллионы. В Израиль и Германию выезжали официально, какой-то учёт есть. Вряд ли нелегальных эмигрантов миллионы. Хотя спорить не буду, ручаться не могу. Те, кого знаю, все выезжали легально.Вопросы, правда, есть. При выезде в Израиль, по-моему, паспорта сдавали сразу. Те, кто выезжал в Германию, при выезде от гражданства не отказывались. Потом, при получении немецкого гражданства, когда-то тоже отказа не требовали, но давали бумажку, что на территории Украины и "дружественных ей стран" Германия за них не отвечает. Позже начали требовать отказ от украинского гражданства.И, кстати, не знаю цифр, сколько выехало из Украины, - десятки, сотни тысяч или миллионы. ЛАД 2 Повідомлень: 24922 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 22:19 Hotab написав: Faceless , а в наш час мабуть якщо є карта в додатку, то її закінчення не означає закриття рахунку і пенсію можна успішно витрачати без дійсної картки)) , а в наш час мабуть якщо є карта в додатку, то її закінчення не означає закриття рахунку і пенсію можна успішно витрачати без дійсної картки))



По-перше, дію всіх карток, термін дії яких закінчився, продовжено на 1 рік. Принаймні таке рішення ПриватБанку. Єдина проблема: такою карткою не можна оформлювати купівлю в інтернет- магазинах, де треба вказувати термін дії картки. В магазинах така картка за кордоном працює.



По-друге, є можливість випустити "діджітал картку", при"язану до того самого рахунка. Такою карткою легко розраховуватися, наприклад, в магазинах за допомогою смартфона.



По-третє, не так важко відвідати Україну для перевипуска карти раз на 5 або більше років.



Не бачу озвучених проблем: варіанти завжди є. Були б гроші. По-перше, дію всіх карток, термін дії яких закінчився, продовжено на 1 рік. Принаймні таке рішення ПриватБанку. Єдина проблема: такою карткою не можна оформлювати купівлю в інтернет- магазинах, де треба вказувати термін дії картки. В магазинах така картка за кордоном працює.По-друге, є можливість випустити "діджітал картку", при"язану до того самого рахунка. Такою карткою легко розраховуватися, наприклад, в магазинах за допомогою смартфона.По-третє, не так важко відвідати Україну для перевипуска карти раз на 5 або більше років.Не бачу озвучених проблем: варіанти завжди є. Були б гроші. akurt

Повідомлень: 7885 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3156 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 22:19 Ой+ написав: ..........



Водночас українцям, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в банках України. При цьому таким людям потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію. https://suspilne.media/519339-kabmin-pi ... -kordonom/ 30 червняВодночас українцям, які знайшли прихисток за кордоном, виплата пенсії буде здійснюватися на поточні рахунки, відкриті в банках України. При цьому таким людям потрібно буде до 31 грудня кожного року проходити фізичну ідентифікацію.

Взагалі то дивно, що можуть так заникатись у внутрішню еміграцію в 21 ст. нащадки Сковороди.

От помолодші так чимало зараз абсолютно нелегально вискочили з країни. ..........Взагалі то дивно, що можуть так заникатись у внутрішню еміграцію в 21 ст. нащадки Сковороди.От помолодші так чимало зараз абсолютно нелегально вискочили з країни.

У внутрішню еміграцію не знаю. И зачем?

Те, кто за кордоном, знаю такое. Однокурсница получала здесь пенсию на почте. Сейчас в Германии. Хотела открыть карту в Привате для получения пенсии, звонила, ей ответили, что нужно личное присутствие. Сейчас, по идее, как писали, её пенсия идёт на счёт в Ощаде. Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт. У внутрішню еміграцію не знаю. И зачем?Те, кто за кордоном, знаю такое. Однокурсница получала здесь пенсию на почте. Сейчас в Германии. Хотела открыть карту в Привате для получения пенсии, звонила, ей ответили, что нужно личное присутствие. Сейчас, по идее, как писали, её пенсия идёт на счёт в Ощаде. Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт. ЛАД 2 Повідомлень: 24922 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 22:21 ЛАД ,







Емігранти, які виїхали з України на постійне місце проживання, знімаються з реєстрації в Україні у виняткових випадках (як правило, набуваючи громадянство в країнах, де процедуру виходу з попереднього громадянства неможливо обійти). Ні методологія Держстату, ні реєстри не помічають, що люди виїхали на постійне місце проживання, якщо вони не знялися з реєстрації в Україні. Наприклад, за даними Євростату, до Італії з 2008 по 2017 рік іммігрували 154,9 тис. громадян України, тоді як Держстат за цей період зафіксував лише 1,6 тис. емігрантів. Статево-вікова структура мігрантів та людей, які не змінюють місце звичайного проживання, суттєво відрізняється. https://bit.ly/37ZRnNL





Суть проблеми. Емігранти, які виїхали з України на постійне місце проживання, знімаються з реєстрації в Україні у виняткових випадках (як правило, набуваючи громадянство в країнах, де процедуру виходу з попереднього громадянства неможливо обійти). Ні методологія Держстату, ні реєстри не помічають, що люди виїхали на постійне місце проживання, якщо вони не знялися з реєстрації в Україні. Наприклад, за даними Євростату, до Італії з 2008 по 2017 рік іммігрували 154,9 тис. громадян України, тоді як Держстат за цей період зафіксував лише 1,6 тис. емігрантів. Статево-вікова структура мігрантів та людей, які не змінюють місце звичайного проживання, суттєво відрізняється.Суть проблеми. Hotab Повідомлень: 9298 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 22:23 ЛАД написав: Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт. Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт.

Пенсия НЕ ПРОПАДЕТ.

Тут так:

а) если на карту банка приходит пенсия, а пенсионер не тратит ее на протяжении 6 месяцев, то банк обязан сообщить о такой ситуации в Пенсионный фонд.

Пенсионный фонд в этом случае прекратит выплату до "выяснения ситуации".

б) выплата пенсии возобновится по личному заявлению пенсионера. При этом ему будет выплачена пенсия в полном объеме, но не более чем за 2 прошедших года (типа сам виноват). Пенсия НЕ ПРОПАДЕТ.Тут так:а) если на карту банка приходит пенсия, а пенсионер не тратит ее на протяжении 6 месяцев, то банко такой ситуации в Пенсионный фонд.Пенсионный фонд в этом случае прекратит выплату до "выяснения ситуации".б) выплата пенсии возобновится по личному заявлению пенсионера. При этом ему будет выплачена пенсия в полном объеме, но не более чем за 2 прошедших года (типа сам виноват). akurt

Повідомлень: 7885 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3156 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 878879880881> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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