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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 878879880881
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:29

  akurt написав:
  ЛАД написав:Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт.

Пенсия НЕ ПРОПАДЕТ.
Тут так:
а) если на карту банка приходит пенсия, а пенсионер не тратит ее на протяжении 6 месяцев, то банк обязан сообщить о такой ситуации в Пенсионный фонд.
Пенсионный фонд в этом случае прекратит выплату до "выяснения ситуации".
б) выплата пенсии возобновится по личному заявлению пенсионера. При этом ему будет выплачена пенсия в полном объеме, но не более чем за 2 прошедших года (типа сам виноват).

Недавно такую фишку ввели. Пенс должен раз год явится в банк. Типа для сверки данных. Или при остановят перечисление пенсии.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:30

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Hotab написав:ЛАД , так, я бачу ці цифри. Почуйте про що я.
20 з лишнім років з країни виїжджали мільйони. Всі ці мільйони зараз все ще є в офіційній статистиці населення України. Наймолодшому з них 22 роки, а він ні року не жив в Україні, хоча всі вважають, що він тут живе. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення.

В Израиль и Германию выезжали официально, какой-то учёт есть. Вряд ли нелегальных эмигрантов миллионы. Хотя спорить не буду, ручаться не могу. Те, кого знаю, все выезжали легально.
Вопросы, правда, есть. При выезде в Израиль, по-моему, паспорта сдавали сразу. Те, кто выезжал в Германию, при выезде от гражданства не отказывались. Потом, при получении немецкого гражданства, когда-то тоже отказа не требовали, но давали бумажку, что на территории Украины и "дружественных ей стран" Германия за них не отвечает. Позже начали требовать отказ от украинского гражданства.
И, кстати, не знаю цифр, сколько выехало из Украины, - десятки, сотни тысяч или миллионы.


Не знаю нюансів, як корелюють дані прикордонної служби і держстату. Якщо я виїхав як турист, перетин кордону, звісно, легальний, прикордонники його зафіксують. Але навряд чи я потрапляю у графу мігрантів, і населення на 1 од на час мого перебування за кордоном не зменшиться. Але ж я нікому не декларую, що все, я їду. Якщо я не повертаюсь, хз як про це дізнається статистика. А так само буду мати тут реєстрацію. Навіть запрошення на вибори приходитимуть. Оцінка міграції непряма і значною мірою на "експертній оцінці". Думаю, про це й каже Хотаб. Більш, ніж впевнений, що відсутність нарахування пенсії (бо не зверталися) ніяк не вплине на чисельність населення у Держстату. Свідоцтво про смерть також з-за кордону не передаватимуть.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:32

  Hotab написав:ЛАД ,



Емігранти, які виїхали з України на постійне місце проживання, знімаються з реєстрації в Україні у виняткових випадках (як правило, набуваючи громадянство в країнах, де процедуру виходу з попереднього громадянства неможливо обійти). Ні методологія Держстату, ні реєстри не помічають, що люди виїхали на постійне місце проживання, якщо вони не знялися з реєстрації в Україні. Наприклад, за даними Євростату, до Італії з 2008 по 2017 рік іммігрували 154,9 тис. громадян України, тоді як Держстат за цей період зафіксував лише 1,6 тис. емігрантів. Статево-вікова структура мігрантів та людей, які не змінюють місце звичайного проживання, суттєво відрізняється. https://bit.ly/37ZRnNL


Суть проблеми.

Спасибо.
Поэтому и написал о Германии. Там гражданство сразу не давали, поэтому выехавшие оставались гражданами Украины. При выдаче немецкого паспорта позже начали требовать отказ от укр. гражданства, т.к. у них двойное не допускается. Те, кто получил гражданство до этого изменения, так и остались формально гражданами Украины.
Об Израиле проверю, нужно ли было отказываться сразу.
В Италии, наверное, допускается двойное гражданство?
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:35

  akurt написав:...........
По-третє, не так важко відвідати Україну для перевипуска карти раз на 5 або більше років.
.......

Старикам может быть важко.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 22:41

ЛАД , цікаво було б за Польщу і іншу молоду Європу дізнатись. Здається вони нічого від наших не вимагають для отримання громадянства (я про позбавлення початкового громадянства).
Hotab
 
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