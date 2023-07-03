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ЛАД написав:Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт.
Пенсия НЕ ПРОПАДЕТ. Тут так: а) если на карту банка приходит пенсия, а пенсионер не тратит ее на протяжении 6 месяцев, то банк обязан сообщить о такой ситуации в Пенсионный фонд. Пенсионный фонд в этом случае прекратит выплату до "выяснения ситуации". б) выплата пенсии возобновится по личному заявлению пенсионера. При этом ему будет выплачена пенсия в полном объеме, но не более чем за 2 прошедших года (типа сам виноват).
Недавно такую фишку ввели. Пенс должен раз год явится в банк. Типа для сверки данных. Или при остановят перечисление пенсии.
Hotab написав:ЛАД , так, я бачу ці цифри. Почуйте про що я. 20 з лишнім років з країни виїжджали мільйони. Всі ці мільйони зараз все ще є в офіційній статистиці населення України. Наймолодшому з них 22 роки, а він ні року не жив в Україні, хоча всі вважають, що він тут живе. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення.
В Израиль и Германию выезжали официально, какой-то учёт есть. Вряд ли нелегальных эмигрантов миллионы. Хотя спорить не буду, ручаться не могу. Те, кого знаю, все выезжали легально. Вопросы, правда, есть. При выезде в Израиль, по-моему, паспорта сдавали сразу. Те, кто выезжал в Германию, при выезде от гражданства не отказывались. Потом, при получении немецкого гражданства, когда-то тоже отказа не требовали, но давали бумажку, что на территории Украины и "дружественных ей стран" Германия за них не отвечает. Позже начали требовать отказ от украинского гражданства. И, кстати, не знаю цифр, сколько выехало из Украины, - десятки, сотни тысяч или миллионы.
Не знаю нюансів, як корелюють дані прикордонної служби і держстату. Якщо я виїхав як турист, перетин кордону, звісно, легальний, прикордонники його зафіксують. Але навряд чи я потрапляю у графу мігрантів, і населення на 1 од на час мого перебування за кордоном не зменшиться. Але ж я нікому не декларую, що все, я їду. Якщо я не повертаюсь, хз як про це дізнається статистика. А так само буду мати тут реєстрацію. Навіть запрошення на вибори приходитимуть. Оцінка міграції непряма і значною мірою на "експертній оцінці". Думаю, про це й каже Хотаб. Більш, ніж впевнений, що відсутність нарахування пенсії (бо не зверталися) ніяк не вплине на чисельність населення у Держстату. Свідоцтво про смерть також з-за кордону не передаватимуть.
Емігранти, які виїхали з України на постійне місце проживання, знімаються з реєстрації в Україні у виняткових випадках (як правило, набуваючи громадянство в країнах, де процедуру виходу з попереднього громадянства неможливо обійти). Ні методологія Держстату, ні реєстри не помічають, що люди виїхали на постійне місце проживання, якщо вони не знялися з реєстрації в Україні. Наприклад, за даними Євростату, до Італії з 2008 по 2017 рік іммігрували 154,9 тис. громадян України, тоді як Держстат за цей період зафіксував лише 1,6 тис. емігрантів. Статево-вікова структура мігрантів та людей, які не змінюють місце звичайного проживання, суттєво відрізняється. https://bit.ly/37ZRnNL
Суть проблеми.
Спасибо. Поэтому и написал о Германии. Там гражданство сразу не давали, поэтому выехавшие оставались гражданами Украины. При выдаче немецкого паспорта позже начали требовать отказ от укр. гражданства, т.к. у них двойное не допускается. Те, кто получил гражданство до этого изменения, так и остались формально гражданами Украины. Об Израиле проверю, нужно ли было отказываться сразу. В Италии, наверное, допускается двойное гражданство?