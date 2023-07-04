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ЛАД написав:Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт.
Пенсия НЕ ПРОПАДЕТ. Тут так: а) если на карту банка приходит пенсия, а пенсионер не тратит ее на протяжении 6 месяцев, то банк обязан сообщить о такой ситуации в Пенсионный фонд. Пенсионный фонд в этом случае прекратит выплату до "выяснения ситуации". б) выплата пенсии возобновится по личному заявлению пенсионера. При этом ему будет выплачена пенсия в полном объеме, но не более чем за 2 прошедших года (типа сам виноват).
Недавно такую фишку ввели. Пенс должен раз год явится в банк. Типа для сверки данных. Или при остановят перечисление пенсии.
Hotab написав:ЛАД , так, я бачу ці цифри. Почуйте про що я. 20 з лишнім років з країни виїжджали мільйони. Всі ці мільйони зараз все ще є в офіційній статистиці населення України. Наймолодшому з них 22 роки, а він ні року не жив в Україні, хоча всі вважають, що він тут живе. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення.
В Израиль и Германию выезжали официально, какой-то учёт есть. Вряд ли нелегальных эмигрантов миллионы. Хотя спорить не буду, ручаться не могу. Те, кого знаю, все выезжали легально. Вопросы, правда, есть. При выезде в Израиль, по-моему, паспорта сдавали сразу. Те, кто выезжал в Германию, при выезде от гражданства не отказывались. Потом, при получении немецкого гражданства, когда-то тоже отказа не требовали, но давали бумажку, что на территории Украины и "дружественных ей стран" Германия за них не отвечает. Позже начали требовать отказ от украинского гражданства. И, кстати, не знаю цифр, сколько выехало из Украины, - десятки, сотни тысяч или миллионы.
Не знаю нюансів, як корелюють дані прикордонної служби і держстату. Якщо я виїхав як турист, перетин кордону, звісно, легальний, прикордонники його зафіксують. Але навряд чи я потрапляю у графу мігрантів, і населення на 1 од на час мого перебування за кордоном не зменшиться. Але ж я нікому не декларую, що все, я їду. Якщо я не повертаюсь, хз як про це дізнається статистика. А так само буду мати тут реєстрацію. Навіть запрошення на вибори приходитимуть. Оцінка міграції непряма і значною мірою на "експертній оцінці". Думаю, про це й каже Хотаб. Більш, ніж впевнений, що відсутність нарахування пенсії (бо не зверталися) ніяк не вплине на чисельність населення у Держстату. Свідоцтво про смерть також з-за кордону не передаватимуть.
Емігранти, які виїхали з України на постійне місце проживання, знімаються з реєстрації в Україні у виняткових випадках (як правило, набуваючи громадянство в країнах, де процедуру виходу з попереднього громадянства неможливо обійти). Ні методологія Держстату, ні реєстри не помічають, що люди виїхали на постійне місце проживання, якщо вони не знялися з реєстрації в Україні. Наприклад, за даними Євростату, до Італії з 2008 по 2017 рік іммігрували 154,9 тис. громадян України, тоді як Держстат за цей період зафіксував лише 1,6 тис. емігрантів. Статево-вікова структура мігрантів та людей, які не змінюють місце звичайного проживання, суттєво відрізняється. https://bit.ly/37ZRnNL
Суть проблеми.
Спасибо. Поэтому и написал о Германии. Там гражданство сразу не давали, поэтому выехавшие оставались гражданами Украины. При выдаче немецкого паспорта позже начали требовать отказ от укр. гражданства, т.к. у них двойное не допускается. Те, кто получил гражданство до этого изменения, так и остались формально гражданами Украины. Об Израиле проверю, нужно ли было отказываться сразу. В Италии, наверное, допускается двойное гражданство?
Faceless написав:........... А ну, великий ви наш математик. Дано - збільшення населення ....
ЛАД написав:Можете рассказать Либановой, что кризи нет.
Я бачу ви знов за своє, а саме - брехати. Хіба я казав, що кризи (в даному випадку демографічної) немає. Отже, ви перебріхуєте. приписуючи мені того, чого я не писав.
ЛАД написав:Ещё можно глянуть
Нічого особливо нового там не з'явилося.
ЛАД написав:rjkz даёт прогноз на весьма отдалённое время (несколько десятилетий), исходя из предположения, что сейчас в результате войны доля стариков резко выросла. Не берусь судить, насколько такое предположение оправдано. В Вашем сообщении вижу совершенно необъяснимый оптимизм, не оправданный никакой логикой. Если не учитывать влияние войны (которое может только ухудшить ситуацию), то доля стариков за прошедшие 30 лет не уменьшилась, хотя старики 1992 года давно умерли.
Не певен, що частка людей похилого віку знов почала рости від початку повномасштабних бойових дій. ..... За останні 30 років може ще не зменшилась, я писав, що падіння почалося приблизно 10 років тому (табличку не зводив, тому приблихно). ........ Звісно, активні бойові дії - це не те, що стимулює демографію. Але процес вирівнювання демографічної структури (зменшення частки людей похилог овіку в структурі населення), як на мене, вже почався, хоч і на фоні прискорення скорочення населення загалом. А щодо оптимізму? Ми всі обов'язково здохнемо. Але зовсім необов'язково переконувати себе й навколишніх, що все відбувається під час катастрофи, що не має кінця й краю. Епічності результату це не додасть.
1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами. 2. Понимаю, что по-украински "врать" переводится как "брехати". Без вариантов. Но раньше в таком случае говорили: "Брешуть собаки". Я Вам, по-моему, ни разу не написал "врёте". 3. Я Вам приводил несколько причин для признания гуманитарного кризиса в Украине. Вы все отвергли. По-вашему, демографічна криза тоже не гуманитарная? Я, кстати, на военной ветке попросил fler разобраться с Вами, есть у нас криза или нет. 4. Я не утверждал, что "частка людей похилого віку знов почала рости від початку повномасштабних бойових дій". И я дал ссылку на данные Госстата, где Вы "нічого особливо нового" не увидели. Чуть позже (viewtopic.php?p=5593277#p5593277) в ответе Hotab я указал, что по таблице Госстата "Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022." Так кто из нас "бреше"? 5. "щодо оптимізму". Предпочитаю реализм. Надо смотреть правде в глаза и трезво оценивать ситуацию. По-моему, это лучше окозамилювання и розовых мечтаний. И при реальной оценке обстановки совершенно не обязательно ложиться и умирать. Никто не запрещает надеяться на улучшение в будущем. Но для этого будущего улучшения необходимо видеть сегодняшние проблемы и что-то делать для их решения. Проще всего сказать: "Мы не можем выпускать танки, дроны, стволы, снаряды...",- и надеяться что кто-то решит наши проблемы или они решатся сами по себе.
Hotab написав:ЛАД , цікаво було б за Польщу і іншу молоду Європу дізнатись. Здається вони нічого від наших не вимагають для отримання громадянства (я про позбавлення початкового громадянства).
Интересно. Но похоже, что так. Но это приобрело значение, в основном, именно сейчас, с появлением массы беженцев. Хотя именно Польша, наверное, раньше. В другие страны эмиграция если и была до войны, то в очень ограниченных размерах.