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#<1 ... 879880881882> Додано: Пон 03 лип, 2023 22:29 akurt написав: ЛАД написав: Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт. Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт.

Пенсия НЕ ПРОПАДЕТ.

Тут так:

а) если на карту банка приходит пенсия, а пенсионер не тратит ее на протяжении 6 месяцев, то банк обязан сообщить о такой ситуации в Пенсионный фонд.

Пенсионный фонд в этом случае прекратит выплату до "выяснения ситуации".

б) выплата пенсии возобновится по личному заявлению пенсионера. При этом ему будет выплачена пенсия в полном объеме, но не более чем за 2 прошедших года (типа сам виноват). Пенсия НЕ ПРОПАДЕТ.Тут так:а) если на карту банка приходит пенсия, а пенсионер не тратит ее на протяжении 6 месяцев, то банко такой ситуации в Пенсионный фонд.Пенсионный фонд в этом случае прекратит выплату до "выяснения ситуации".б) выплата пенсии возобновится по личному заявлению пенсионера. При этом ему будет выплачена пенсия в полном объеме, но не более чем за 2 прошедших года (типа сам виноват).

Недавно такую фишку ввели. Пенс должен раз год явится в банк. Типа для сверки данных. Или при остановят перечисление пенсии. Недавно такую фишку ввели. Пенс должен раз год явится в банк. Типа для сверки данных. Или при остановят перечисление пенсии. Bolt Повідомлень: 2058 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 22:30 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД , так, я бачу ці цифри. Почуйте про що я.

20 з лишнім років з країни виїжджали мільйони. Всі ці мільйони зараз все ще є в офіційній статистиці населення України. Наймолодшому з них 22 роки, а він ні року не жив в Україні, хоча всі вважають, що він тут живе. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення. , так, я бачу ці цифри. Почуйте про що я.20 з лишнім років з країни виїжджали мільйони. Всі ці мільйони зараз все ще є в офіційній статистиці населення України. Наймолодшому з них 22 роки, а він ні року не жив в Україні, хоча всі вважають, що він тут живе. Старші вже давно в Ізраїлях померли, а ми думаємо що ці 70-90 річні ще живуть десь в Бердичеві. Країна, в якій більш менш точно рахують новонароджених в укр.роддомах , але зеленої уяви не мають де їх старики. Бо 20 років не рахували населення.

В Израиль и Германию выезжали официально, какой-то учёт есть. Вряд ли нелегальных эмигрантов миллионы. Хотя спорить не буду, ручаться не могу. Те, кого знаю, все выезжали легально.

Вопросы, правда, есть. При выезде в Израиль, по-моему, паспорта сдавали сразу. Те, кто выезжал в Германию, при выезде от гражданства не отказывались. Потом, при получении немецкого гражданства, когда-то тоже отказа не требовали, но давали бумажку, что на территории Украины и "дружественных ей стран" Германия за них не отвечает. Позже начали требовать отказ от украинского гражданства.

И, кстати, не знаю цифр, сколько выехало из Украины, - десятки, сотни тысяч или миллионы. В Израиль и Германию выезжали официально, какой-то учёт есть. Вряд ли нелегальных эмигрантов миллионы. Хотя спорить не буду, ручаться не могу. Те, кого знаю, все выезжали легально.Вопросы, правда, есть. При выезде в Израиль, по-моему, паспорта сдавали сразу. Те, кто выезжал в Германию, при выезде от гражданства не отказывались. Потом, при получении немецкого гражданства, когда-то тоже отказа не требовали, но давали бумажку, что на территории Украины и "дружественных ей стран" Германия за них не отвечает. Позже начали требовать отказ от украинского гражданства.И, кстати, не знаю цифр, сколько выехало из Украины, - десятки, сотни тысяч или миллионы.



Не знаю нюансів, як корелюють дані прикордонної служби і держстату. Якщо я виїхав як турист, перетин кордону, звісно, легальний, прикордонники його зафіксують. Але навряд чи я потрапляю у графу мігрантів, і населення на 1 од на час мого перебування за кордоном не зменшиться. Але ж я нікому не декларую, що все, я їду. Якщо я не повертаюсь, хз як про це дізнається статистика. А так само буду мати тут реєстрацію. Навіть запрошення на вибори приходитимуть. Оцінка міграції непряма і значною мірою на "експертній оцінці". Думаю, про це й каже Хотаб. Більш, ніж впевнений, що відсутність нарахування пенсії (бо не зверталися) ніяк не вплине на чисельність населення у Держстату. Свідоцтво про смерть також з-за кордону не передаватимуть. Не знаю нюансів, як корелюють дані прикордонної служби і держстату. Якщо я виїхав як турист, перетин кордону, звісно, легальний, прикордонники його зафіксують. Але навряд чи я потрапляю у графу мігрантів, і населення на 1 од на час мого перебування за кордоном не зменшиться. Але ж я нікому не декларую, що все, я їду. Якщо я не повертаюсь, хз як про це дізнається статистика. А так само буду мати тут реєстрацію. Навіть запрошення на вибори приходитимуть. Оцінка міграції непряма і значною мірою на "експертній оцінці". Думаю, про це й каже Хотаб. Більш, ніж впевнений, що відсутність нарахування пенсії (бо не зверталися) ніяк не вплине на чисельність населення у Держстату. Свідоцтво про смерть також з-за кордону не передаватимуть. Faceless

Модератор Повідомлень: 33280 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7760 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 22:32 Hotab написав: ЛАД ,







Емігранти, які виїхали з України на постійне місце проживання, знімаються з реєстрації в Україні у виняткових випадках (як правило, набуваючи громадянство в країнах, де процедуру виходу з попереднього громадянства неможливо обійти). Ні методологія Держстату, ні реєстри не помічають, що люди виїхали на постійне місце проживання, якщо вони не знялися з реєстрації в Україні. Наприклад, за даними Євростату, до Італії з 2008 по 2017 рік іммігрували 154,9 тис. громадян України, тоді як Держстат за цей період зафіксував лише 1,6 тис. емігрантів. Статево-вікова структура мігрантів та людей, які не змінюють місце звичайного проживання, суттєво відрізняється. https://bit.ly/37ZRnNL





Суть проблеми. Емігранти, які виїхали з України на постійне місце проживання, знімаються з реєстрації в Україні у виняткових випадках (як правило, набуваючи громадянство в країнах, де процедуру виходу з попереднього громадянства неможливо обійти). Ні методологія Держстату, ні реєстри не помічають, що люди виїхали на постійне місце проживання, якщо вони не знялися з реєстрації в Україні. Наприклад, за даними Євростату, до Італії з 2008 по 2017 рік іммігрували 154,9 тис. громадян України, тоді як Держстат за цей період зафіксував лише 1,6 тис. емігрантів. Статево-вікова структура мігрантів та людей, які не змінюють місце звичайного проживання, суттєво відрізняється.Суть проблеми.

Спасибо.

Поэтому и написал о Германии. Там гражданство сразу не давали, поэтому выехавшие оставались гражданами Украины. При выдаче немецкого паспорта позже начали требовать отказ от укр. гражданства, т.к. у них двойное не допускается. Те, кто получил гражданство до этого изменения, так и остались формально гражданами Украины.

Об Израиле проверю, нужно ли было отказываться сразу.

В Италии, наверное, допускается двойное гражданство? Спасибо.Поэтому и написал о Германии. Там гражданство сразу не давали, поэтому выехавшие оставались гражданами Украины. При выдаче немецкого паспортаначали требовать отказ от укр. гражданства, т.к. у них двойное не допускается. Те, кто получил гражданство до этого изменения, так и остались формально гражданами Украины.Об Израиле проверю, нужно ли было отказываться сразу.В Италии, наверное, допускается двойное гражданство? ЛАД 2 Повідомлень: 24928 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 22:35 akurt написав: ...........

По-третє, не так важко відвідати Україну для перевипуска карти раз на 5 або більше років.

....... ...........По-третє, не так важко відвідати Україну для перевипуска карти раз на 5 або більше років........

Старикам может быть важко. Старикам может быть важко. ЛАД 2 Повідомлень: 24928 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 22:41 ЛАД , цікаво було б за Польщу і іншу молоду Європу дізнатись. Здається вони нічого від наших не вимагають для отримання громадянства (я про позбавлення початкового громадянства). Hotab Повідомлень: 9299 З нами з: 15.02.09 Подякував: 587 раз. Подякували: 2002 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 23:11 Bolt написав: Недавно такую фишку ввели. Пенс должен раз год явится в банк. Типа для сверки данных. Или при остановят перечисление пенсии. Недавно такую фишку ввели. Пенс должен раз год явится в банк. Типа для сверки данных. Или при остановят перечисление пенсии.

Откуда вы это взяли? Ссылку можно? Откуда вы это взяли? Ссылку можно? Starikan 2 Повідомлень: 19521 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 23:13 Faceless написав: ...........

А ну, великий ви наш математик. Дано - збільшення населення .... ЛАД написав: Можете рассказать Либановой, что кризи нет. Можете рассказать Либановой, что кризи нет.

Я бачу ви знов за своє, а саме - брехати. Хіба я казав, що кризи (в даному випадку демографічної) немає. Отже, ви перебріхуєте. приписуючи мені того, чого я не писав. ЛАД написав: Ещё можно глянуть Ещё можно глянуть

Нічого особливо нового там не з'явилося.

ЛАД написав: rjkz даёт прогноз на весьма отдалённое время (несколько десятилетий), исходя из предположения, что сейчас в результате войны доля стариков резко выросла. Не берусь судить, насколько такое предположение оправдано.

В Вашем сообщении вижу совершенно необъяснимый оптимизм, не оправданный никакой логикой. Если не учитывать влияние войны (которое может только ухудшить ситуацию), то доля стариков за прошедшие 30 лет не уменьшилась, хотя старики 1992 года давно умерли. rjkz даёт прогноз на весьма отдалённое время (несколько десятилетий), исходя из предположения, что сейчас в результате войны доля стариков резко выросла. Не берусь судить, насколько такое предположение оправдано.В Вашем сообщении вижу совершенно необъяснимый оптимизм, не оправданный никакой логикой. Если не учитывать влияние войны (которое может только ухудшить ситуацию), то доля стариков за прошедшие 30 лет не уменьшилась, хотя старики 1992 года давно умерли.

Не певен, що частка людей похилого віку знов почала рости від початку повномасштабних бойових дій. .....

За останні 30 років може ще не зменшилась, я писав, що падіння почалося приблизно 10 років тому (табличку не зводив, тому приблихно).

........

Звісно, активні бойові дії - це не те, що стимулює демографію. Але процес вирівнювання демографічної структури (зменшення частки людей похилог овіку в структурі населення), як на мене, вже почався, хоч і на фоні прискорення скорочення населення загалом.

А щодо оптимізму? Ми всі обов'язково здохнемо. Але зовсім необов'язково переконувати себе й навколишніх, що все відбувається під час катастрофи, що не має кінця й краю. Епічності результату це не додасть. ...........А ну, великий ви наш математик. Дано - збільшення населення ....Я бачу ви знов за своє, а саме - брехати. Хіба я казав, що кризи (в даному випадку демографічної) немає. Отже, ви перебріхуєте. приписуючи мені того, чого я не писав.Нічого особливо нового там не з'явилося.Не певен, що частка людей похилого віку знов почала рости від початку повномасштабних бойових дій. .....За останні 30 років може ще не зменшилась, я писав, що(табличку не зводив, тому приблихно).........Звісно, активні бойові дії - це не те, що стимулює демографію. Але процес вирівнювання демографічної структури (зменшення частки людей похилог овіку в структурі населення), як на мене, вже почався, хоч і на фоні прискорення скорочення населення загалом.А щодо оптимізму? Ми всі обов'язково здохнемо. Але зовсім необов'язково переконувати себе й навколишніх, що все відбувається під час катастрофи, що не має кінця й краю. Епічності результату це не додасть.

1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.

2. Понимаю, что по-украински "врать" переводится как "брехати". Без вариантов.

Но раньше в таком случае говорили: "Брешуть собаки". Я Вам, по-моему, ни разу не написал "врёте".

3. Я Вам приводил несколько причин для признания гуманитарного кризиса в Украине. Вы все отвергли. По-вашему, демографічна криза тоже не гуманитарная?

Я, кстати, на военной ветке попросил fler разобраться с Вами, есть у нас криза или нет.

4. Я не утверждал, что "частка людей похилого віку знов почала рости від початку повномасштабних бойових дій". И я дал ссылку на данные Госстата, где Вы "нічого особливо нового" не увидели.

Чуть позже (Hotab я указал, что по таблице Госстата "Демографическая нагрузка стариков старше 65 растёт последние 10 лет. А старше 60 вообще с 2008. В т.ч. и в 2020-2022."

Так кто из нас "бреше"?

5. "щодо оптимізму". Предпочитаю реализм. Надо смотреть правде в глаза и трезво оценивать ситуацию. По-моему, это лучше окозамилювання и розовых мечтаний. И при реальной оценке обстановки совершенно не обязательно ложиться и умирать. Никто не запрещает надеяться на улучшение в будущем.

Но для этого будущего улучшения необходимо видеть сегодняшние проблемы и что-то делать для их решения.

Проще всего сказать: "Мы не можем выпускать танки, дроны, стволы, снаряды...",- и надеяться что кто-то решит наши проблемы или они решатся сами по себе. 1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.2. Понимаю, что по-украински "врать" переводится как "брехати". Без вариантов.Но раньше в таком случае говорили: "Брешуть собаки". Я Вам, по-моему, ни разу не написал "врёте".3. Я Вам приводил несколько причин для признания гуманитарного кризиса в Украине. Вы все отвергли. По-вашему, демографічна криза тоже не гуманитарная?Я, кстати, на военной ветке попросилразобраться с Вами, есть у нас криза или нет.4. Я не утверждал, что "частка людей похилого віку знов почала рости від початку повномасштабних бойових дій". И я дал ссылку на данные Госстата, где Вы "нічого особливо нового" не увидели.Чуть позже ( viewtopic.php?p=5593277#p5593277 ) в ответея указал, что по таблице Госстата "В т.ч. и в 2020-2022."Так кто из нас "бреше"?5. "щодо оптимізму". Предпочитаю реализм. Надо смотреть правде в глаза и трезво оценивать ситуацию. По-моему, это лучше окозамилювання и розовых мечтаний. И при реальной оценке обстановки совершенно не обязательно ложиться и умирать. Никто не запрещает надеяться на улучшение в будущем.Но для этого будущего улучшениявидеть сегодняшние проблемы и что-то делать для их решения.Проще всего сказать: "Мы не можем выпускать танки, дроны, стволы, снаряды...",- и надеяться что кто-то решит наши проблемы или они решатся сами по себе. ЛАД 2 Повідомлень: 24928 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 23:16 Hotab написав: ЛАД , цікаво було б за Польщу і іншу молоду Європу дізнатись. Здається вони нічого від наших не вимагають для отримання громадянства (я про позбавлення початкового громадянства). , цікаво було б за Польщу і іншу молоду Європу дізнатись. Здається вони нічого від наших не вимагають для отримання громадянства (я про позбавлення початкового громадянства).

Интересно. Но похоже, что так.

Но это приобрело значение, в основном, именно сейчас, с появлением массы беженцев. Хотя именно Польша, наверное, раньше.

В другие страны эмиграция если и была до войны, то в очень ограниченных размерах. Интересно. Но похоже, что так.Но это приобрело значение, в основном, именно сейчас, с появлением массы беженцев. Хотя именно Польша, наверное, раньше.В другие страны эмиграция если и была до войны, то в очень ограниченных размерах. ЛАД 2 Повідомлень: 24928 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 23:19 akurt написав: ЛАД написав: Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт. Но при этом, конечно, никто (государство) не знает, что с ней. Если там умрёт, то пенсия, видимо, просто пропадёт.

Пенсия НЕ ПРОПАДЕТ.

..... Пенсия НЕ ПРОПАДЕТ......

Спасибо.

Не знал. Хотя, честно говоря, этот вопрос меня никогда не интересовал. Спасибо.Не знал. Хотя, честно говоря, этот вопрос меня никогда не интересовал. ЛАД 2 Повідомлень: 24928 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лип, 2023 23:20 Starikan написав: Bolt написав: Недавно такую фишку ввели. Пенс должен раз год явится в банк. Типа для сверки данных. Или при остановят перечисление пенсии. Недавно такую фишку ввели. Пенс должен раз год явится в банк. Типа для сверки данных. Или при остановят перечисление пенсии.

Откуда вы это взяли? Ссылку можно? Откуда вы это взяли? Ссылку можно?

Не будет ссылки - ибо это не так. Не будет ссылки - ибо это не так. akurt

Повідомлень: 7887 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1066 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 879880881882> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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