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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 879880881882
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:22

  ЛАД написав:5. "щодо оптимізму". Предпочитаю реализм. Надо смотреть правде в глаза и трезво оценивать ситуацию. По-моему, это лучше окозамилювання и розовых мечтаний. И при реальной оценке обстановки совершенно не обязательно ложиться и умирать. Никто не запрещает надеяться на улучшение в будущем.
Но для этого будущего улучшения необходимо видеть сегодняшние проблемы и что-то делать для их решения.
Проще всего сказать: "Мы не можем выпускать танки, дроны, стволы, снаряды...",- и надеяться что кто-то решит наши проблемы или они решатся сами по себе.

дрони можемо. танки та стволи - гадаю ні. снаряди - не знаю.

в нас зараз проблеми з військовим виробництвом пов'язані з тим, що ворог має далекобійні ракети, й навіть якщо хтось щось виробляє - то про це краще не казати.

тому воюємо з тим, що нам надають - й маємо надію, що далі будуть надавати. а що робити після війни - складне питання.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:38

Еміграція, заробітчанство.

Останнній тиждень активно спілкувався з нашими українцями - з Мексикою.
Зараз вже можна сказати: ВСЕ ОК, вже на території США. Зараз будуть ночувати в готелі Holiday Inn Express Hotel & Suites Brownsville (TX).
З цікавого:
- було дуже важко і останні 3 ночі фактично не спали, сидячі на лавках КПП Мексика-США.
- перейшли кордон офіціально, через КПП.
- не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".
- в черзі в основному були китайці та громадяни Венесуели. Українців мало.
- всі дуже ввічливі і навіть почали товаришувати. Окремо виділялися росіяни: видно було, що грошви кури не клюють, в Мексиці провели вже по 2 місяці, дорого одягнені та з купою валіз. Жінки напомажені з ніг до голови. Ці вели себе непристойно - як завжди гучно.
Цікаво, що на них і наші українці, і китайці і венесуельці реально дивилися "зверху": дикуни з Сибіру.
- серед цікавого, авіапереліт з Мехіко: спочатку на Монтеррей, а потім літаком Sessna-208 (на 9 пасажирів) до кордону з США. В літаку було 9 місць - всі 9 було зайнято.
Зараз в Brownsville 15-35. Завтра через Остін вилітають в центральну частину США.

04 липня хочуть прийняти участь у феєрверках за нагоди важливого для США свята - 4 липня.
Ну і для них важливого.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 23:43

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.


Хвалько "математик" забув дроби, не здатен поділити два числа? Зрозуміло.
А скільки було пафосу про "точні науки", аргументи і докази...
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 02:18

  Faceless написав:
ЛАД написав:1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.


Хвалько "математик" забув дроби, не здатен поділити два числа? Зрозуміло.
А скільки було пафосу про "точні науки", аргументи і докази...

Понятно, когда арифметику не знаешь, остаётся обругать оппонента. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 02:20

  akurt написав:......
- перейшли кордон офіціально, через КПП.
- не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".
......

Как удалось, если не секрет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 02:26

  Shaman написав:
  ЛАД написав:5. "щодо оптимізму". Предпочитаю реализм. Надо смотреть правде в глаза и трезво оценивать ситуацию. По-моему, это лучше окозамилювання и розовых мечтаний. И при реальной оценке обстановки совершенно не обязательно ложиться и умирать. Никто не запрещает надеяться на улучшение в будущем.
Но для этого будущего улучшения необходимо видеть сегодняшние проблемы и что-то делать для их решения.
Проще всего сказать: "Мы не можем выпускать танки, дроны, стволы, снаряды...",- и надеяться что кто-то решит наши проблемы или они решатся сами по себе.

дрони можемо. танки та стволи - гадаю ні. снаряди - не знаю.

в нас зараз проблеми з військовим виробництвом пов'язані з тим, що ворог має далекобійні ракети, й навіть якщо хтось щось виробляє - то про це краще не казати.

тому воюємо з тим, що нам надають - й маємо надію, що далі будуть надавати. а що робити після війни - складне питання.

Мне, честно говоря, уже надоел этот спор. Поэтому продолжать не буду.
Я не дам гарантии, что мы можем делать стволы и снаряды. Но если не можем, то кто нам доктор. Танки (кроме стволов) уверен, можем.
"краще не казати" - в общем согласен. Но тут такое - если делаем что-то, то враг это быстро увидит на фронте.
Опасность обстрела, действительно, есть. Тут никуда не денешься. При этом при современном оружии по всей Украине.
ЛАД
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