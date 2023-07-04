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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 23:22
ЛАД написав:
5. "щодо оптимізму". Предпочитаю реализм. Надо смотреть правде в глаза и трезво оценивать ситуацию. По-моему, это лучше окозамилювання и розовых мечтаний. И при реальной оценке обстановки совершенно не обязательно ложиться и умирать. Никто не запрещает надеяться на улучшение в будущем.
Но для этого будущего улучшения необходимо
видеть сегодняшние проблемы и что-то делать для их решения.
Проще всего сказать: "Мы не можем выпускать танки, дроны, стволы, снаряды...",- и надеяться что кто-то решит наши проблемы или они решатся сами по себе.
дрони можемо. танки та стволи - гадаю ні. снаряди - не знаю.
в нас зараз проблеми з військовим виробництвом пов'язані з тим, що ворог має далекобійні ракети, й навіть якщо хтось щось виробляє - то про це краще не казати.
тому воюємо з тим, що нам надають - й маємо надію, що далі будуть надавати. а що робити після війни - складне питання.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 23:38
Еміграція, заробітчанство.
Останнній тиждень активно спілкувався з нашими українцями - з Мексикою.
Зараз вже можна сказати: ВСЕ ОК, вже на території США. Зараз будуть ночувати в готелі Holiday Inn Express Hotel & Suites Brownsville (TX).
З цікавого:
- було дуже важко і останні 3 ночі фактично не спали, сидячі на лавках КПП Мексика-США.
- перейшли кордон офіціально, через КПП.
- не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".
- в черзі в основному були китайці та громадяни Венесуели. Українців мало.
- всі дуже ввічливі і навіть почали товаришувати. Окремо виділялися росіяни: видно було, що грошви кури не клюють, в Мексиці провели вже по 2 місяці, дорого одягнені та з купою валіз. Жінки напомажені з ніг до голови. Ці вели себе непристойно - як завжди гучно.
Цікаво, що на них і наші українці, і китайці і венесуельці реально дивилися "зверху": дикуни з Сибіру.
- серед цікавого, авіапереліт з Мехіко: спочатку на Монтеррей, а потім літаком Sessna-208 (на 9 пасажирів) до кордону з США. В літаку було 9 місць - всі 9 було зайнято.
Зараз в Brownsville 15-35. Завтра через Остін вилітають в центральну частину США.
04 липня хочуть прийняти участь у феєрверках за нагоди важливого для США свята - 4 липня.
Ну і для них важливого.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 23:43
ЛАД написав:1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.
Хвалько "математик" забув дроби, не здатен поділити два числа? Зрозуміло.
А скільки було пафосу про "точні науки", аргументи і докази...
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Додано: Вів 04 лип, 2023 02:18
Faceless написав:
ЛАД написав:1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.
Хвалько "математик" забув дроби, не здатен поділити два числа? Зрозуміло.
А скільки було пафосу про "точні науки", аргументи і докази...
Понятно, когда арифметику не знаешь, остаётся обругать оппонента.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 02:20
akurt написав:
......
- перейшли кордон офіціально, через КПП.
- не було ні візи США, ні виклику U4U
. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".
......
Как удалось, если не секрет?
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Додано: Вів 04 лип, 2023 02:26
Shaman написав: ЛАД написав:
5. "щодо оптимізму". Предпочитаю реализм. Надо смотреть правде в глаза и трезво оценивать ситуацию. По-моему, это лучше окозамилювання и розовых мечтаний. И при реальной оценке обстановки совершенно не обязательно ложиться и умирать. Никто не запрещает надеяться на улучшение в будущем.
Но для этого будущего улучшения необходимо
видеть сегодняшние проблемы и что-то делать для их решения.
Проще всего сказать: "Мы не можем выпускать танки, дроны, стволы, снаряды...",- и надеяться что кто-то решит наши проблемы или они решатся сами по себе.
дрони можемо. танки та стволи - гадаю ні. снаряди - не знаю.
в нас зараз проблеми з військовим виробництвом пов'язані з тим, що ворог має далекобійні ракети, й навіть якщо хтось щось виробляє - то про це краще не казати.
тому воюємо з тим, що нам надають - й маємо надію, що далі будуть надавати. а що робити після війни - складне питання.
Мне, честно говоря, уже надоел этот спор. Поэтому продолжать не буду.
Я не дам гарантии, что мы можем делать стволы и снаряды. Но если не можем, то кто нам доктор. Танки (кроме стволов) уверен, можем.
"краще не казати" - в общем согласен. Но тут такое - если делаем что-то, то враг это быстро увидит на фронте.
Опасность обстрела, действительно, есть. Тут никуда не денешься. При этом при современном оружии такая опасность по всей Украине.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 04:58
ЛАД написав: akurt написав:
......
- перейшли кордон офіціально, через КПП.
- не було ні візи США, ні виклику U4U
. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".
......
Как удалось, если не секрет?
По CBP One?!
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Додано: Вів 04 лип, 2023 06:33
Даты приема по той программе ловили с 16 июня - так и не поймали, хотя США увеличили количество слотов до 1250 в день для каждого КПП на границе (их 7). Там программа хитрая, как лотерея. Есть люди сидят по 2 и больше месяцев, все ловят дату приема.
Ждать не стали: просто пришли на границу.
Если кто то не приходит по программе СВP one, то принимают из «общей очереди».
Вообще то «правильный метод» - все же по CBP one. Все дело в строках.
Кстати, мы совсем не знаем, что такое Мексика: 120 миллионов населения, столица - один из самых крупных городов мира - более 20 миллионов населения.
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