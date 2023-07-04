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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 лип, 2023 23:22
ЛАД написав:
5. "щодо оптимізму". Предпочитаю реализм. Надо смотреть правде в глаза и трезво оценивать ситуацию. По-моему, это лучше окозамилювання и розовых мечтаний. И при реальной оценке обстановки совершенно не обязательно ложиться и умирать. Никто не запрещает надеяться на улучшение в будущем.
Но для этого будущего улучшения необходимо
видеть сегодняшние проблемы и что-то делать для их решения.
Проще всего сказать: "Мы не можем выпускать танки, дроны, стволы, снаряды...",- и надеяться что кто-то решит наши проблемы или они решатся сами по себе.
дрони можемо. танки та стволи - гадаю ні. снаряди - не знаю.
в нас зараз проблеми з військовим виробництвом пов'язані з тим, що ворог має далекобійні ракети, й навіть якщо хтось щось виробляє - то про це краще не казати.
тому воюємо з тим, що нам надають - й маємо надію, що далі будуть надавати. а що робити після війни - складне питання.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 23:38
Еміграція, заробітчанство.
Останнній тиждень активно спілкувався з нашими українцями - з Мексикою.
Зараз вже можна сказати: ВСЕ ОК, вже на території США. Зараз будуть ночувати в готелі Holiday Inn Express Hotel & Suites Brownsville (TX).
З цікавого:
- було дуже важко і останні 3 ночі фактично не спали, сидячі на лавках КПП Мексика-США.
- перейшли кордон офіціально, через КПП.
- не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".
- в черзі в основному були китайці та громадяни Венесуели. Українців мало.
- всі дуже ввічливі і навіть почали товаришувати. Окремо виділялися росіяни: видно було, що грошви кури не клюють, в Мексиці провели вже по 2 місяці, дорого одягнені та з купою валіз. Жінки напомажені з ніг до голови. Ці вели себе непристойно - як завжди гучно.
Цікаво, що на них і наші українці, і китайці і венесуельці реально дивилися "зверху": дикуни з Сибіру.
- серед цікавого, авіапереліт з Мехіко: спочатку на Монтеррей, а потім літаком Sessna-208 (на 9 пасажирів) до кордону з США. В літаку було 9 місць - всі 9 було зайнято.
Зараз в Brownsville 15-35. Завтра через Остін вилітають в центральну частину США.
04 липня хочуть прийняти участь у феєрверках за нагоди важливого для США свята - 4 липня.
Ну і для них важливого.
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Додано: Пон 03 лип, 2023 23:43
ЛАД написав:1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.
Хвалько "математик" забув дроби, не здатен поділити два числа? Зрозуміло.
А скільки було пафосу про "точні науки", аргументи і докази...
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Додано: Вів 04 лип, 2023 02:18
Faceless написав:
ЛАД написав:1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.
Хвалько "математик" забув дроби, не здатен поділити два числа? Зрозуміло.
А скільки було пафосу про "точні науки", аргументи і докази...
Понятно, когда арифметику не знаешь, остаётся обругать оппонента.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 02:20
akurt написав:
......
- перейшли кордон офіціально, через КПП.
- не було ні візи США, ні виклику U4U
. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".
......
Как удалось, если не секрет?
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Додано: Вів 04 лип, 2023 02:26
Shaman написав: ЛАД написав:
5. "щодо оптимізму". Предпочитаю реализм. Надо смотреть правде в глаза и трезво оценивать ситуацию. По-моему, это лучше окозамилювання и розовых мечтаний. И при реальной оценке обстановки совершенно не обязательно ложиться и умирать. Никто не запрещает надеяться на улучшение в будущем.
Но для этого будущего улучшения необходимо
видеть сегодняшние проблемы и что-то делать для их решения.
Проще всего сказать: "Мы не можем выпускать танки, дроны, стволы, снаряды...",- и надеяться что кто-то решит наши проблемы или они решатся сами по себе.
дрони можемо. танки та стволи - гадаю ні. снаряди - не знаю.
в нас зараз проблеми з військовим виробництвом пов'язані з тим, що ворог має далекобійні ракети, й навіть якщо хтось щось виробляє - то про це краще не казати.
тому воюємо з тим, що нам надають - й маємо надію, що далі будуть надавати. а що робити після війни - складне питання.
Мне, честно говоря, уже надоел этот спор. Поэтому продолжать не буду.
Я не дам гарантии, что мы можем делать стволы и снаряды. Но если не можем, то кто нам доктор. Танки (кроме стволов) уверен, можем.
"краще не казати" - в общем согласен. Но тут такое - если делаем что-то, то враг это быстро увидит на фронте.
Опасность обстрела, действительно, есть. Тут никуда не денешься. При этом при современном оружии такая опасность по всей Украине.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 04:58
ЛАД написав: akurt написав:
......
- перейшли кордон офіціально, через КПП.
- не було ні візи США, ні виклику U4U
. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".
......
Как удалось, если не секрет?
По CBP One?!
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Додано: Вів 04 лип, 2023 06:33
Даты приема по той программе ловили с 16 июня - так и не поймали, хотя США увеличили количество слотов до 1250 в день для каждого КПП на границе (их 7). Там программа хитрая, как лотерея. Есть люди сидят по 2 и больше месяцев, все ловят дату приема. Процедуру приема ужесточили с 11 мая. До 11 мая вообще была какая-то шара: «Тебе в США? - Да! - Проходи, не задерживайся!».
Ждать не стали: просто пришли на границу.
Если кто-то не приходит по программе СВP one, то принимают из «общей очереди».
Три дня назад были «номер 21», потом стали «номер 9», потом неожиданно пограничники США приняли сразу 7 человек и они стали «number 2» потом и их забрали «в обработку». Все время была возможность отлучиться и сходить в магазин за едой и на подзарядку смартфонов.
Днем было очень жарко: до +33, навес есть.
Сказали, что удивительный позитив в очереди, состоящей в основном из китайцев и венесуэльцев .
После того, как забрали пограничники США «в обработку», процедура приема длилась примерно 5 часов.
Вышли «никакие», взяли такси и уехали в отель.
Вообще то «правильный метод» - все же по CBP one. Все дело в строках.
Кстати, мы совсем не знаем, что такое Мексика: 120 миллионов населения, столица - один из самых крупных городов мира - более 20 миллионов населения.
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akurt
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Додано: Вів 04 лип, 2023 08:35
Faceless написав:
ЛАД написав:Мене засмучує, що вона таки є.
Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают.
Або в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи.
Щодо населення і прогнозів його чисельності - тут причин чимало, і демографічні перекоси в нас з'явилися не одне десятиліття тому, навіть ще за совку в Україні доля пенсіонерів у складі населення була одна з найвищих. Мабуть, з вашою логікою, в нас півстоліття вже "катастрофа".
При совке не думаю, что ситуация была негативной в плане демографии на территории бСССР.
Этто была большая "тюрьма народов", где внутри "тюрьмы" перемещение было более-менее свободное.
За пределы "тюрьмы" разве что евреи вырывались.
Среди "братьев" по несчастью, Украина была одной из самых привлекательных республик. Из Украины уезжалли разве что на Крайний Север за длинным рублем, но в большинстве своем потом возвращались.
Еще при совке на ЗУ заробитчане с СЕвера привозили деньги, имели дома, строили дома детям, в селах Ивано-Франковской области были машины в каждой почти семье, в некоторых по 2 машины. Это я сейчас от себя рассказываю, не ОБС.
У моего отца лучший друг из Богородчанского района, мы каждый год ездили в Прикарпатье, знакомились с его друзьями, с друзьями друзей, нас принимали как родных не смотря на наш рашн лангуаге. Возили по всему что можно.
Так вот, на просторах "зоны" Украина была очень даже ничего.
Но на момент развала 52 млн и потом началось с демографией то, что сейчас имеем.
Прошу не приписывать мне совкодрочерство.
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rjkz
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Додано: Вів 04 лип, 2023 08:58
Wisznia2021 написав: rjkz написав:
Язык учить надо всегда.
Деньги - не всегда нужны.
В Германии на немецком обучение бесплатное.
Сын друга закончил университет, даже стипендию получал 600 евро в месяц.
Дивіться, те що вам розповіли ваші знайомі про навчання сина в Німеччині не дуже схоже на навчання в універі. Так, навчання безкоштовне, але життя НЕ безкоштовне: їжа, найм житла, навіть, семестровий збір - це все кошти.
То, про що вам розказали, а ви тут транслюєте більше схоже на аусбільдунг або на навчання за обміном. Це не зовсім класичне навчання в універі. Для навчання в універі студ візу не відкриють без 9 тис євро на рахунку.
Смотрите, он за несколько лет до большой войны закончил учебу и пощел работать и проработал несколько лет.
Ему за очень хорошую учебу платили стипендию, ее хватало на оплату общежития и минимальные расходы.
Потом пошел работать по специальности в немецкую айти компанию.
Зарплата по сравнению с США - очень скромная.
По обмену он ездил в Германию будучи школьником.
В семью моего друга приезжали из Германии.
Языки английский и немецкий он и его сестра учили усиленно с младщей школы. Родители еще тогда решили их отправлять в Германию.
Про его сестру я писал. И Вы в некоей мере оказали раньше правой нежели это случилось. Да, не удалось попасть ей в универ. Несмотря на практику таки в Шарите. Учится сейчас на медсестру в Берллине.
Я с уважением отношусь к Вашему мнению и сомнениям, но, допускаю, Вы тоже не все знаете. Они готовили то, что сделали за много лет. Много лет держаться какой-то выдуманной истории, пока он год учился перед универом (как ВЫ там это назыывали?), пять лет в универе и потом уже 4 или 5 лет как работает. Зачем?
Равно как и мои шаги по пути в США у много кого вызвать могут недоверие.
Но и я раскопал очень нераспространенные возможности. Человек, который это не нашел, скажет - такого нет, не было и быть не может.
То-же может сказать и с учебой и медициной. Но тем не менеее в США есть и недорогое вузовское обучение (даже бесплатное) и медицина оплачивается страховками и есть разные варианты со страховками.
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rjkz
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