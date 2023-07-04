RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 880881882883
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:04

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:Довольно толковая статья:
https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev

29 мільйонів на території "до великої війни"(тобто без Криму і Донецька/Луганська) по-моєму цілком реальна цифра.

Правда потрібно ще відвоювати території захоплені після 24.02. без втрати того населення + еміграція продовжується досить швидкими темпами.


К сожалению, да.
И 29 млн до большой войны я считал без Крыма и окуппированной части Донбасса.
Ибо это люди, которые не принимали участия в экономической жизни Украины (на тот момент я анализировал в контексте поступлений в ПФУ, а не просто кто небо коптиит). Да и большой вопрос - кто из них останется в Украине после деоккупации. Все мои знакомые из Донбасса, кто был проукраинским, выехали с оккупированной части. В Крыму знакомых не было.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14899
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7751 раз.
Подякували: 4736 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:14

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.............
Досить давня була дискусія:
  Faceless написав:В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет) была более 18%, немногим ниже, чем сейчас. Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет?
........

Спасибо, посмотрю.
Хотя, на первый взгляд, исходя из выделенного, основная причина таки в низкой рождаемости.
Если верить https://countrymeters.info/ru/Ukraine#age_structure, то в 2022 у нас 13,7% до 15 лет, 15,5% старше 64 лет, 70,8% от 15 до 65. Т.о. стариков стало, вроде, меньше, но демография не улучшилась.
Есть ещё более показательные цифры:
Украинцев в возрасте до 17 лет насчитывалось 7,3 млн человек (на 44,1% меньше, чем в 1992-м), в возрасте 18-59 лет – 23,5 млн (-18,6%). При этом граждан старше 60 лет стало больше на 4,6% – 10,1 млн.

https://ru.slovoidilo.ua/2022/12/31/infografika/obshhestvo/ukraine-grozit-demograficheskij-krizis-kak-sokrashhaetsya-chislennost-naseleniya
Там ещё есть диаграмма хорошая.
Старики 1992 года в уже практически вымерли. Так что Ваши расчёты на это 2015 года неоправданы. И основная проблема в рождаемости.


Проблема и в рождаемости и в свале.
А валят молодые и с детьми.
Остаются старики. Поэтому тн "естественная убыль" (превышение смертности над рождаемостью) растет каждый год. Я перестал следить за цифрами после 230 тысяч в год. 4 года - минус миллион.

Пенсов, кажется было что-то около 16 млн. Могу ощибаться,, уже не помню.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14899
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7751 раз.
Подякували: 4736 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:20

Re: Еміграція, заробітчанство

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.


Хвалько "математик" забув дроби, не здатен поділити два числа? Зрозуміло.
А скільки було пафосу про "точні науки", аргументи і докази...

Понятно, когда арифметику не знаешь, остаётся обругать оппонента. :)
От тільки це про "'великого математика", що не в стані два числа поділити. Ну реально, ви з себе посміховисько робите
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33282
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7760 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:21

Re: Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Мене засмучує, що вона таки є.
Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают.
Або в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи.
Щодо населення і прогнозів його чисельності - тут причин чимало, і демографічні перекоси в нас з'явилися не одне десятиліття тому, навіть ще за совку в Україні доля пенсіонерів у складі населення була одна з найвищих. Мабуть, з вашою логікою, в нас півстоліття вже "катастрофа".


При совке не думаю, что ситуация была негативной в плане демографии на территории бСССР.
Этто была большая "тюрьма народов", где внутри "тюрьмы" перемещение было более-менее свободное.
За пределы "тюрьмы" разве что евреи вырывались.
Среди "братьев" по несчастью, Украина была одной из самых привлекательных республик. Из Украины уезжалли разве что на Крайний Север за длинным рублем, но в большинстве своем потом возвращались.
Еще при совке на ЗУ заробитчане с СЕвера привозили деньги, имели дома, строили дома детям, в селах Ивано-Франковской области были машины в каждой почти семье, в некоторых по 2 машины. Это я сейчас от себя рассказываю, не ОБС.
У моего отца лучший друг из Богородчанского района, мы каждый год ездили в Прикарпатье, знакомились с его друзьями, с друзьями друзей, нас принимали как родных не смотря на наш рашн лангуаге. Возили по всему что можно.
Так вот, на просторах "зоны" Украина была очень даже ничего.
Но на момент развала 52 млн и потом началось с демографией то, что сейчас имеем.
Прошу не приписывать мне совкодрочерство.


Я не писав про демографію, я писав про конкретне явище - непропорційно висока частка людей похилого віку
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33282
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7760 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:25

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство.

Останнній тиждень активно спілкувався з нашими українцями - з Мексикою.
Зараз вже можна сказати: ВСЕ ОК, вже на території США. Зараз будуть ночувати в готелі Holiday Inn Express Hotel & Suites Brownsville (TX).
З цікавого:
- було дуже важко і останні 3 ночі фактично не спали, сидячі на лавках КПП Мексика-США.
- перейшли кордон офіціально, через КПП.
- не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".
- в черзі в основному були китайці та громадяни Венесуели. Українців мало.
- всі дуже ввічливі і навіть почали товаришувати. Окремо виділялися росіяни: видно було, що грошви кури не клюють, в Мексиці провели вже по 2 місяці, дорого одягнені та з купою валіз. Жінки напомажені з ніг до голови. Ці вели себе непристойно - як завжди гучно.
Цікаво, що на них і наші українці, і китайці і венесуельці реально дивилися "зверху": дикуни з Сибіру.
- серед цікавого, авіапереліт з Мехіко: спочатку на Монтеррей, а потім літаком Sessna-208 (на 9 пасажирів) до кордону з США. В літаку було 9 місць - всі 9 було зайнято.
Зараз в Brownsville 15-35. Завтра через Остін вилітають в центральну частину США.

04 липня хочуть прийняти участь у феєрверках за нагоди важливого для США свята - 4 липня.
Ну і для них важливого.

вот он американский безвиз в действии :lol: из доков только паспорт и сразу в США тебя ждут на празднике
ато по разным ютубам говорят что даже мексиканцы не выпускают без американской визы, а тех кто всетаки прошел американцы в тюряжку сразу с венесуэльцами вместе месяц учить испанский :lol:
Востаннє редагувалось nekefer в Вів 04 лип, 2023 09:46, всього редагувалось 5 разів.
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 538
З нами з: 24.10.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 09:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:что такое Мексика
самый крупный производитель легковых авто в мире (обогнали и Европу и Китай), а Вы все еще смотрите кино про голодных фермеров с мотыгами в пустыне?
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 538
З нами з: 24.10.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 880881882883
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nekefer, Кочевник і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (638)
04.07.2023 09:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.