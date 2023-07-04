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29 мільйонів на території "до великої війни"(тобто без Криму і Донецька/Луганська) по-моєму цілком реальна цифра.
Правда потрібно ще відвоювати території захоплені після 24.02. без втрати того населення + еміграція продовжується досить швидкими темпами.
К сожалению, да. И 29 млн до большой войны я считал без Крыма и окуппированной части Донбасса. Ибо это люди, которые не принимали участия в экономической жизни Украины (на тот момент я анализировал в контексте поступлений в ПФУ, а не просто кто небо коптиит). Да и большой вопрос - кто из них останется в Украине после деоккупации. Все мои знакомые из Донбасса, кто был проукраинским, выехали с оккупированной части. В Крыму знакомых не было.
Faceless написав:............. Досить давня була дискусія:
Faceless написав:В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет) была более 18%, немногим ниже, чем сейчас. Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет? ........
Спасибо, посмотрю. Хотя, на первый взгляд, исходя из выделенного, основная причина таки в низкой рождаемости. Если верить https://countrymeters.info/ru/Ukraine#age_structure, то в 2022 у нас 13,7% до 15 лет, 15,5% старше 64 лет, 70,8% от 15 до 65. Т.о. стариков стало, вроде, меньше, но демография не улучшилась. Есть ещё более показательные цифры:
Украинцев в возрасте до 17 лет насчитывалось 7,3 млн человек (на 44,1% меньше, чем в 1992-м), в возрасте 18-59 лет – 23,5 млн (-18,6%). При этом граждан старше 60 лет стало больше на 4,6% – 10,1 млн.
Проблема и в рождаемости и в свале. А валят молодые и с детьми. Остаются старики. Поэтому тн "естественная убыль" (превышение смертности над рождаемостью) растет каждый год. Я перестал следить за цифрами после 230 тысяч в год. 4 года - минус миллион.
Пенсов, кажется было что-то около 16 млн. Могу ощибаться,, уже не помню.
ЛАД написав:Мене засмучує, що вона таки є. Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают.
Або в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи. Щодо населення і прогнозів його чисельності - тут причин чимало, і демографічні перекоси в нас з'явилися не одне десятиліття тому, навіть ще за совку в Україні доля пенсіонерів у складі населення була одна з найвищих. Мабуть, з вашою логікою, в нас півстоліття вже "катастрофа".
При совке не думаю, что ситуация была негативной в плане демографии на территории бСССР. Этто была большая "тюрьма народов", где внутри "тюрьмы" перемещение было более-менее свободное. За пределы "тюрьмы" разве что евреи вырывались. Среди "братьев" по несчастью, Украина была одной из самых привлекательных республик. Из Украины уезжалли разве что на Крайний Север за длинным рублем, но в большинстве своем потом возвращались. Еще при совке на ЗУ заробитчане с СЕвера привозили деньги, имели дома, строили дома детям, в селах Ивано-Франковской области были машины в каждой почти семье, в некоторых по 2 машины. Это я сейчас от себя рассказываю, не ОБС. У моего отца лучший друг из Богородчанского района, мы каждый год ездили в Прикарпатье, знакомились с его друзьями, с друзьями друзей, нас принимали как родных не смотря на наш рашн лангуаге. Возили по всему что можно. Так вот, на просторах "зоны" Украина была очень даже ничего. Но на момент развала 52 млн и потом началось с демографией то, что сейчас имеем. Прошу не приписывать мне совкодрочерство.
Я не писав про демографію, я писав про конкретне явище - непропорційно висока частка людей похилого віку
Останнній тиждень активно спілкувався з нашими українцями - з Мексикою. Зараз вже можна сказати: ВСЕ ОК, вже на території США. Зараз будуть ночувати в готелі Holiday Inn Express Hotel & Suites Brownsville (TX). З цікавого: - було дуже важко і останні 3 ночі фактично не спали, сидячі на лавках КПП Мексика-США. - перейшли кордон офіціально, через КПП. - не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече". - в черзі в основному були китайці та громадяни Венесуели. Українців мало. - всі дуже ввічливі і навіть почали товаришувати. Окремо виділялися росіяни: видно було, що грошви кури не клюють, в Мексиці провели вже по 2 місяці, дорого одягнені та з купою валіз. Жінки напомажені з ніг до голови. Ці вели себе непристойно - як завжди гучно. Цікаво, що на них і наші українці, і китайці і венесуельці реально дивилися "зверху": дикуни з Сибіру. - серед цікавого, авіапереліт з Мехіко: спочатку на Монтеррей, а потім літаком Sessna-208 (на 9 пасажирів) до кордону з США. В літаку було 9 місць - всі 9 було зайнято. Зараз в Brownsville 15-35. Завтра через Остін вилітають в центральну частину США.
04 липня хочуть прийняти участь у феєрверках за нагоди важливого для США свята - 4 липня. Ну і для них важливого.
вот он американский безвиз в действии из доков только паспорт и сразу в США тебя ждут на празднике ато по разным ютубам говорят что даже мексиканцы не выпускают без американской визы, а тех кто всетаки прошел американцы в тюряжку сразу с венесуэльцами вместе месяц учить испанский
Востаннє редагувалось nekefer в Вів 04 лип, 2023 09:46, всього редагувалось 5 разів.