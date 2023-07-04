Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 880881882883 Додано: Вів 04 лип, 2023 09:04 andrijk777 написав: rjkz написав: Довольно толковая статья:

https://biz.liga.net/all/all/article/sk ... ukraintsev Довольно толковая статья:

29 мільйонів на території "до великої війни"(тобто без Криму і Донецька/Луганська) по-моєму цілком реальна цифра.



Правда потрібно ще відвоювати території захоплені після 24.02. без втрати того населення + еміграція продовжується досить швидкими темпами. 29 мільйонів на території "до великої війни"(тобто без Криму і Донецька/Луганська) по-моєму цілком реальна цифра.Правда потрібно ще відвоювати території захоплені після 24.02. без втрати того населення + еміграція продовжується досить швидкими темпами.



К сожалению, да.

И 29 млн до большой войны я считал без Крыма и окуппированной части Донбасса.

Ибо это люди, которые не принимали участия в экономической жизни Украины (на тот момент я анализировал в контексте поступлений в ПФУ, а не просто кто небо коптиит). Да и большой вопрос - кто из них останется в Украине после деоккупации. Все мои знакомые из Донбасса, кто был проукраинским, выехали с оккупированной части. В Крыму знакомых не было. К сожалению, да.И 29 млн до большой войны я считал без Крыма и окуппированной части Донбасса.Ибо это люди, которые не принимали участия в экономической жизни Украины (на тот момент я анализировал в контексте поступлений в ПФУ, а не просто кто небо коптиит). Да и большой вопрос - кто из них останется в Украине после деоккупации. Все мои знакомые из Донбасса, кто был проукраинским, выехали с оккупированной части. В Крыму знакомых не было. rjkz

Повідомлень: 14899 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7751 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лип, 2023 09:14 ЛАД написав: Faceless написав: .............

Досить давня була дискусія:

Faceless написав: В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет) была более 18%, немногим ниже, чем сейчас. Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет?

........ В 1990 году доля стариков (старше 60-ти лет)Т.е. по вашему, причиной была в первую очередь низкая рождаемость последние 50+ лет?........ .............Досить давня була дискусія:

Спасибо, посмотрю.

Хотя, на первый взгляд, исходя из выделенного, основная причина таки в низкой рождаемости.

Если верить https://countrymeters.info/ru/Ukraine#age_structure , то в 2022 у нас 13,7% до 15 лет, 15,5% старше 64 лет, 70,8% от 15 до 65. Т.о. стариков стало, вроде, меньше, но демография не улучшилась.

Есть ещё более показательные цифры:

Украинцев в возрасте до 17 лет насчитывалось 7,3 млн человек (на 44,1% меньше, чем в 1992-м), в возрасте 18-59 лет – 23,5 млн (-18,6%). При этом граждан старше 60 лет стало больше на 4,6% – 10,1 млн.

https://ru.slovoidilo.ua/2022/12/31/infografika/obshhestvo/ukraine-grozit-demograficheskij-krizis-kak-sokrashhaetsya-chislennost-naseleniya

Там ещё есть диаграмма хорошая.

Старики 1992 года в уже практически вымерли. Так что Ваши расчёты на это 2015 года неоправданы. И основная проблема в рождаемости. Спасибо, посмотрю.Хотя, на первый взгляд, исходя из выделенного, основная причина таки в низкой рождаемости.Если верить, то в 2022 у нас 13,7% до 15 лет, 15,5% старше 64 лет, 70,8% от 15 до 65. Т.о. стариков стало, вроде, меньше, но демография не улучшилась.Есть ещё более показательные цифры:Там ещё есть диаграмма хорошая.Старики 1992 года в уже практически вымерли. Так что Ваши расчёты на это 2015 года неоправданы. И основная проблема в рождаемости.



Проблема и в рождаемости и в свале.

А валят молодые и с детьми.

Остаются старики. Поэтому тн "естественная убыль" (превышение смертности над рождаемостью) растет каждый год. Я перестал следить за цифрами после 230 тысяч в год. 4 года - минус миллион.



Пенсов, кажется было что-то около 16 млн. Могу ощибаться,, уже не помню. Проблема и в рождаемости и в свале.А валят молодые и с детьми.Остаются старики. Поэтому тн "естественная убыль" (превышение смертности над рождаемостью) растет каждый год. Я перестал следить за цифрами после 230 тысяч в год. 4 года - минус миллион.Пенсов, кажется было что-то около 16 млн. Могу ощибаться,, уже не помню. rjkz

Повідомлень: 14899 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7751 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лип, 2023 09:20 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: 1. С арифметикой, пожалуйста, разберитесь сами.



Хвалько "математик" забув дроби, не здатен поділити два числа? Зрозуміло.

А скільки було пафосу про "точні науки", аргументи і докази... Хвалько "математик" забув дроби, не здатен поділити два числа? Зрозуміло.А скільки було пафосу про "точні науки", аргументи і докази...

Понятно, когда арифметику не знаешь, остаётся обругать оппонента. Понятно, когда арифметику не знаешь, остаётся обругать оппонента. От тільки це про "'великого математика", що не в стані два числа поділити. Ну реально, ви з себе посміховисько робите От тільки це про "'великого математика", що не в стані два числа поділити. Ну реально, ви з себе посміховисько робите Faceless

Модератор Повідомлень: 33282 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7760 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лип, 2023 09:21 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Faceless написав: ЛАД написав: Мене засмучує, що вона таки є.

Но некоторые с упорством, достойным лучшего применения, этого не замечают. Або в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи.

Щодо населення і прогнозів його чисельності - тут причин чимало, і демографічні перекоси в нас з'явилися не одне десятиліття тому, навіть ще за совку в Україні доля пенсіонерів у складі населення була одна з найвищих. Мабуть, з вашою логікою, в нас півстоліття вже "катастрофа". Або в декого сильно своєрідне розуміння гуманітарної катастрофи.Щодо населення і прогнозів його чисельності - тут причин чимало, і демографічні перекоси в нас з'явилися не одне десятиліття тому, навіть ще за совку в Україні доля пенсіонерів у складі населення була одна з найвищих. Мабуть, з вашою логікою, в нас півстоліття вже "катастрофа".



При совке не думаю, что ситуация была негативной в плане демографии на территории бСССР.

Этто была большая "тюрьма народов", где внутри "тюрьмы" перемещение было более-менее свободное.

За пределы "тюрьмы" разве что евреи вырывались.

Среди "братьев" по несчастью, Украина была одной из самых привлекательных республик. Из Украины уезжалли разве что на Крайний Север за длинным рублем, но в большинстве своем потом возвращались.

Еще при совке на ЗУ заробитчане с СЕвера привозили деньги, имели дома, строили дома детям, в селах Ивано-Франковской области были машины в каждой почти семье, в некоторых по 2 машины. Это я сейчас от себя рассказываю, не ОБС.

У моего отца лучший друг из Богородчанского района, мы каждый год ездили в Прикарпатье, знакомились с его друзьями, с друзьями друзей, нас принимали как родных не смотря на наш рашн лангуаге. Возили по всему что можно.

Так вот, на просторах "зоны" Украина была очень даже ничего.

Но на момент развала 52 млн и потом началось с демографией то, что сейчас имеем.

Прошу не приписывать мне совкодрочерство. При совке не думаю, что ситуация была негативной в плане демографии на территории бСССР.Этто была большая "тюрьма народов", где внутри "тюрьмы" перемещение было более-менее свободное.За пределы "тюрьмы" разве что евреи вырывались.Среди "братьев" по несчастью, Украина была одной из самых привлекательных республик. Из Украины уезжалли разве что на Крайний Север за длинным рублем, но в большинстве своем потом возвращались.Еще при совке на ЗУ заробитчане с СЕвера привозили деньги, имели дома, строили дома детям, в селах Ивано-Франковской области были машины в каждой почти семье, в некоторых по 2 машины. Это я сейчас от себя рассказываю, не ОБС.У моего отца лучший друг из Богородчанского района, мы каждый год ездили в Прикарпатье, знакомились с его друзьями, с друзьями друзей, нас принимали как родных не смотря на наш рашн лангуаге. Возили по всему что можно.Так вот, на просторах "зоны" Украина была очень даже ничего.Но на момент развала 52 млн и потом началось с демографией то, что сейчас имеем.Прошу не приписывать мне совкодрочерство.



Я не писав про демографію, я писав про конкретне явище - непропорційно висока частка людей похилого віку Я не писав про демографію, я писав про конкретне явище - непропорційно висока частка людей похилого віку Faceless

Модератор Повідомлень: 33282 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7760 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лип, 2023 09:25 akurt написав: Еміграція, заробітчанство.



Останнній тиждень активно спілкувався з нашими українцями - з Мексикою.

Зараз вже можна сказати: ВСЕ ОК, вже на території США. Зараз будуть ночувати в готелі Holiday Inn Express Hotel & Suites Brownsville (TX).

З цікавого:

- було дуже важко і останні 3 ночі фактично не спали, сидячі на лавках КПП Мексика-США.

- перейшли кордон офіціально, через КПП.

- не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".

- в черзі в основному були китайці та громадяни Венесуели. Українців мало.

- всі дуже ввічливі і навіть почали товаришувати. Окремо виділялися росіяни: видно було, що грошви кури не клюють, в Мексиці провели вже по 2 місяці, дорого одягнені та з купою валіз. Жінки напомажені з ніг до голови. Ці вели себе непристойно - як завжди гучно.

Цікаво, що на них і наші українці, і китайці і венесуельці реально дивилися "зверху": дикуни з Сибіру.

- серед цікавого, авіапереліт з Мехіко: спочатку на Монтеррей, а потім літаком Sessna-208 (на 9 пасажирів) до кордону з США. В літаку було 9 місць - всі 9 було зайнято.

Зараз в Brownsville 15-35. Завтра через Остін вилітають в центральну частину США.



04 липня хочуть прийняти участь у феєрверках за нагоди важливого для США свята - 4 липня.

Ну і для них важливого. Останнній тиждень активно спілкувався з нашими українцями -Зараз вже можна сказати: ВСЕ ОК,Зараз будуть ночувати в готелі Holiday Inn Express Hotel & Suites Brownsville (TX).З цікавого:- було дуже важко і останні 3 ночі фактично не спали, сидячі на лавках КПП Мексика-США.- перейшли кордон офіціально, через КПП.- не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".- в черзі в основному були китайці та громадяни Венесуели. Українців мало.- всі дуже ввічливі і навіть почали товаришувати. Окремо виділялися росіяни: видно було, що грошви кури не клюють, в Мексиці провели вже по 2 місяці, дорого одягнені та з купою валіз. Жінки напомажені з ніг до голови. Ці вели себе непристойно - як завжди гучно.Цікаво, що на них і наші українці, і китайці і венесуельці реально дивилися "зверху":- серед цікавого, авіапереліт з Мехіко: спочатку на Монтеррей, а потім літаком Sessna-208 (на 9 пасажирів) до кордону з США. В літаку було 9 місць - всі 9 було зайнято.Зараз в Brownsville 15-35. Завтра через Остін вилітають в центральну частину США.04 липня хочуть прийняти участь у феєрверках за нагоди важливого для США свята - 4 липня.Ну і для них важливого.

вот он американский безвиз в действии из доков только паспорт и сразу в США тебя ждут на празднике

ато по разным ютубам говорят что даже мексиканцы не выпускают без американской визы, а тех кто всетаки прошел американцы в тюряжку сразу с венесуэльцами вместе месяц учить испанский вот он американский безвиз в действиииз доков только паспорт и сразу в США тебя ждут на праздникеато по разным ютубам говорят что даже мексиканцы не выпускают без американской визы, а тех кто всетаки прошел американцы в тюряжку сразу с венесуэльцами вместе месяц учить испанский Востаннє редагувалось nekefer в Вів 04 лип, 2023 09:46, всього редагувалось 5 разів. nekefer

Повідомлень: 538 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лип, 2023 09:44 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: что такое Мексика что такое Мексика самый крупный производитель легковых авто в мире (обогнали и Европу и Китай), а Вы все еще смотрите кино про голодных фермеров с мотыгами в пустыне? самый крупный производитель легковых авто в мире (обогнали и Европу и Китай), а Вы все еще смотрите кино про голодных фермеров с мотыгами в пустыне? nekefer

Повідомлень: 538 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 880881882883 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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