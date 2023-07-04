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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 881882883884
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 13:37

  akurt написав:
  nekefer написав:
  akurt написав:что такое Мексика
самый крупный экспортер в США легковых авто в мире (обогнали и Европу и Китай), а Вы все еще смотрите кино про голодных фермеров с мотыгами в пустыне?


Це правда: Мексика продукує автівок навіть більше, ніж Японія.
Цитата: «й все одно Мексика доволі корумпована країна, хоча розвиток економіки непоганий».
Здається найбільш корумпована країна не Мексика, я десь читав, що розташована в Східній Європі.
Там навіть жінка звичайного Забудовника може купувати вілли за кордоном ціною в 20 000 000€.

а ось й підміна термінів. Мексика - найбільший експортер в США. але знову ж тому, що американські компанії перенесли свої виробництва до Мексики. ось й причина такого розміру експорту автомобілів

але як каже Віки, Мексика в 2021 виробила 3 млн машин. в той час як Японія 8-9 виробляє щорічно. будьте уважніші.

а коли ми кажемо про корупцію, може краще поговоримо про наркомафію, що теж є одним з облич Мексики.

давайте робити коректні порівняння. пам'ятаєте, як у "Від заходу до світанку" після бійні в барі, коли майже всі загинули, головний герой відмовляється везти дівчину здається в Монтерей, пояснюючи це тим, що він «негідник, але не настільки». чого б це? :lol:
Shaman
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