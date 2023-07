Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 881882883884 Додано: Вів 04 лип, 2023 13:37 akurt написав: nekefer написав: akurt написав: что такое Мексика что такое Мексика самый крупный экспортер в США легковых авто в мире (обогнали и Европу и Китай), а Вы все еще смотрите кино про голодных фермеров с мотыгами в пустыне? самый крупный экспортер в США легковых авто в мире (обогнали и Европу и Китай), а Вы все еще смотрите кино про голодных фермеров с мотыгами в пустыне?



Це правда: Мексика продукує автівок навіть більше, ніж Японія.

Цитата: «й все одно Мексика доволі корумпована країна, хоча розвиток економіки непоганий».

Здається найбільш корумпована країна не Мексика, я десь читав, що розташована в Східній Європі.

а ось й підміна термінів. Мексика - найбільший експортер в США. але знову ж тому, що американські компанії перенесли свої виробництва до Мексики. ось й причина такого розміру експорту автомобілів



але як каже Віки, Мексика в 2021 виробила 3 млн машин. в той час як Японія 8-9 виробляє щорічно. будьте уважніші.



а коли ми кажемо про корупцію, може краще поговоримо про наркомафію, що теж є одним з облич Мексики.



Додано: Вів 04 лип, 2023 15:55



В той же час:

«Mexico is the seventh-largest global passenger vehicle manufacturer, producing approximately three million vehicles annually. Ninety percent of vehicles produced in Mexico are exported, with 76 percent destined for the United States.»



Але умовили, навіщо я буду сперечатися: Мексика нічого не виробляє. Погана країна з корупцією.

Саме тому саме в ці хвилини літак United Airlines рейсу 4346 з нашими українцями вилетів подалі від кордону з Мексикою та взяв курс на Хьюстон.

Додано: Вів 04 лип, 2023 16:42

І в Україні такого нема. Отже ми ще ого-го. , такого ж нема як в окремих африканських країнах працівник митної чи прикордонної служби оформлюючи документи білошкіромукаже «дай що-небудь» ?І в Україні такого нема. Отже ми ще ого-го.

Наші люди кмітливі досвідчені, звикли все життя викручуватися та думати головом. А не ногОМ.

Тому купили квитки із Мехіко не напряму на кордон в місто, де розташований КПП, а з пересадкою в Міжнародному аеропорту Монтеррей.

Там сіли на літак місцевої авіакомпанії марки Sessna 208 - один пропеллер, один пілот, 8 місць. Виробництва США. Таких літаків було випущено 2600.

Летить на висоті 2000 м так, що навіть працює мобільний звʼязок і інтернет. Весь час були на звʼязку. Літак дуже сподобався: як авто з крилами. Такий літак часто можна бачити в кінофільмах.

По приземленню в прикордонному місці на цей літак ніхто і уваги не звернув. З собою мали тільки невеликі рюкзаки.

Тому за 200$ «туристичний квиток» не купували. Такі квитки купували пасажири рейсів із Мехіко, бо всі вони начебто повинні були оглядати архітектуру Мехіко, а не бовтатися на кордоні.

Пью розе и думаю, интересная марка лекгомоторного самолёта однако с ошибкой, и какое совпадение после упоминания мной на другой ветке. Особенно радует как на самолёт внимания не обращают - это ж логично

Додано: Вів 04 лип, 2023 16:59



В той же час:

«Mexico is the seventh-largest global passenger vehicle manufacturer, producing approximately three million vehicles annually. Ninety percent of vehicles produced in Mexico are exported, with 76 percent destined for the United States.»



Але умовили, навіщо я буду сперечатися: Мексика нічого не виробляє. Погана країна з корупцією.

Саме тому саме в ці хвилини літак United Airlines рейсу 4346 з нашими українцями вилетів подалі від кордону з Мексикою та взяв курс на Хьюстон.

а також заміна найбільший експортер на найбільший виробник.



а також заміна найбільший експортер на найбільший виробник.

але замість того, щоб визнати, таки помилився - просто пишемо, так займає СЬОМЕ місце з виробництва автомашин , а потім додаємо - нічого не виробляє - якраз в стилі Akurt

Додано: Вів 04 лип, 2023 17:16

- перейшли кордон офіціально, через КПП.

- не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".

...... ......- перейшли кордон офіціально, через КПП.- не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече".......

Как удалось, если не секрет? Как удалось, если не секрет?



Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.

Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.

Все. В таком статусе могут быть много лет. Потом, если все будет в порядке, получат статус асайлум, если нет, то могут подать в суд. Если суд скажет нет - подадут апелляцию, если опять получат отказ - депортация. Если получат асайлум, тто через некоторое время получат гринкард, потом смогут податься на гражданство.

Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.

Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.

Все. В таком статусе могут быть много лет. Потом, если все будет в порядке, получат статус асайлум, если нет, то могут подать в суд. Если суд скажет нет - подадут апелляцию, если опять получат отказ - депортация. Если получат асайлум, тто через некоторое время получат гринкард, потом смогут податься на гражданство.

Один из самых распространенных (и эффективных, и быстрых, надо признать, способов ЛЕГАЛЬНО попасть на территорию США с эмигрантскими намерениями и получить документы, позволяющие работать). Государство Украина будет вечно считать их своими гражданами, так как выехали они как туристы в Мексику, с которой у Украины безвиз. США не требует каких-либо действий в отношении страны исхода, так как они считают, что после получения гражданства США другое (для них) автоматически перестает действовать. Уведомлять страну исхода никто не берет на себя труд.

