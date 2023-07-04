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самый крупный экспортер в США легковых авто в мире (обогнали и Европу и Китай), а Вы все еще смотрите кино про голодных фермеров с мотыгами в пустыне?
Це правда: Мексика продукує автівок навіть більше, ніж Японія. Цитата: «й все одно Мексика доволі корумпована країна, хоча розвиток економіки непоганий». Здається найбільш корумпована країна не Мексика, я десь читав, що розташована в Східній Європі. Там навіть жінка звичайного Забудовника може купувати вілли за кордоном ціною в 20 000 000€.
а ось й підміна термінів. Мексика - найбільший експортер в США. але знову ж тому, що американські компанії перенесли свої виробництва до Мексики. ось й причина такого розміру експорту автомобілів
але як каже Віки, Мексика в 2021 виробила 3 млн машин. в той час як Японія 8-9 виробляє щорічно. будьте уважніші.
а коли ми кажемо про корупцію, може краще поговоримо про наркомафію, що теж є одним з облич Мексики.
давайте робити коректні порівняння. пам'ятаєте, як у "Від заходу до світанку" після бійні в барі, коли майже всі загинули, головний герой відмовляється везти дівчину здається в Монтерей, пояснюючи це тим, що він «негідник, але не настільки». чого б це?
Підміна понять - це коли замість слова «автівка» застосоване слово «дирижабль».
В той же час: «Mexico is the seventh-largest global passenger vehicle manufacturer, producing approximately three million vehicles annually. Ninety percent of vehicles produced in Mexico are exported, with 76 percent destined for the United States.»
Але умовили, навіщо я буду сперечатися: Мексика нічого не виробляє. Погана країна з корупцією. Саме тому саме в ці хвилини літак United Airlines рейсу 4346 з нашими українцями вилетів подалі від кордону з Мексикою та взяв курс на Хьюстон. https://ibb.co/31sQ37N
Hotab написав:akurt , такого ж нема як в окремих африканських країнах працівник митної чи прикордонної служби оформлюючи документи білошкірому пілоту каже «дай що-небудь» ? І в Україні такого нема. Отже ми ще ого-го.
Наші люди кмітливі досвідчені, звикли все життя викручуватися та думати головом. А не ногОМ. Тому купили квитки із Мехіко не напряму на кордон в місто, де розташований КПП, а з пересадкою в Міжнародному аеропорту Монтеррей. Там сіли на літак місцевої авіакомпанії марки Sessna 208 - один пропеллер, один пілот, 8 місць. Виробництва США. Таких літаків було випущено 2600. Летить на висоті 2000 м так, що навіть працює мобільний звʼязок і інтернет. Весь час були на звʼязку. Літак дуже сподобався: як авто з крилами. Такий літак часто можна бачити в кінофільмах. По приземленню в прикордонному місці на цей літак ніхто і уваги не звернув. З собою мали тільки невеликі рюкзаки. Тому за 200$ «туристичний квиток» не купували. Такі квитки купували пасажири рейсів із Мехіко, бо всі вони начебто повинні були оглядати архітектуру Мехіко, а не бовтатися на кордоні. Витратили їх на готель вже на території США.
Hotab написав:akurt , такого ж нема як в окремих африканських країнах працівник митної чи прикордонної служби оформлюючи документи білошкірому пілоту каже «дай що-небудь» ? І в Україні такого нема. Отже ми ще ого-го.
Наші люди кмітливі досвідчені, звикли все життя викручуватися та думати головом. А не ногОМ. Тому купили квитки із Мехіко не напряму на кордон в місто, де розташований КПП, а з пересадкою в Міжнародному аеропорту Монтеррей. Там сіли на літак місцевої авіакомпанії марки Sessna 208 - один пропеллер, один пілот, 8 місць. Виробництва США. Таких літаків було випущено 2600. Летить на висоті 2000 м так, що навіть працює мобільний звʼязок і інтернет. Весь час були на звʼязку. Літак дуже сподобався: як авто з крилами. Такий літак часто можна бачити в кінофільмах. По приземленню в прикордонному місці на цей літак ніхто і уваги не звернув. З собою мали тільки невеликі рюкзаки. Тому за 200$ «туристичний квиток» не купували. Такі квитки купували пасажири рейсів із Мехіко, бо всі вони начебто повинні були оглядати архітектуру Мехіко, а не бовтатися на кордоні. Витратили їх на готель вже на території США.
Пью розе и думаю, интересная марка лекгомоторного самолёта однако с ошибкой, и какое совпадение после упоминания мной на другой ветке. Особенно радует как на самолёт внимания не обращают - это ж логично
akurt написав:Підміна понять - це коли замість слова «автівка» застосоване слово «дирижабль».
В той же час: «Mexico is the seventh-largest global passenger vehicle manufacturer, producing approximately three million vehicles annually. Ninety percent of vehicles produced in Mexico are exported, with 76 percent destined for the United States.»
Але умовили, навіщо я буду сперечатися: Мексика нічого не виробляє. Погана країна з корупцією. Саме тому саме в ці хвилини літак United Airlines рейсу 4346 з нашими українцями вилетів подалі від кордону з Мексикою та взяв курс на Хьюстон. https://ibb.co/31sQ37N
а також заміна найбільший експортер на найбільший виробник.
але замість того, щоб визнати, таки помилився - просто пишемо, так займає СЬОМЕ місце з виробництва автомашин , а потім додаємо - нічого не виробляє - якраз в стилі Akurt
akurt написав:...... - перейшли кордон офіціально, через КПП. - не було ні візи США, ні виклику U4U. Було бажання. "Під камінь, що лежить, вода не тече". ......
Как удалось, если не секрет?
Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ. Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить. Все. В таком статусе могут быть много лет. Потом, если все будет в порядке, получат статус асайлум, если нет, то могут подать в суд. Если суд скажет нет - подадут апелляцию, если опять получат отказ - депортация. Если получат асайлум, тто через некоторое время получат гринкард, потом смогут податься на гражданство. Один из самых распространенных (и эффективных, и быстрых, надо признать, способов ЛЕГАЛЬНО попасть на территорию США с эмигрантскими намерениями и получить документы, позволяющие работать). Государство Украина будет вечно считать их своими гражданами, так как выехали они как туристы в Мексику, с которой у Украины безвиз. США не требует каких-либо действий в отношении страны исхода, так как они считают, что после получения гражданства США другое (для них) автоматически перестает действовать. Уведомлять страну исхода никто не берет на себя труд.
rjkz написав: При совке не думаю, что ситуация была негативной в плане демографии на территории бСССР. Этто была большая "тюрьма народов", где внутри "тюрьмы" перемещение было более-менее свободное. За пределы "тюрьмы" разве что евреи вырывались. Среди "братьев" по несчастью, Украина была одной из самых привлекательных республик. Из Украины уезжалли разве что на Крайний Север за длинным рублем, но в большинстве своем потом возвращались. Еще при совке на ЗУ заробитчане с СЕвера привозили деньги, имели дома, строили дома детям, в селах Ивано-Франковской области были машины в каждой почти семье, в некоторых по 2 машины. Это я сейчас от себя рассказываю, не ОБС. У моего отца лучший друг из Богородчанского района, мы каждый год ездили в Прикарпатье, знакомились с его друзьями, с друзьями друзей, нас принимали как родных не смотря на наш рашн лангуаге. Возили по всему что можно. Так вот, на просторах "зоны" Украина была очень даже ничего. Но на момент развала 52 млн и потом началось с демографией то, что сейчас имеем. Прошу не приписывать мне совкодрочерство.
Я не писав про демографію, я писав про конкретне явище - непропорційно висока частка людей похилого віку
Я может недостаточно поставил акцент. При совке практически не было эмиграции. В эмиграцию едут люди для лучшей жизни и перспектив. Себя и своих детей. И свершившаяся эмиграция - это только начало нового пути, который еще надо пройти и приложить к этому усилия. Поэтому пенсионеры в эмиграцию САМИ редко едут. Иногда их с собой забирают их дети, если могут. Но чаще пенсы остаются доживать там где и были. Поэтому "вымывается" более молодой возраст. При совке такого явления практически не было. Повторюсь, была эмиграция евреев и заробитчанство в Сибири. Это такие 2 хоть в какой-то мере массовых фактора. Даже военное пенсионерство не оказывало значительного влияния на фоне реально высокого уровня остального населения. Это были в основном старшие офицеры, которых не так уж много. По сравнению с тем, свалом,что начался с 1989 года - это практически ноль.
FoMoCo: Lincoln і Ford Якщо не помиляюсь, дизель-гейтні Фольси були теж мексиканські
Вроде как все фольксвагены на территорию США поступают с мексиканского завода. Они немного другие, нежели на европейский рынок идут. Дизелей в США среди легковых машин практически нет. Это я написал "практически" чтобы не быть категоричным. Нет их.
rjkz написав:Я может недостаточно поставил акцент. При совке практически не было эмиграции. В эмиграцию едут люди для лучшей жизни и перспектив. Себя и своих детей. И свершившаяся эмиграция - это только начало нового пути, который еще надо пройти и приложить к этому усилия. Поэтому пенсионеры в эмиграцию САМИ редко едут. Иногда их с собой забирают их дети, если могут. Но чаще пенсы остаются доживать там где и были. Поэтому "вымывается" более молодой возраст. При совке такого явления практически не было. Повторюсь, была эмиграция евреев и заробитчанство в Сибири. Это такие 2 хоть в какой-то мере массовых фактора. Даже военное пенсионерство не оказывало значительного влияния на фоне реально высокого уровня остального населения. Это были в основном старшие офицеры, которых не так уж много. По сравнению с тем, свалом,что начался с 1989 года - это практически ноль.
Тим не менш, це дає розуміння історії питання з ПФ. Як я писав, висока частка людей старшого (60+) віку в структурі населення в Україні була вже в 70-х роках, і до розвалу совка ще зросла. Тобто, вже на старті незалежності у нас вже були відносно погані умови щодо фінансування ПФ, які нажаль лише погіршувалися з часом, ну то ви й самі добре досліджували. Я більше розглядав долю пенсіонерів, а не конкретно людей старше 60 (чи 65), так от вона почала знижуватися вже в 2021-2013 рр, і падіння прискорювалось з роками. Додався ковід і повномасштабне вторгнення - його вплив наразі оцінити складно.