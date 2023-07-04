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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33

  Faceless написав:Я більше розглядав долю пенсіонерів, а не конкретно людей старше 60 (чи 65), так от вона почала знижуватися вже в 2021-2013 рр, і падіння прискорювалось з роками. Додався ковід і повномасштабне вторгнення - його вплив наразі оцінити складно.

Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:57

Re: Еміграція, заробітчанство

andrijk777 написав:
  Faceless написав:Я більше розглядав долю пенсіонерів, а не конкретно людей старше 60 (чи 65), так от вона почала знижуватися вже в 2021-2013 рр, і падіння прискорювалось з роками. Додався ковід і повномасштабне вторгнення - його вплив наразі оцінити складно.

Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.


Воно не може швидко вплинути на кількість пенсіонерів, бо тим, хто вже вийшов, пенсію не заберуть, це тільки трохи зменшило темпи виходу на пенсію в наступні роки.
Крім того, і оцінка долі людей похилого віку саме за віком показує ту ж тенденцію.
Faceless
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