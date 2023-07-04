Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33
Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Воно не може швидко вплинути на кількість пенсіонерів, бо тим, хто вже вийшов, пенсію не заберуть, це тільки трохи зменшило темпи виходу на пенсію в наступні роки.
Крім того, і оцінка долі людей похилого віку саме за віком показує ту ж тенденцію.
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