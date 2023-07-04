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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33

  Faceless написав:Я більше розглядав долю пенсіонерів, а не конкретно людей старше 60 (чи 65), так от вона почала знижуватися вже в 2021-2013 рр, і падіння прискорювалось з роками. Додався ковід і повномасштабне вторгнення - його вплив наразі оцінити складно.

Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 18:57

Re: Еміграція, заробітчанство

andrijk777 написав:
  Faceless написав:Я більше розглядав долю пенсіонерів, а не конкретно людей старше 60 (чи 65), так от вона почала знижуватися вже в 2021-2013 рр, і падіння прискорювалось з роками. Додався ковід і повномасштабне вторгнення - його вплив наразі оцінити складно.

Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.


Воно не може швидко вплинути на кількість пенсіонерів, бо тим, хто вже вийшов, пенсію не заберуть, це тільки трохи зменшило темпи виходу на пенсію в наступні роки.
Крім того, і оцінка долі людей похилого віку саме за віком показує ту ж тенденцію.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  andrijk777 написав:Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку.

Крім підняття віку для жінок, сильніше рубанули збільшенням вимог до стажу, якого не вистачає все більшому % потенційних пенсіонерів, а також позменшували можливості для дострокового виходу.
Хоча якщо пенсії виплачують союзники, то незрозуміло, чому вони мали би утримувати на височезному рівні наших суддів і т.д. і зовсім нічого для пересічних, які в силу змін законів раптом опинились на неочікуваному 0 в +60 р.?
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:16

Re: Еміграція, заробітчанство

Ой+ написав:
  andrijk777 написав:Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку.

Крім підняття віку для жінок, сильніше рубанули збільшенням вимог до стажу, якого не вистачає все більшому % потенційних пенсіонерів, а також позменшували можливості для дострокового виходу.
Хоча якщо пенсії виплачують союзники, то незрозуміло, чому вони мали би утримувати на височезному рівні наших суддів і т.д. і зовсім нічого для пересічних, які в силу змін законів раптом опинились на неочікуваному 0 в +60 р.?


По-перше, тим, кому вже нарахували, в 0 не знімали після підвищення вимог, тож нічого неочікувано не мало бути.
А судді і т п - це в межах 1% бюджету ПФ, це зовсім не ключове питання власне фінансування
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:46

  Faceless написав:
andrijk777 написав:
  Faceless написав:Я більше розглядав долю пенсіонерів, а не конкретно людей старше 60 (чи 65), так от вона почала знижуватися вже в 2021-2013 рр, і падіння прискорювалось з роками. Додався ковід і повномасштабне вторгнення - його вплив наразі оцінити складно.

Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.


Воно не може швидко вплинути на кількість пенсіонерів, бо тим, хто вже вийшов, пенсію не заберуть, це тільки трохи зменшило темпи виходу на пенсію в наступні роки.
Крім того, і оцінка долі людей похилого віку саме за віком показує ту ж тенденцію.


Это офигенно значительный фактор.
И ежу понятно, что до 60 доживет намного больше людей, чем до 65, 67, 70.
Поэтому, отрезая самые ранние возраста, отрезается ОЧЕНЬ значительная часть пенсов.
И дальше будет отрезаться.
Мой родственник недавно отметил 91 год. Сколько таких в Украине?
Был на американском кладбище - уходят большинство после 90. причем могилы есть и новые и старые (начало 80-х видел).
Сходите на украинское
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 19:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:По-перше, тим, кому вже нарахували, в 0 не знімали після підвищення вимог, тож нічого неочікувано не мало бути.

Уявімо особу, яка мала необхідний стаж по старим законам, але не мала віку:
Для призначення пенсії за віком починаючи з 1 жовтня 2011 року і чоловікам, і жінкам необхідно мати не менше 15 років страхового стажу (до зазначеної дати необхідно було мати лише 5 років страхового стажу) http://www.golos.com.ua/article/100560

І тут вимоги до стажу починають шалено зростати - кожен рік на 1 рік, тобто догнати нема шансів. До 2028 р. по оцінкам більша частина 60-річних не буде мати необхідного на той момент стажу для виходу на пенсію.
3,5 тис суддів із середнім пожиттєвим близько 100 тис./міс це вже майже 1% бюджету ПФУ, для 0,03% "незахищених". І це якраз той чинник, що виштовхує працьовитих і креативних в еміграцію, бо це просто волаюча несправедливість, а ще є прокурори, що отримують необмежену лімітами пенсію з 20 роками стажу, держслужбовці.
До 90 років доживає 3% чоловіків та 5% жінок.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:16

Все очень верно про ПУ - как всегда у rjkz.
Мой знакомый так живет с мая 2014 года.
Живет в Чикаго.
Одна неприятность: нельзя выезжать из США.
Но он как-то и не переживает: к нему в гости прилетают мать и сестра.
Работает дальнобойщиком. Бывший студент 3-го курса.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 20:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ой+ написав:3,5 тис суддів із середнім пожиттєвим близько 100 тис./міс це вже майже 1% бюджету ПФУ, для 0,03% "незахищених". І це якраз той чинник, що виштовхує працьовитих і креативних в еміграцію, бо це просто волаюча несправедливість, а ще є прокурори, що отримують необмежену лімітами пенсію з 20 роками стажу, держслужбовці.

Щоб не вигадувати, ПФУ публікує (принаймні публікував) свій бюджет, де можна було оцінити долю "спецпенсій", і "в межах 1%" на всі таки спецпенсій взято звідти.
Питання несправедливості є, але за рахунок судів з прокурорами, на жаль, ПФ не врятувати
Faceless
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