Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.
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Додано: Вів 04 лип, 2023 18:33
Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.
Додано: Вів 04 лип, 2023 18:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Воно не може швидко вплинути на кількість пенсіонерів, бо тим, хто вже вийшов, пенсію не заберуть, це тільки трохи зменшило темпи виходу на пенсію в наступні роки.
Крім того, і оцінка долі людей похилого віку саме за віком показує ту ж тенденцію.
Додано: Вів 04 лип, 2023 19:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Крім підняття віку для жінок, сильніше рубанули збільшенням вимог до стажу, якого не вистачає все більшому % потенційних пенсіонерів, а також позменшували можливості для дострокового виходу.
Хоча якщо пенсії виплачують союзники, то незрозуміло, чому вони мали би утримувати на височезному рівні наших суддів і т.д. і зовсім нічого для пересічних, які в силу змін законів раптом опинились на неочікуваному 0 в +60 р.?
Додано: Вів 04 лип, 2023 19:16
Re: Еміграція, заробітчанство
По-перше, тим, кому вже нарахували, в 0 не знімали після підвищення вимог, тож нічого неочікувано не мало бути.
А судді і т п - це в межах 1% бюджету ПФ, це зовсім не ключове питання власне фінансування
Додано: Вів 04 лип, 2023 19:46
Это офигенно значительный фактор.
И ежу понятно, что до 60 доживет намного больше людей, чем до 65, 67, 70.
Поэтому, отрезая самые ранние возраста, отрезается ОЧЕНЬ значительная часть пенсов.
И дальше будет отрезаться.
Мой родственник недавно отметил 91 год. Сколько таких в Украине?
Был на американском кладбище - уходят большинство после 90. причем могилы есть и новые и старые (начало 80-х видел).
Сходите на украинское
Додано: Вів 04 лип, 2023 19:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Уявімо особу, яка мала необхідний стаж по старим законам, але не мала віку:
І тут вимоги до стажу починають шалено зростати - кожен рік на 1 рік, тобто догнати нема шансів. До 2028 р. по оцінкам більша частина 60-річних не буде мати необхідного на той момент стажу для виходу на пенсію.
3,5 тис суддів із середнім пожиттєвим близько 100 тис./міс це вже майже 1% бюджету ПФУ, для 0,03% "незахищених". І це якраз той чинник, що виштовхує працьовитих і креативних в еміграцію, бо це просто волаюча несправедливість, а ще є прокурори, що отримують необмежену лімітами пенсію з 20 роками стажу, держслужбовці.
До 90 років доживає 3% чоловіків та 5% жінок.
Додано: Вів 04 лип, 2023 20:16
Все очень верно про ПУ - как всегда у rjkz.
Мой знакомый так живет с мая 2014 года.
Живет в Чикаго.
Одна неприятность: нельзя выезжать из США.
Но он как-то и не переживает: к нему в гости прилетают мать и сестра.
Работает дальнобойщиком. Бывший студент 3-го курса.
Додано: Вів 04 лип, 2023 20:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Щоб не вигадувати, ПФУ публікує (принаймні публікував) свій бюджет, де можна було оцінити долю "спецпенсій", і "в межах 1%" на всі таки спецпенсій взято звідти.
Питання несправедливості є, але за рахунок судів з прокурорами, на жаль, ПФ не врятувати
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