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Faceless написав:Я більше розглядав долю пенсіонерів, а не конкретно людей старше 60 (чи 65), так от вона почала знижуватися вже в 2021-2013 рр, і падіння прискорювалось з роками. Додався ковід і повномасштабне вторгнення - його вплив наразі оцінити складно.
Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.
Faceless написав:Я більше розглядав долю пенсіонерів, а не конкретно людей старше 60 (чи 65), так от вона почала знижуватися вже в 2021-2013 рр, і падіння прискорювалось з роками. Додався ковід і повномасштабне вторгнення - його вплив наразі оцінити складно.
Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.
Воно не може швидко вплинути на кількість пенсіонерів, бо тим, хто вже вийшов, пенсію не заберуть, це тільки трохи зменшило темпи виходу на пенсію в наступні роки. Крім того, і оцінка долі людей похилого віку саме за віком показує ту ж тенденцію.
andrijk777 написав:Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку.
Крім підняття віку для жінок, сильніше рубанули збільшенням вимог до стажу, якого не вистачає все більшому % потенційних пенсіонерів, а також позменшували можливості для дострокового виходу. Хоча якщо пенсії виплачують союзники, то незрозуміло, чому вони мали би утримувати на височезному рівні наших суддів і т.д. і зовсім нічого для пересічних, які в силу змін законів раптом опинились на неочікуваному 0 в +60 р.?
andrijk777 написав:Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку.
Крім підняття віку для жінок, сильніше рубанули збільшенням вимог до стажу, якого не вистачає все більшому % потенційних пенсіонерів, а також позменшували можливості для дострокового виходу. Хоча якщо пенсії виплачують союзники, то незрозуміло, чому вони мали би утримувати на височезному рівні наших суддів і т.д. і зовсім нічого для пересічних, які в силу змін законів раптом опинились на неочікуваному 0 в +60 р.?
По-перше, тим, кому вже нарахували, в 0 не знімали після підвищення вимог, тож нічого неочікувано не мало бути. А судді і т п - це в межах 1% бюджету ПФ, це зовсім не ключове питання власне фінансування
Faceless написав:Я більше розглядав долю пенсіонерів, а не конкретно людей старше 60 (чи 65), так от вона почала знижуватися вже в 2021-2013 рр, і падіння прискорювалось з роками. Додався ковід і повномасштабне вторгнення - його вплив наразі оцінити складно.
Дивно що ви не згадали головної причини зменшення пенсіонерів - це підняття пенсійного віку. З подачі Якика між іншим.
Воно не може швидко вплинути на кількість пенсіонерів, бо тим, хто вже вийшов, пенсію не заберуть, це тільки трохи зменшило темпи виходу на пенсію в наступні роки. Крім того, і оцінка долі людей похилого віку саме за віком показує ту ж тенденцію.
Это офигенно значительный фактор. И ежу понятно, что до 60 доживет намного больше людей, чем до 65, 67, 70. Поэтому, отрезая самые ранние возраста, отрезается ОЧЕНЬ значительная часть пенсов. И дальше будет отрезаться. Мой родственник недавно отметил 91 год. Сколько таких в Украине? Был на американском кладбище - уходят большинство после 90. причем могилы есть и новые и старые (начало 80-х видел). Сходите на украинское
Faceless написав:По-перше, тим, кому вже нарахували, в 0 не знімали після підвищення вимог, тож нічого неочікувано не мало бути.
Уявімо особу, яка мала необхідний стаж по старим законам, але не мала віку:
Для призначення пенсії за віком починаючи з 1 жовтня 2011 року і чоловікам, і жінкам необхідно мати не менше 15 років страхового стажу (до зазначеної дати необхідно було мати лише 5 років страхового стажу) http://www.golos.com.ua/article/100560
І тут вимоги до стажу починають шалено зростати - кожен рік на 1 рік, тобто догнати нема шансів. До 2028 р. по оцінкам більша частина 60-річних не буде мати необхідного на той момент стажу для виходу на пенсію. 3,5 тис суддів із середнім пожиттєвим близько 100 тис./міс це вже майже 1% бюджету ПФУ, для 0,03% "незахищених". І це якраз той чинник, що виштовхує працьовитих і креативних в еміграцію, бо це просто волаюча несправедливість, а ще є прокурори, що отримують необмежену лімітами пенсію з 20 роками стажу, держслужбовці. До 90 років доживає 3% чоловіків та 5% жінок.
Все очень верно про ПУ - как всегда у rjkz. Мой знакомый так живет с мая 2014 года. Живет в Чикаго. Одна неприятность: нельзя выезжать из США. Но он как-то и не переживает: к нему в гости прилетают мать и сестра. Работает дальнобойщиком. Бывший студент 3-го курса.
Ой+ написав:3,5 тис суддів із середнім пожиттєвим близько 100 тис./міс це вже майже 1% бюджету ПФУ, для 0,03% "незахищених". І це якраз той чинник, що виштовхує працьовитих і креативних в еміграцію, бо це просто волаюча несправедливість, а ще є прокурори, що отримують необмежену лімітами пенсію з 20 роками стажу, держслужбовці.
Щоб не вигадувати, ПФУ публікує (принаймні публікував) свій бюджет, де можна було оцінити долю "спецпенсій", і "в межах 1%" на всі таки спецпенсій взято звідти. Питання несправедливості є, але за рахунок судів з прокурорами, на жаль, ПФ не врятувати
Faceless написав:ПФУ публікує (принаймні публікував) свій бюджет, де можна було оцінити долю "спецпенсій", і "в межах 1%" на всі таки спецпенсій взято звідти.
Знову ж таки "спецпенсії" це дещо ширша категорія і значно більші видатки:
За даними Мінсоцполітики, в Україні діє кілька спеціальних пенсійних режимів: для колишніх військових та силовиків; для "чорнобильців"; для колишніх прокурорів; для колишніх держслужбовців; для колишніх суддів. https://www.epravda.com.ua/news/2023/04/12/699076/ За даними Мінсоцполітики, в Україні 1 січня було 550 тис військових пенсіонерів (5,1% від усіх пенсіонерів). Середній розмір їх пенсій становив 9 463,1 грн на місяць. Це стало причиною шквалу судових позовів проти держави, які уряд переважно програвав. Наразі заборгованість перед військовими пенсіонерами, які виграли суди, становить 24 млрд грн. Загальний розмір заборгованості уряду перед усіма пенсіонерами, які виграли суди, сягає 47 млрд грн.