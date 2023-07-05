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#<1 ... 883884885886 Додано: Вів 04 лип, 2023 22:46 Так і є.

Тим більше, що у бідних американців мало місць для пляжного відпочинку: або Гавайі (а туди можна літати), або Мексика, або Кариби.

Тихий океан холодний - там тільки ходять по берегу.

А мандрувати є де…

Більш важливим є інше: право працювати і отримати американське водійське посвідчення.

Там на ШРТ практично ніхто не їздить.

Хіба що голота. akurt

Повідомлень: 7894 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лип, 2023 23:45 rjkz написав: Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.

Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.

Все. В таком статусе могут быть много лет. Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.Все. В таком статусе могут быть много лет.

Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)? Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)? Starikan 2 Повідомлень: 19524 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 883884885886 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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