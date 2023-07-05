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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:46

Так і є.
Тим більше, що у бідних американців мало місць для пляжного відпочинку: або Гавайі (а туди можна літати), або Мексика, або Кариби.
Тихий океан холодний - там тільки ходять по берегу.
А мандрувати є де…
Більш важливим є інше: право працювати і отримати американське водійське посвідчення.
Там на ШРТ практично ніхто не їздить.
Хіба що голота.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:45

  rjkz написав:Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.
Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.
Все. В таком статусе могут быть много лет.

Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)?
Starikan
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  #<1 ... 883884885886
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