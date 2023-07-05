Starikan написав: rjkz написав:
Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.
Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.
Все. В таком статусе могут быть много лет.
Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)?
Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.
Если грубо говорить, то да.
Мне Вы можете и не верить. Откройте Ютьюб и посмотрите с десяток-два эмигрант-блогеров. Практически каждый рассказывает. Есть как минимум один блогер, бывший киевлянин, который еще и берет интервью у иммиграционных адвокатов, они тоже рассказывают.
Ну а я лично знаю несколько человек, которые приехали по турвизе и подались на ПУ, получили "пендинг" и дальше по тексту. Это им никак не мешает жить - один года 2,5 назад дом взял в мортгидж. Без статуса! В пендинге! То есть, в ожидании рассмотрения своего кейса. То есть, он - даже не беженец.
Только он на ПУ подался в НЙ, а дом купил в НДЖ. Теоретически, теперь его кейс должен перейти в новый штат в новую очередь....то есть, он 3 года был в очереди в НЙ, потом переехал и попал в конец очереди в НДЖ.Мысль продолжать?
И 3-й мир давно уже протоптал такую дорожку. Вы не знали?
А Ю4Ю планируют продлить еще на 2 года (?) и опять-же есть законодательная инициатива открыть путь к гринкард (это потенциально путь к гражданству).
Хочу подчеркнуть - я НЕ даю советы, НЕ рекомендую обманывать или предпринимать какие-либо незаконные действия. Я лишь повествую о том, что знаю о других людях или почерпнул из Интернета (Ютьюба). Если кто-то что-то решает делать, то это его решение, его ответственность и все что я пишу пусть перепроверяет.