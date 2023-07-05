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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 883884885886
Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 22:46

Так і є.
Тим більше, що у бідних американців мало місць для пляжного відпочинку: або Гавайі (а туди можна літати), або Мексика, або Кариби.
Тихий океан холодний - там тільки ходять по берегу.
А мандрувати є де…
Більш важливим є інше: право працювати і отримати американське водійське посвідчення.
Там на ШРТ практично ніхто не їздить.
Хіба що голота.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 04 лип, 2023 23:45

  rjkz написав:Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.
Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.
Все. В таком статусе могут быть много лет.

Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)?
Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 07:02

  Starikan написав:
  rjkz написав:Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.
Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.
Все. В таком статусе могут быть много лет.

Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)?
Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.


Если грубо говорить, то да.
Мне Вы можете и не верить. Откройте Ютьюб и посмотрите с десяток-два эмигрант-блогеров. Практически каждый рассказывает. Есть как минимум один блогер, бывший киевлянин, который еще и берет интервью у иммиграционных адвокатов, они тоже рассказывают.
Ну а я лично знаю несколько человек, которые приехали по турвизе и подались на ПУ, получили "пендинг" и дальше по тексту. Это им никак не мешает жить - один года 2,5 назад дом взял в мортгидж. Без статуса! В пендинге! То есть, в ожидании рассмотрения своего кейса. То есть, он - даже не беженец.
Только он на ПУ подался в НЙ, а дом купил в НДЖ. Теоретически, теперь его кейс должен перейти в новый штат в новую очередь....то есть, он 3 года был в очереди в НЙ, потом переехал и попал в конец очереди в НДЖ.Мысль продолжать?
И 3-й мир давно уже протоптал такую дорожку. Вы не знали?
А Ю4Ю планируют продлить еще на 2 года (?) и опять-же есть законодательная инициатива открыть путь к гринкард (это потенциально путь к гражданству).
Хочу подчеркнуть - я НЕ даю советы, НЕ рекомендую обманывать или предпринимать какие-либо незаконные действия. Я лишь повествую о том, что знаю о других людях или почерпнул из Интернета (Ютьюба). Если кто-то что-то решает делать, то это его решение, его ответственность и все что я пишу пусть перепроверяет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 08:48

Как всегда rjkz дает верную точную информацию: все так и есть.
1. По Программе U4U в самом деле планируется выдать людям Грин-карты. Где-то мелькала цифра, что таких людей примерно 165000. «Копейки» для США. Это при том, что они за год-два «ассимилируются» (не факт, конечно, мои приятели в Лос Анджелесе сказали, что живут только в Украине/русскоязычной среде).

2. По ПУ: между Мексикой и США работают 8 КПП. Ежедневная квота приема увеличена с 1000 уже до - если не ошибаюсь - до 1400 человек в сутки на все КПП. Подсчитайте, сколько в год оказывается на территории США без визы (конечно, на границе есть и отказы, но все равно).
Те люди, с которыми я общался во время перехода, конечно, посмотрели ролики на YouTube, почерпнули много интересного/практичного.
Но основную помощь и консультации им предоставлял адвокат, с которым заключили Договор и были на связи.

3. «Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!» проще было попасть в США до 11.05.2023, когда ужесточили требования и условия. Еще проще было год - полтора назад: брат моего приятеля в Анталии тупо пересек границу Мексики и США. Их в группе было 10 человек. Пограничники их пропустили, но именно этого парня задержали и реально посадили в камеру для разбирательства. Я спросил, почему из 10-ти человек задержали именно его? Ответ был такой: «Вероятно, потому, что он в свои 20 лет покрыт татуировками с ног до головы и не только».
Это было не меньше полутора лет назад. Кажется, осень 2021. Из интереса сделаю запрос его брату в Анталии, чем закончилось.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.

в 2000 году население США было 280 млн. чел.
сейчас 340 млн
+60 млн, из них бОльшая часть мигранты, примерно все население Украины заехало за 20 лет, да, большинство, из стран 3-го мира
вы думаете как все сложно, а они просто лезут как тараканы :lol: , и живут получше нашего
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 09:30

Может, и можно применить термин «как тараканы», хотя и не очень корректно.
Но правда.
Правда в том еще, что пробираются - по словам моих респондентов - приличные и активные люди, кроме россиян: то, с кем они пролежали трое суток на полу днем на солнцепеке, а ночью укрывшись полиэтиленом, были в основном азиаты (они сказали «китайцы») и граждане Венесуэлы.
Граждане страны агрессора выделялись беспардонностью, грубостью, громкими разговорами и очень богатым видом.
Наши украинцы общались с азиатами и венесуэльцами - сказали только приятные впечатления. И была очень доброжелательная атмосфера «друзей по несчпстью».
Интересно, что у пограничников США было заметное позитивное отношение к гражданам Венесуэлы. Типа там идет гражданская или другая война и их надо брать «под крыло».
Я думаю, не стоит украинцам обижаться на США в этом смысле: ведь по программе U4U принято чуть ли не 1/4 миллиона украинцев, да еще приняла и Канада (реально прибыло около 170 000 украинцев, хотя выдано уже виз около миллиона) и каждая из многих стран ЕС.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 10:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Может, и можно применить термин «как тараканы», хотя и не очень корректно.
Но правда.

хм ну пусть тогда как зайчики в трамвайчике
скоростной трамвай синия линия СанДиегодо самой границы СанИсидро
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B3%D0%BE
https://en.wikipedia.org/wiki/San_Ysidro,_San_Diego
nekefer
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