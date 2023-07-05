Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 883884885886 Додано: Вів 04 лип, 2023 22:46 Так і є.

Тим більше, що у бідних американців мало місць для пляжного відпочинку: або Гавайі (а туди можна літати), або Мексика, або Кариби.

Тихий океан холодний - там тільки ходять по берегу.

А мандрувати є де…

Більш важливим є інше: право працювати і отримати американське водійське посвідчення.

Там на ШРТ практично ніхто не їздить.

Хіба що голота. akurt

Повідомлень: 7896 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лип, 2023 23:45 rjkz написав: Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.

Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.

Все. В таком статусе могут быть много лет. Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.Все. В таком статусе могут быть много лет.

Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)?

Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты. Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)?Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты. Starikan 2 Повідомлень: 19525 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3096 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 07:02 Starikan написав: rjkz написав: Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.

Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.

Все. В таком статусе могут быть много лет. Секрет Полишинеля - идут на паспортный контроль США и просят ПУ.Их впускают, дают временный статус (пендинг) до рассмотрения их кейса. Пендинг у них будет несколько лет. ЧЕрез некоторое время (раньше это были месяцы, сейчас недели), получат временный ССН и эмплои авторизейшн кард. На 2 года и то и другое. Потом надо обновить.Все. В таком статусе могут быть много лет.

Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)?

Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты. Хотите сказать, что они "могут быть много лет", а прибывших по Ю4Ю через положенные им 2 года депортируют (как нам это объяснили)?Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.



Если грубо говорить, то да.

Мне Вы можете и не верить. Откройте Ютьюб и посмотрите с десяток-два эмигрант-блогеров. Практически каждый рассказывает. Есть как минимум один блогер, бывший киевлянин, который еще и берет интервью у иммиграционных адвокатов, они тоже рассказывают.

Ну а я лично знаю несколько человек, которые приехали по турвизе и подались на ПУ, получили "пендинг" и дальше по тексту. Это им никак не мешает жить - один года 2,5 назад дом взял в мортгидж. Без статуса! В пендинге! То есть, в ожидании рассмотрения своего кейса. То есть, он - даже не беженец.

Только он на ПУ подался в НЙ, а дом купил в НДЖ. Теоретически, теперь его кейс должен перейти в новый штат в новую очередь....то есть, он 3 года был в очереди в НЙ, потом переехал и попал в конец очереди в НДЖ.Мысль продолжать?

И 3-й мир давно уже протоптал такую дорожку. Вы не знали?

А Ю4Ю планируют продлить еще на 2 года (?) и опять-же есть законодательная инициатива открыть путь к гринкард (это потенциально путь к гражданству).

Хочу подчеркнуть - я НЕ даю советы, НЕ рекомендую обманывать или предпринимать какие-либо незаконные действия. Я лишь повествую о том, что знаю о других людях или почерпнул из Интернета (Ютьюба). Если кто-то что-то решает делать, то это его решение, его ответственность и все что я пишу пусть перепроверяет. Если грубо говорить, то да.Мне Вы можете и не верить. Откройте Ютьюб и посмотрите с десяток-два эмигрант-блогеров. Практически каждый рассказывает. Есть как минимум один блогер, бывший киевлянин, который еще и берет интервью у иммиграционных адвокатов, они тоже рассказывают.Ну а я лично знаю несколько человек, которые приехали по турвизе и подались на ПУ, получили "пендинг" и дальше по тексту. Это им никак не мешает жить - один года 2,5 назад дом взял в мортгидж. Без статуса! В пендинге! То есть, в ожидании рассмотрения своего кейса. То есть, он - даже не беженец.Только он на ПУ подался в НЙ, а дом купил в НДЖ. Теоретически, теперь его кейс должен перейти в новый штат в новую очередь....то есть, он 3 года был в очереди в НЙ, потом переехал и попал в конец очереди в НДЖ.Мысль продолжать?И 3-й мир давно уже протоптал такую дорожку. Вы не знали?А Ю4Ю планируют продлить еще на 2 года (?) и опять-же есть законодательная инициатива открыть путь к гринкард (это потенциально путь к гражданству).Хочу подчеркнуть - я НЕ даю советы, НЕ рекомендую обманывать или предпринимать какие-либо незаконные действия. Я лишь повествую о том, что знаю о других людях или почерпнул из Интернета (Ютьюба). Если кто-то что-то решает делать, то это его решение, его ответственность и все что я пишу пусть перепроверяет. rjkz

Повідомлень: 14904 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7754 раз. Подякували: 4736 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 08:48 Как всегда rjkz дает верную точную информацию: все так и есть.

1. По Программе U4U в самом деле планируется выдать людям Грин-карты. Где-то мелькала цифра, что таких людей примерно 165000. «Копейки» для США. Это при том, что они за год-два «ассимилируются» (не факт, конечно, мои приятели в Лос Анджелесе сказали, что живут только в Украине/русскоязычной среде).



2. По ПУ: между Мексикой и США работают 8 КПП. Ежедневная квота приема увеличена с 1000 уже до - если не ошибаюсь - до 1400 человек в сутки на все КПП. Подсчитайте, сколько в год оказывается на территории США без визы (конечно, на границе есть и отказы, но все равно).

Те люди, с которыми я общался во время перехода, конечно, посмотрели ролики на YouTube, почерпнули много интересного/практичного.

Но основную помощь и консультации им предоставлял адвокат, с которым заключили Договор и были на связи.



3. «Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!» проще было попасть в США до 11.05.2023, когда ужесточили требования и условия. Еще проще было год - полтора назад: брат моего приятеля в Анталии тупо пересек границу Мексики и США. Их в группе было 10 человек. Пограничники их пропустили, но именно этого парня задержали и реально посадили в камеру для разбирательства. Я спросил, почему из 10-ти человек задержали именно его? Ответ был такой: «Вероятно, потому, что он в свои 20 лет покрыт татуировками с ног до головы и не только».

Это было не меньше полутора лет назад. Кажется, осень 2021. Из интереса сделаю запрос его брату в Анталии, чем закончилось. akurt

Повідомлень: 7896 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 09:08 Re: Еміграція, заробітчанство Starikan написав: Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты. Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.

в 2000 году население США было 280 млн. чел.

сейчас 340 млн

+60 млн, из них бОльшая часть мигранты, примерно все население Украины заехало за 20 лет, да, большинство, из стран 3-го мира

вы думаете как все сложно, а они просто лезут как тараканы , и живут получше нашего в 2000 году население США было 280 млн. чел.сейчас 340 млн+60 млн, из них бОльшая часть мигранты, примерно все население Украины заехало за 20 лет, да, большинство, из стран 3-го миравы думаете как все сложно, а они просто лезут как тараканы, и живут получше нашего nekefer

Повідомлень: 544 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 09:30 Может, и можно применить термин «как тараканы», хотя и не очень корректно.

Но правда.

Правда в том еще, что пробираются - по словам моих респондентов - приличные и активные люди, кроме россиян: то, с кем они пролежали трое суток на полу днем на солнцепеке, а ночью укрывшись полиэтиленом, были в основном азиаты (они сказали «китайцы») и граждане Венесуэлы.

Граждане страны агрессора выделялись беспардонностью, грубостью, громкими разговорами и очень богатым видом.

Наши украинцы общались с азиатами и венесуэльцами - сказали только приятные впечатления. И была очень доброжелательная атмосфера «друзей по несчпстью».

Интересно, что у пограничников США было заметное позитивное отношение к гражданам Венесуэлы. Типа там идет гражданская или другая война и их надо брать «под крыло».

Я думаю, не стоит украинцам обижаться на США в этом смысле: ведь по программе U4U принято чуть ли не 1/4 миллиона украинцев, да еще приняла и Канада (реально прибыло около 170 000 украинцев, хотя выдано уже виз около миллиона) и каждая из многих стран ЕС. akurt

Повідомлень: 7896 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 10:08 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Может, и можно применить термин «как тараканы», хотя и не очень корректно.

Но правда. Может, и можно применить термин «как тараканы», хотя и не очень корректно.Но правда.

хм ну пусть тогда как зайчики в трамвайчике

скоростной трамвай синия линия СанДиегодо самой границы СанИсидро

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B3%D0%BE

https://en.wikipedia.org/wiki/San_Ysidro,_San_Diego хм ну пусть тогда как зайчики в трамвайчикескоростной трамвай синия линия СанДиегодо самой границы СанИсидро nekefer

Повідомлень: 544 З нами з: 24.10.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 883884885886 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless