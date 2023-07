Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 884885886887 Додано: Сер 05 лип, 2023 11:00 akurt написав: Якщо ти сміливий, якщо щось вмієш, якщо є клепка в голові - то в тебе получиться.

Якщо сміливий і щось вмієш - питання, а навіщо тобі тоді амеріка? В тебе все й так получиться.

Тому й кажу, що туди черги не буде, навіть якщо кордон буде не дірявий, а повністю відкритий. Є багато кращих варіантів по планеті. Якщо сміливий і щось вмієш - питання, а навіщо тобі тоді амеріка? В тебе все й так получиться.Тому й кажу, що туди черги не буде, навіть якщо кордон буде не дірявий, а повністю відкритий. Є багато кращих варіантів по планеті. 042013 Додано: Сер 05 лип, 2023 11:04

Всяка імієт свой ум голова»

(Класика)

А порадьте, які цікаві місця на планеті ви знаєте, або можете порадити.

Бажано НЕ пропонувати міста з цього переліку (дописи посередині сторінки, ТОР-10):

Інвестуємо в нерухомість закордоном «Всякому городу нрав і права,Всяка імієт свой ум голова»(Класика)А порадьте, які цікаві місця на планеті ви знаєте, або можете порадити.Бажано НЕ пропонувати міста з цього переліку (дописи посередині сторінки, ТОР-10): akurt Додано: Сер 05 лип, 2023 11:17

Повідомлень: 7901 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 11:17 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Дуже важливо: (цитата): «набагато кращих місць на планеті.»

А порадьте нам, які місця ви маєте на увазі.

Реально цікаво. Дуже важливо: (цитата): «набагато кращих місць на планеті.»А порадьте нам, які місця ви маєте на увазі.Реально цікаво. Faceless Додано: Сер 05 лип, 2023 11:24

*голос із залу* "Анталія"! *голос із залу* "Анталія"! Faceless

Модератор Повідомлень: 33303 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7762 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 11:24 Faceless написав: *голос із залу* "Анталія"! *голос із залу* "Анталія"!



Анталія не для всіх: головною перепоною є те, що навіть наявність картки ВНП не дає права працювати.

Це на відміну від скажімо, Праги, Берліна, Варшави. Нью Йорка або Калгарі.

Тому можна порадити, якщо виконується умова 1: «Що ти таке можеш робити, за що тобі будуть платити гроші?»

Але працюють та роблять, інколи мене дивують забаганками.

Вчора робив запит в Анкару про суму депозиту умовного розмитнення авто, які люди хочуть завезти з України.

Як вам забаганки щодо авто (це хочуть поїхати купити в Україні та завезти в Туреччину).

Цитата офіційної відповіді:



The deposit is USD 92.780,00 for 2021 Model VOLVO XC90 B5 2.0 AWD 7K INSCRIPTON GEARTRONIC



The deposit is USD 83.140,00 for 2020 Model VOLVO XC90 B5 2.0 AWD 7K INSCRIPTON GEARTRONIC



P.S. На тому тижні займався справою однієї українки : живе в Анталії вже 3 роки, виїхала в Україну, купила в Києві Мерседес - здається «кубік» - 2015 року - сказала «як новий» за 27000$ (просили 28000$) та хотіла вʼїхати в Туреччину. Не пропустила митниця. Буде зараз продавати.

А так хотілося…



Чесно кажучи, пане Faceless, дивуюся кмітливості та підприємницьким якостям наших людей в Анталії: чого тільки не придумали і чого тільки не заснували. Анталія не для всіх: головною перепоною є те, що навіть наявність картки ВНП не дає права працювати.Це на відміну від скажімо, Праги, Берліна, Варшави. Нью Йорка або Калгарі.Тому можна порадити, якщо виконується умова 1: «Що ти таке можеш робити, за що тобі будуть платити гроші?»Але працюють та роблять, інколи мене дивують забаганками.Вчора робив запит в Анкару про суму депозиту умовного розмитнення авто, які люди хочуть завезти з України.Як вам забаганки щодо авто (це хочуть поїхати купити в Україні та завезти в Туреччину).Цитата офіційної відповіді:The deposit is USD 92.780,00 for 2021 Model VOLVO XC90 B5 2.0 AWD 7K INSCRIPTON GEARTRONICThe deposit is USD 83.140,00 for 2020 Model VOLVO XC90 B5 2.0 AWD 7K INSCRIPTON GEARTRONICP.S. На тому тижні займався справою однієї українки : живе в Анталії вже 3 роки, виїхала в Україну, купила в Києві Мерседес - здається «кубік» - 2015 року - сказала «як новий» за 27000$ (просили 28000$) та хотіла вʼїхати в Туреччину. Не пропустила митниця. Буде зараз продавати.А так хотілося…Чесно кажучи, пане Faceless, дивуюся кмітливості та підприємницьким якостям наших людей в Анталії: чого тільки не придумали і чого тільки не заснували. akurt Додано: Сер 05 лип, 2023 11:33

Повідомлень: 7901 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 11:33 nekefer написав: Starikan написав: Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты. Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.

в 2000 году население США было 280 млн. чел.

сейчас 340 млн

+60 млн, из них бОльшая часть мигранты, примерно все население Украины заехало за 20 лет, да, большинство, из стран 3-го мира

вы думаете как все сложно, а они просто лезут как тараканы, и живут получше нашего в 2000 году население США было 280 млн. чел.сейчас 340 млн+60 млн, из них бОльшая часть мигранты, примерно все население Украины заехало за 20 лет, да, большинство, из стран 3-го миравы думаете как все сложно, а они просто лезут как тараканы, и живут получше нашего andrijk777 Додано: Сер 05 лип, 2023 11:36

Держборг США в 2000 був 55,5% від ВВП.

В 2022 став 133% від ВВП.

*і це тільки держборг, є купа інших боргів. + ВВП у них штучно роздуте(я так думаю).

Тому і лізуть бо "живут получше нашего". Держборг США в 2000 був 55,5% від ВВП.В 2022 став 133% від ВВП.*і це тільки держборг, є купа інших боргів. + ВВП у них штучно роздуте(я так думаю).Тому і лізуть бо "живут получше нашего". akurt Додано: Сер 05 лип, 2023 11:39

Повідомлень: 4867 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 11:36 Гадаю, реальні фахівці з фінансів та держборгу нам підкажуть: там прикол в тому, що запозичують долари у тих, хто друкує долари. Тобто самі у себе.

Тобто там держборг іншого ґатунку.



Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.

В травні банкомат BOFA видав мені такі 20-ти доларові купюри, що їх точно ніхто не взяв би в Україні. Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 11:39, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7901 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 11:39 042013 написав: Starikan написав: Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты. Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.

Але є набагато кращих місць на планеті. Але є набагато кращих місць на планеті.

Є напевно і кращі місяця, але Штати по об'єктивних показниках живуть найкраще в світі(якщо не враховувати всякі Люксембурги). 042013 Додано: Сер 05 лип, 2023 11:53

Повідомлень: 4867 З нами з: 11.11.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 11:53 andrijk777 написав: Штати по об'єктивних показниках живуть найкраще в світі(якщо не враховувати всякі Люксембурги). Штати по об'єктивних показниках живуть найкраще в світі(якщо не враховувати всякі Люксембурги).

Об'єктивно - це по всяких рейтингах мають бути на перших місцях. І близько нема такого. Отже, об'єктивно не найкраще, питання закрите вами ж) akurt Додано: Сер 05 лип, 2023 11:55

Читаємо приклад:

«С апреля 2013 года Тина Тёрнер являлась гражданкой Швейцарии, где она проживала вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Тина жила в городе Кюснахт в кантоне Цюрих. При получении гражданства европейской страны певица подписала соглашение об отказе от гражданства США и официально от него отказалась в ноябре 2013 года»

Бачите: реально не сподобалося в США. akurt

