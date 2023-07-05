Якщо сміливий і щось вмієш - питання, а навіщо тобі тоді амеріка? В тебе все й так получиться.
Тому й кажу, що туди черги не буде, навіть якщо кордон буде не дірявий, а повністю відкритий. Є багато кращих варіантів по планеті.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 11:00
Якщо сміливий і щось вмієш - питання, а навіщо тобі тоді амеріка? В тебе все й так получиться.
Тому й кажу, що туди черги не буде, навіть якщо кордон буде не дірявий, а повністю відкритий. Є багато кращих варіантів по планеті.
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:04
«Всякому городу нрав і права,
Всяка імієт свой ум голова»
(Класика)
А порадьте, які цікаві місця на планеті ви знаєте, або можете порадити.
Бажано НЕ пропонувати міста з цього переліку (дописи посередині сторінки, ТОР-10):
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:17
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:24
Анталія не для всіх: головною перепоною є те, що навіть наявність картки ВНП не дає права працювати.
Це на відміну від скажімо, Праги, Берліна, Варшави. Нью Йорка або Калгарі.
Тому можна порадити, якщо виконується умова 1: «Що ти таке можеш робити, за що тобі будуть платити гроші?»
Але працюють та роблять, інколи мене дивують забаганками.
Вчора робив запит в Анкару про суму депозиту умовного розмитнення авто, які люди хочуть завезти з України.
Як вам забаганки щодо авто (це хочуть поїхати купити в Україні та завезти в Туреччину).
Цитата офіційної відповіді:
The deposit is USD 92.780,00 for 2021 Model VOLVO XC90 B5 2.0 AWD 7K INSCRIPTON GEARTRONIC
The deposit is USD 83.140,00 for 2020 Model VOLVO XC90 B5 2.0 AWD 7K INSCRIPTON GEARTRONIC
P.S. На тому тижні займався справою однієї українки : живе в Анталії вже 3 роки, виїхала в Україну, купила в Києві Мерседес - здається «кубік» - 2015 року - сказала «як новий» за 27000$ (просили 28000$) та хотіла вʼїхати в Туреччину. Не пропустила митниця. Буде зараз продавати.
А так хотілося…
Чесно кажучи, пане Faceless, дивуюся кмітливості та підприємницьким якостям наших людей в Анталії: чого тільки не придумали і чого тільки не заснували.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:33
Держборг США в 2000 був 55,5% від ВВП.
В 2022 став 133% від ВВП.
*і це тільки держборг, є купа інших боргів. + ВВП у них штучно роздуте(я так думаю).
Тому і лізуть бо "живут получше нашего".
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:36
Гадаю, реальні фахівці з фінансів та держборгу нам підкажуть: там прикол в тому, що запозичують долари у тих, хто друкує долари. Тобто самі у себе.
Тобто там держборг іншого ґатунку.
Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.
В травні банкомат BOFA видав мені такі 20-ти доларові купюри, що їх точно ніхто не взяв би в Україні.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 11:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:39
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:53
Додано: Сер 05 лип, 2023 11:55
Найкраще, але не для всіх.
Читаємо приклад:
«С апреля 2013 года Тина Тёрнер являлась гражданкой Швейцарии, где она проживала вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Тина жила в городе Кюснахт в кантоне Цюрих. При получении гражданства европейской страны певица подписала соглашение об отказе от гражданства США и официально от него отказалась в ноябре 2013 года»
Бачите: реально не сподобалося в США.
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