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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 12:42
Еміграція, заробітчанство.
З свіжого спілкування з нашим українцем, який переїхав в Канаду (Вінніпег) в грудні 2022 та почав працювати з 8 січня.
Я: - Какой бы сейчас дал совет тем, кто собирается в Канаду?
Він: - Просто быть морально готовыми к тяжелому периоду.
Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».
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akurt
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Додано: Сер 05 лип, 2023 12:50
Ха - так штати на 9 місці в світі по ожирінню -майже 75 % населення ...
Це , звичайно , плюс ...
А взагалі-то вже багато разів писав - є такий собі міжнародний індекс щастя - гляньте на нього . І подумайте , чому так .
Востаннє редагувалось Puente
в Сер 05 лип, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
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Puente
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Додано: Сер 05 лип, 2023 12:51
akurt написав:
Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».
Жах! Хоча деяким людям такий графік заходить. Не зрозуміло тільки: як вони засинають зараз, коли о 9-й вечора ще світить сонце?
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 05 лип, 2023 12:52
akurt написав:
Еміграція, заробітчанство.
З свіжого спілкування з нашим українцем, який переїхав в Канаду (Вінніпег) в грудні 2022 та почав працювати з 8 січня.
Я: - Какой бы сейчас дал совет тем, кто собирается в Канаду?
Він: - Просто быть морально готовыми к тяжелому периоду.
Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».
А разве у нас с ними 8 часов разница во времени, не 10/11?
И если на работу надо на 5/6 часов утра, то это же не значит, что рабочий день там 14 часов как в КолымЛаге? Кто то и в ночь там идёт на работу.
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барабашов
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Додано: Сер 05 лип, 2023 12:54
Навели два рейтинги, перші місця в яких насправді відображають проблеми в громадян цих країн, і радієте) З кожним постом ви тільки підтверджуєте мою тезу про сша.
(за ожиріння вам вже вказали, з автомобілізацією ситуація там така, шо без машини робити нема шо. Нема куди тупо по місту пройтись, нема фізично як, про ситуацію з тротуарами я вже говорив - їх немає).
Тож давайте не будете намагатись доказати, шо сша - найлєпша в світі краєна тільки через те, що, не знаю, її валюта має статус міжнародної валюти, чи шо в них найлєпша економіка, чи шо армія в них. Вона (країна) просто є, і кожен робить висновок сам собі. Я б туди не поїхав ніколи, це мій вибір, не агітую. Лиш прошу не перекручувати факти.
Востаннє редагувалось 042013
в Сер 05 лип, 2023 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 12:55
барабашов написав:
И если на работу надо на 5/6 часов утра
А може на роботу просто добиратися 3 години. В одну сторону
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Faceless
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:05
Puente написав:
Ха - так штати на 9 місці в світі по ожирінню -майже 75 % населення ...
Це , звичайно , плюс ...
А взагалі-то вже багато разів писав - є такий собі міжнародний індекс щастя - гляньте на нього . І подумайте , чому так .
Що я маю "думати"?
По-перше що ми оцінюємо?
Я оцінюю рівень життя. Ви - рівень щастя. Це зовсім різні речі. Плем'я Тумба-Юмба може бути счасливіше ніж США, я не заперечую, але воно 100% має нижчий рівень життя.
По-друге вони тому і розжиріли, тому що мають можливість купляти дорогі продукти, а це тому що них високий рівень життя
Жителі плем'я Тумба-Юмба чомусь не розжиріли.
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andrijk777
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:07
042013 написав:
Навели два рейтинги, перші місця в яких насправді відображають проблеми в громадян цих країн, і радієте) З кожним постом ви тільки підтверджуєте мою тезу про сша.
(за ожиріння вам вже вказали, з автомобілізацією ситуація там така, шо без машини робити нема шо. Нема куди тупо по місту пройтись, нема фізично як, про ситуацію з тротуарами я вже говорив - їх немає).
Тож давайте не будете намагатись доказати, шо сша - найлєпша в світі краєна тільки через те, що, не знаю, її валюта має статус міжнародної валюти, чи шо в них найлєпша економіка, чи шо армія в них. Вона (країна) просто є, і кожен робить висновок сам собі. Я б туди не поїхав ніколи, це мій вибір, не агітую. Лиш прошу не перекручувати факти.
Ще раз: ЩО ВИ ОЦІНЮЄТЕ?
До чого тут валюта, армія чи економіка?
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andrijk777
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:12
просто у них мяса нет, они едят пирожные
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nekefer
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Додано: Сер 05 лип, 2023 13:15
Puente написав:
А взагалі-то вже багато разів писав - є такий собі міжнародний індекс щастя - гляньте на нього . І подумайте , чому так .
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему
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