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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 886887888889>
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:42

Еміграція, заробітчанство.

З свіжого спілкування з нашим українцем, який переїхав в Канаду (Вінніпег) в грудні 2022 та почав працювати з 8 січня.
Я: - Какой бы сейчас дал совет тем, кто собирается в Канаду?
Він: - Просто быть морально готовыми к тяжелому периоду.

Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:50

  andrijk777 написав:
  042013 написав:
  andrijk777 написав:Штати по об'єктивних показниках живуть найкраще в світі(якщо не враховувати всякі Люксембурги).

Об'єктивно - це по всяких рейтингах мають бути на перших місцях. І близько нема такого. Отже, об'єктивно не найкраще, питання закрите вами ж)

https://pigua.info/ru/post/news/top-10- ... leniu-masa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B5%D0%BA

Ха - так штати на 9 місці в світі по ожирінню -майже 75 % населення ...
Це , звичайно , плюс ...
А взагалі-то вже багато разів писав - є такий собі міжнародний індекс щастя - гляньте на нього . І подумайте , чому так .
Востаннє редагувалось Puente в Сер 05 лип, 2023 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:51

  akurt написав:Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».

Жах! Хоча деяким людям такий графік заходить. Не зрозуміло тільки: як вони засинають зараз, коли о 9-й вечора ще світить сонце?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:52

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство.

З свіжого спілкування з нашим українцем, який переїхав в Канаду (Вінніпег) в грудні 2022 та почав працювати з 8 січня.
Я: - Какой бы сейчас дал совет тем, кто собирается в Канаду?
Він: - Просто быть морально готовыми к тяжелому периоду.

Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».

А разве у нас с ними 8 часов разница во времени, не 10/11?
И если на работу надо на 5/6 часов утра, то это же не значит, что рабочий день там 14 часов как в КолымЛаге? Кто то и в ночь там идёт на работу.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:54

  andrijk777 написав:
  042013 написав:
  andrijk777 написав:Штати по об'єктивних показниках живуть найкраще в світі(якщо не враховувати всякі Люксембурги).

Об'єктивно - це по всяких рейтингах мають бути на перших місцях. І близько нема такого. Отже, об'єктивно не найкраще, питання закрите вами ж)

https://pigua.info/ru/post/news/top-10- ... leniu-masa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B5%D0%BA

Навели два рейтинги, перші місця в яких насправді відображають проблеми в громадян цих країн, і радієте) З кожним постом ви тільки підтверджуєте мою тезу про сша.

(за ожиріння вам вже вказали, з автомобілізацією ситуація там така, шо без машини робити нема шо. Нема куди тупо по місту пройтись, нема фізично як, про ситуацію з тротуарами я вже говорив - їх немає).

Тож давайте не будете намагатись доказати, шо сша - найлєпша в світі краєна тільки через те, що, не знаю, її валюта має статус міжнародної валюти, чи шо в них найлєпша економіка, чи шо армія в них. Вона (країна) просто є, і кожен робить висновок сам собі. Я б туди не поїхав ніколи, це мій вибір, не агітую. Лиш прошу не перекручувати факти.
Востаннє редагувалось 042013 в Сер 05 лип, 2023 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 12:55

Re: Еміграція, заробітчанство

  барабашов написав:И если на работу надо на 5/6 часов утра

А може на роботу просто добиратися 3 години. В одну сторону
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:05

  Puente написав:
  andrijk777 написав:
  andrijk777 написав:Штати по об'єктивних показниках живуть найкраще в світі(якщо не враховувати всякі Люксембурги).

https://pigua.info/ru/post/news/top-10- ... leniu-masa
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%B5%D0%BA

Ха - так штати на 9 місці в світі по ожирінню -майже 75 % населення ...
Це , звичайно , плюс ...
А взагалі-то вже багато разів писав - є такий собі міжнародний індекс щастя - гляньте на нього . І подумайте , чому так .

Що я маю "думати"?
По-перше що ми оцінюємо?
Я оцінюю рівень життя. Ви - рівень щастя. Це зовсім різні речі. Плем'я Тумба-Юмба може бути счасливіше ніж США, я не заперечую, але воно 100% має нижчий рівень життя.
По-друге вони тому і розжиріли, тому що мають можливість купляти дорогі продукти, а це тому що них високий рівень життя :D :D Жителі плем'я Тумба-Юмба чомусь не розжиріли.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:07

  042013 написав:Навели два рейтинги, перші місця в яких насправді відображають проблеми в громадян цих країн, і радієте) З кожним постом ви тільки підтверджуєте мою тезу про сша.

(за ожиріння вам вже вказали, з автомобілізацією ситуація там така, шо без машини робити нема шо. Нема куди тупо по місту пройтись, нема фізично як, про ситуацію з тротуарами я вже говорив - їх немає).

Тож давайте не будете намагатись доказати, шо сша - найлєпша в світі краєна тільки через те, що, не знаю, її валюта має статус міжнародної валюти, чи шо в них найлєпша економіка, чи шо армія в них. Вона (країна) просто є, і кожен робить висновок сам собі. Я б туди не поїхав ніколи, це мій вибір, не агітую. Лиш прошу не перекручувати факти.

Ще раз: ЩО ВИ ОЦІНЮЄТЕ?
До чого тут валюта, армія чи економіка?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:12


просто у них мяса нет, они едят пирожные
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:15

  Puente написав:А взагалі-то вже багато разів писав - є такий собі міжнародний індекс щастя - гляньте на нього . І подумайте , чому так .

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему
nekefer
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