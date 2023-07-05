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#<1 ... 886887888889 Додано: Сер 05 лип, 2023 13:22 Gastarbaiter написав: akurt написав: Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу». Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».

Жах! Хоча деяким людям такий графік заходить. Не зрозуміло тільки: як вони засинають зараз, коли о 9-й вечора ще світить сонце? Жах! Хоча деяким людям такий графік заходить. Не зрозуміло тільки: як вони засинають зараз, коли о 9-й вечора ще світить сонце?



Ну жах, вірно, я сам здивувався.

Але такі реалії і не думаю, що це щодня. Наступний сеанс звʼязку буде на вихідних, спитаю.

Але: є реалії.

1. Приятель живе в місті West Hartford, це на північ від New York. Виїжджає на роботу в Нью Йорк о 6-00, їхати майже 2 години. Ну ось так. До речі: не дай Боже з будь-яких причин подзвонити після 20-00: люди вже сплять.

2. Інший приятель живе дуже дуже на північ від Лондона.

Жінка працює в Лондоні. Їде електричкою 1,5 години. Правда не кожен день.



В цьому смислі, звісно, краще працювати на ринку Анголенко в Запоріжжі: жінка приятеля там має кіоск, так вже років 10 працює виключно з 9-00 до 15-00. Вихідний понеділок. Добирається на роботу трамваями (1 пересадка). Авто є вдома, але чоловік зазвичай спить до 10-00 і йому незручно відвозити та забирати.

Вибір є. Ну жах, вірно, я сам здивувався.Але такі реалії і не думаю, що це щодня. Наступний сеанс звʼязку буде на вихідних, спитаю.Але: є реалії.1. Приятель живе в місті West Hartford, це на північ від New York. Виїжджає на роботу в Нью Йорк о 6-00, їхати майже 2 години. Ну ось так. До речі: не дай Боже з будь-яких причин подзвонити після 20-00: люди вже сплять.2. Інший приятель живе дуже дуже на північ від Лондона.Жінка працює в Лондоні. Їде електричкою 1,5 години. Правда не кожен день.В цьому смислі, звісно, краще працювати на ринку Анголенко в Запоріжжі: жінка приятеля там має кіоск, так вже років 10 працює виключно з 9-00 до 15-00. Вихідний понеділок. Добирається на роботу трамваями (1 пересадка). Авто є вдома, але чоловік зазвичай спить до 10-00 і йому незручно відвозити та забирати.Вибір є. akurt

Повідомлень: 7905 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 13:34 Faceless написав: барабашов написав: И если на работу надо на 5/6 часов утра И если на работу надо на 5/6 часов утра

А може на роботу просто добиратися 3 години. В одну сторону А може на роботу просто добиратися 3 години. В одну сторону

Для США це звичайна річ: добиратися на роботу ну не 3 години, але 1,5 - це нормально.

Пару років тому розлучився із жінкою наш легінь - побили горшки та розʼїхалися з орендованої квартири в Сан Францисько.

Одинак з фінансових причин взяв в оренду квартиру здається в Petaluma.

Google показує, що можна доїхати до роботи наприклад зараз (там 03:33 ночі) за 47 хвилин, а ось зранку не менше, ніж за 2 години.

Там просто треба рахувати гроші: або орендуєш житло за 2000$ і їдеш 2 години, або за 4500$ і їдеш 20 хвилин. Для США це звичайна річ: добиратися на роботу ну не 3 години, але 1,5 - це нормально.Пару років тому розлучився із жінкою наш легінь - побили горшки та розʼїхалися з орендованої квартири в Сан Францисько.Одинак з фінансових причин взяв в оренду квартиру здається в Petaluma.Google показує, що можна доїхати до роботи наприклад зараз (там 03:33 ночі) за 47 хвилин, а ось зранку не менше, ніж за 2 години.Там просто треба рахувати гроші: або орендуєш житло за 2000$ і їдеш 2 години, або за 4500$ і їдеш 20 хвилин. akurt

Повідомлень: 7905 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 13:37 akurt написав: В цьому смислі, звісно, краще працювати на ринку Анголенко в Запоріжжі: жінка приятеля там має кіоск, так вже років 10 працює виключно з 9-00 до 15-00. Вихідний понеділок. Добирається на роботу трамваями (1 пересадка). Авто є вдома, але чоловік зазвичай спить до 10-00 і йому незручно відвозити та забирати.

Вибір є. В цьому смислі, звісно, краще працювати на ринку Анголенко в Запоріжжі: жінка приятеля там має кіоск, так вже років 10 працює виключно з 9-00 до 15-00. Вихідний понеділок. Добирається на роботу трамваями (1 пересадка). Авто є вдома, але чоловік зазвичай спить до 10-00 і йому незручно відвозити та забирати.Вибір є.

Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть. Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть. Gastarbaiter Повідомлень: 2614 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 13:47 Gastarbaiter написав: Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть. Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть.

Це золоті та правильні слова.

Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»

Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.



Я вже писав, що в червні перебував 2 тижня в Канаді та відвідував наших людей, спілкувався з багатьма.

Самі сумні враження були від співбесіди, в якій приймали участь три людини з Харкова. Чоловіки 35-ти та 50/55 років та жінка мабуть 35/40 років.

Я повернувся та сказав жінці, що спілкувався з реальними відходами виробництва: ні знань мови, ні навичок, ні професій (один посудомийкой десь працював), ні освіти. Ну ось такі повернуться. Воно й правильно. Мені було дуже сумно від співбесіди. У чоловіка років 35 хоч мета та причини були: сказав, що синові 4 роки та син вже став «дитя війни», розрізняє тип ракет над будинком.



В той же час, є гарні приклади.

З них два просто чудові: чоловіки і раніше працювали віддалено за хороші гроші, і в Канаді працюють віддалено та посміхаються життю.



Універсальних рецептів - Боже, де ж їх узяти? Це золоті та правильні слова.Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.Я вже писав, що в червні перебував 2 тижня в Канаді та відвідував наших людей, спілкувався з багатьма.Самі сумні враження були від співбесіди, в якій приймали участь три людини з Харкова. Чоловіки 35-ти та 50/55 років та жінка мабуть 35/40 років.Я повернувся та сказав жінці, що спілкувався з реальними відходами виробництва: ні знань мови, ні навичок, ні професій (один посудомийкой десь працював), ні освіти. Ну ось такі повернуться. Воно й правильно. Мені було дуже сумно від співбесіди. У чоловіка років 35 хоч мета та причини були: сказав, що синові 4 роки та син вже став «дитя війни», розрізняє тип ракет над будинком.В той же час, є гарні приклади.З них два просто чудові: чоловіки і раніше працювали віддалено за хороші гроші, і в Канаді працюють віддалено та посміхаються життю.Універсальних рецептів - Боже, де ж їх узяти? akurt

Повідомлень: 7905 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3157 раз. Подякували: 1067 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 14:02 andrijk777 написав: Ще раз: ЩО ВИ ОЦІНЮЄТЕ?

До чого тут валюта, армія чи економіка? Ще раз:До чого тут валюта, армія чи економіка?



Розмова почалася з ось цього, якщо у вас пам'яті не вистачає слідкувати за контекстом:



042013 написав: Starikan написав: Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты. Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.

Ну, винесемо за дужки питання, що в штатах далеко не медом помазано, шоб весь третій світ туди так хтів їхати. Їдуть ті, кому треба. Але є набагато кращих місць на планеті. Тому якщо ця схема й існує, абсолютно не значить, що всі повинні ломанутись туди. Так-то в нас навіть краще, якщо без війни, ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом, медициною, цінами, природніми погодними умовами і т.д.. Ну, винесемо за дужки питання, що в штатах далеко не медом помазано, шоб весь третій світ туди так хтів їхати. Їдуть ті, кому треба. Але є набагато кращих місць на планеті. Тому якщо ця схема й існує, абсолютно не значить, що всі повинні ломанутись туди. Так-то в нас навіть краще, якщо без війни, ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом, медициною, цінами, природніми погодними умовами і т.д..





Ось це і оцінюю. А ви якесь м'ясо, якісь автомобілі... Розмова почалася з ось цього, якщо у вас пам'яті не вистачає слідкувати за контекстом:Ось це і оцінюю. А ви якесь м'ясо, якісь автомобілі... 042013 Повідомлень: 206 З нами з: 22.07.18 Подякував: 383 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 14:08 akurt написав: Gastarbaiter написав: Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть. Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть.

Це золоті та правильні слова.

Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»

Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.



Я вже писав, що в червні перебував 2 тижня в Канаді та відвідував наших людей, спілкувався з багатьма.

Самі сумні враження були від співбесіди, в якій приймали участь три людини з Харкова. Чоловіки 35-ти та 50/55 років та жінка мабуть 35/40 років.

Я повернувся та сказав жінці, що спілкувався з реальними відходами виробництва: ні знань мови, ні навичок, ні професій (один посудомийкой десь працював), ні освіти. Ну ось такі повернуться. Воно й правильно. Мені було дуже сумно від співбесіди. У чоловіка років 35 хоч мета та причини були: сказав, що синові 4 роки та син вже став «дитя війни», розрізняє тип ракет над будинком.



В той же час, є гарні приклади.

З них два просто чудові: чоловіки і раніше працювали віддалено за хороші гроші, і в Канаді працюють віддалено та посміхаються життю.



Універсальних рецептів - Боже, де ж їх узяти? Це золоті та правильні слова.Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.Я вже писав, що в червні перебував 2 тижня в Канаді та відвідував наших людей, спілкувався з багатьма.Самі сумні враження були від співбесіди, в якій приймали участь три людини з Харкова. Чоловіки 35-ти та 50/55 років та жінка мабуть 35/40 років.Я повернувся та сказав жінці, що спілкувався з реальними відходами виробництва: ні знань мови, ні навичок, ні професій (один посудомийкой десь працював), ні освіти. Ну ось такі повернуться. Воно й правильно. Мені було дуже сумно від співбесіди. У чоловіка років 35 хоч мета та причини були: сказав, що синові 4 роки та син вже став «дитя війни», розрізняє тип ракет над будинком.В той же час, є гарні приклади.З них два просто чудові: чоловіки і раніше працювали віддалено за хороші гроші, і в Канаді працюють віддалено та посміхаються життю.Універсальних рецептів - Боже, де ж їх узяти?

Так они и здесь наверняка не шиковали.



Я выкладывал (

Никто не среагировал.

Просто интересно - это может быть реально или завлекаловка? Так они и здесь наверняка не шиковали.Я выкладывал ( viewtopic.php?p=5593162#p5593162 ) аредложениу о работе "Пакувальник на фабрику печива Cleary's 4 200 - 6 150 $".Никто не среагировал.Просто интересно - это может быть реально или завлекаловка? ЛАД 2 Повідомлень: 24937 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5063 раз. Подякували: 4714 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 886887888889 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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