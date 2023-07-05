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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 886887888889
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:22

  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».

Жах! Хоча деяким людям такий графік заходить. Не зрозуміло тільки: як вони засинають зараз, коли о 9-й вечора ще світить сонце?


Ну жах, вірно, я сам здивувався.
Але такі реалії і не думаю, що це щодня. Наступний сеанс звʼязку буде на вихідних, спитаю.
Але: є реалії.
1. Приятель живе в місті West Hartford, це на північ від New York. Виїжджає на роботу в Нью Йорк о 6-00, їхати майже 2 години. Ну ось так. До речі: не дай Боже з будь-яких причин подзвонити після 20-00: люди вже сплять.
2. Інший приятель живе дуже дуже на північ від Лондона.
Жінка працює в Лондоні. Їде електричкою 1,5 години. Правда не кожен день.

В цьому смислі, звісно, краще працювати на ринку Анголенко в Запоріжжі: жінка приятеля там має кіоск, так вже років 10 працює виключно з 9-00 до 15-00. Вихідний понеділок. Добирається на роботу трамваями (1 пересадка). Авто є вдома, але чоловік зазвичай спить до 10-00 і йому незручно відвозити та забирати.
Вибір є.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:34

  Faceless написав:
  барабашов написав:И если на работу надо на 5/6 часов утра

А може на роботу просто добиратися 3 години. В одну сторону

Для США це звичайна річ: добиратися на роботу ну не 3 години, але 1,5 - це нормально.
Пару років тому розлучився із жінкою наш легінь - побили горшки та розʼїхалися з орендованої квартири в Сан Францисько.
Одинак з фінансових причин взяв в оренду квартиру здається в Petaluma.
Google показує, що можна доїхати до роботи наприклад зараз (там 03:33 ночі) за 47 хвилин, а ось зранку не менше, ніж за 2 години.
Там просто треба рахувати гроші: або орендуєш житло за 2000$ і їдеш 2 години, або за 4500$ і їдеш 20 хвилин.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:37

  akurt написав:В цьому смислі, звісно, краще працювати на ринку Анголенко в Запоріжжі: жінка приятеля там має кіоск, так вже років 10 працює виключно з 9-00 до 15-00. Вихідний понеділок. Добирається на роботу трамваями (1 пересадка). Авто є вдома, але чоловік зазвичай спить до 10-00 і йому незручно відвозити та забирати.
Вибір є.

Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 13:47

  Gastarbaiter написав:Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть.

Це золоті та правильні слова.
Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»
Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.

Я вже писав, що в червні перебував 2 тижня в Канаді та відвідував наших людей, спілкувався з багатьма.
Самі сумні враження були від співбесіди, в якій приймали участь три людини з Харкова. Чоловіки 35-ти та 50/55 років та жінка мабуть 35/40 років.
Я повернувся та сказав жінці, що спілкувався з реальними відходами виробництва: ні знань мови, ні навичок, ні професій (один посудомийкой десь працював), ні освіти. Ну ось такі повернуться. Воно й правильно. Мені було дуже сумно від співбесіди. У чоловіка років 35 хоч мета та причини були: сказав, що синові 4 роки та син вже став «дитя війни», розрізняє тип ракет над будинком.

В той же час, є гарні приклади.
З них два просто чудові: чоловіки і раніше працювали віддалено за хороші гроші, і в Канаді працюють віддалено та посміхаються життю.

Універсальних рецептів - Боже, де ж їх узяти?
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:02

  andrijk777 написав:Ще раз: ЩО ВИ ОЦІНЮЄТЕ?
До чого тут валюта, армія чи економіка?


Розмова почалася з ось цього, якщо у вас пам'яті не вистачає слідкувати за контекстом:

  042013 написав:
  Starikan написав:Не верю я в такую "простоту". Иначе уже весь 3-й мир (и не только) давно перебазировался бы в Штаты.

Ну, винесемо за дужки питання, що в штатах далеко не медом помазано, шоб весь третій світ туди так хтів їхати. Їдуть ті, кому треба. Але є набагато кращих місць на планеті. Тому якщо ця схема й існує, абсолютно не значить, що всі повинні ломанутись туди. Так-то в нас навіть краще, якщо без війни, ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом, медициною, цінами, природніми погодними умовами і т.д..



Ось це і оцінюю. А ви якесь м'ясо, якісь автомобілі...
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 14:08

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть.

Це золоті та правильні слова.
Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»
Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.

Я вже писав, що в червні перебував 2 тижня в Канаді та відвідував наших людей, спілкувався з багатьма.
Самі сумні враження були від співбесіди, в якій приймали участь три людини з Харкова. Чоловіки 35-ти та 50/55 років та жінка мабуть 35/40 років.
Я повернувся та сказав жінці, що спілкувався з реальними відходами виробництва: ні знань мови, ні навичок, ні професій (один посудомийкой десь працював), ні освіти. Ну ось такі повернуться. Воно й правильно. Мені було дуже сумно від співбесіди. У чоловіка років 35 хоч мета та причини були: сказав, що синові 4 роки та син вже став «дитя війни», розрізняє тип ракет над будинком.

В той же час, є гарні приклади.
З них два просто чудові: чоловіки і раніше працювали віддалено за хороші гроші, і в Канаді працюють віддалено та посміхаються життю.

Універсальних рецептів - Боже, де ж їх узяти?

Так они и здесь наверняка не шиковали.

Я выкладывал (viewtopic.php?p=5593162#p5593162) аредложениу о работе "Пакувальник на фабрику печива Cleary's 4 200 - 6 150 $".
Никто не среагировал.
Просто интересно - это может быть реально или завлекаловка?
ЛАД
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