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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 15:13
ЛАД написав:
Я выкладывал (viewtopic.php?p=5593162#p5593162
) предложение о работе "Пакувальник на фабрику печива Cleary's 4 200 - 6 150 $".
Никто не среагировал.
Просто интересно - это может быть реально или завлекаловка?
Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети.
Реально по беседам с нашими в Канаде:
- предлагают только примитивную не легкую работу по цене 13,5-15 CAD в час. Это может быть работа на почте с посылками, или в прачечной, или горничной в отеле.
- мужчина на разных видах стройки от 17,5 до 21 CAD в час (грязными).
21 - это уже шикарно, а 25 - круто.
- а вот если вы отучитесь в Канаде на курсах сварщиков, электриков и так далее - и получите ЛИЦЕНЗИЮ/СЕРТИФИКАТ
- рассчитывайте даже 50 CAD в час.
Тогда подсчитаем за месяц что может быть:
20х8х25=4 000 CAD в месяц - это ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.
Реально эти деньги ОЧЕНЬ трудно заработать.
Если посмотрите видео от нашего украинца Андрея - Palmer Life - он там приводит все время точные цифры своей зарплаты - при том, что в месяц работал не положенные 156 часов, а перерабатывал и вышел кажется на 216 часов - еле вышел по доходам/расходам в месяц на нуль.
Типичные объявления с предложениями работы для наших:
- Нужен сварщик с опытом и разговорным английским на работу
в Торонто, зп от 22
в час
- Ищем мужчин brick layer и concrete finisher с опытом работы от года и хорошим английским.
Торонто зп от 30 в час
- Терміново шукаю будь-яку роботу, на повний робочий день, склади , прибирання, заводи… (Монреаль) Англійської та французької мови не знаю,
знаю лише українську та російську, є досвід роботи і на заводі і на прибиранні.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 05 лип, 2023 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 15:17
andrijk777 написав:
Ха - так штати на 9 місці в світі по ожирінню -майже 75 % населення ...
Це , звичайно , плюс ...
А взагалі-то вже багато разів писав - є такий собі міжнародний індекс щастя - гляньте на нього . І подумайте , чому так .
Що я маю "думати"?
По-перше що ми оцінюємо?
Я оцінюю рівень життя. Ви - рівень щастя. Це зовсім різні речі. Плем'я Тумба-Юмба може бути счасливіше ніж США, я не заперечую, але воно 100% має нижчий рівень життя.
По-друге вони тому і розжиріли, тому що мають можливість купляти дорогі продукти, а це тому що них високий рівень життя
Жителі плем'я Тумба-Юмба чомусь не розжиріли.[/quote]
От не розумію людей , які навіть у вікіпедію лінуються глянути , а щось доводять . Просто розумні - і ніякої додаткової інформації більше не треба .
Перші місця по ожирінню в світі :
№ Країна Відсоток гладкого населення
1 Науру Науру 94,5
2 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 91,1
3 Острови Кука Острови Кука 90,9
4 Тонга Тонга 90,8
5 Ніуе Ніуе 81,7
6 Самоа Самоа 80,4
7 Палау Палау 78,4
8 Кувейт Кувейт 74,2
9 США США 74,1
10 Кірибаті Кірибаті 73,6
11 Домініка Домініка 71,0
12 Барбадос Барбадос 69,7
13 Аргентина Аргентина 69,4
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Додано: Сер 05 лип, 2023 15:26
akurt написав:
Для США це звичайна річ: добиратися на роботу ну не 3 години, але 1,5 - це нормально.
я по нашим смотрю, кто выбрал стратегию
1) пойти на более-менее работу, но чтобы была в 15 минут от дома пешком
выиграли, по сравнению с теми, кто выбрал
2) пойду на особенную работу, но нужно добираться 1.5-2 часа в одну сторону.
Те, кто живет возле работы выигрывают тем, что более энергичны и более гибки в графике.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 15:39
ЛАД написав:
"ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами.
Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)
ЛАД написав:
Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями.
Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.
Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.
Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.
Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.
Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 15:45
Сибарит написав: ЛАД написав:
"ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами.
Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)
ЛАД написав:
Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями.
Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.
Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.
Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.
Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.
Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы.
Імхо тут питання не в доступі до холодильника і не в необхідності його тримати повним. І зайва вага в першу чергу проблема людей з доходом нижче середнього, причому що в США що у нас. Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я
Що цікаво, "відносно невисокі" доходи геть не означають відсутність реальної можливості повноцінно і якісно харчуватися, але чогось патерни на джанк фуд і образ життя схожі
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