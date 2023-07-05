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#<1 ... 888889890891892> Додано: Сер 05 лип, 2023 15:13 ЛАД написав:

Я выкладывал (

Никто не среагировал.

Просто интересно - это может быть реально или завлекаловка? Я выкладывал ( viewtopic.php?p=5593162#p5593162 ) предложение о работе "Пакувальник на фабрику печива Cleary's 4 200 - 6 150 $".Никто не среагировал.Просто интересно - это может быть реально или завлекаловка?

Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети.

Реально по беседам с нашими в Канаде:

- предлагают только примитивную не легкую работу по цене 13,5-15 CAD в час. Это может быть работа на почте с посылками, или в прачечной, или горничной в отеле.

- мужчина на разных видах стройки от 17,5 до 21 CAD в час (грязными).

21 - это уже шикарно, а 25 - круто.

- а вот если вы отучитесь в Канаде на курсах сварщиков, электриков и так далее - и получите ЛИЦЕНЗИЮ/СЕРТИФИКАТ - рассчитывайте даже 50 CAD в час.



Тогда подсчитаем за месяц что может быть:

20х8х25=4 000 CAD в месяц - это ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

Реально эти деньги ОЧЕНЬ трудно заработать.

Если посмотрите видео от нашего украинца Андрея - Palmer Life - он там приводит все время точные цифры своей зарплаты - при том, что в месяц работал не положенные 156 часов, а перерабатывал и вышел кажется на 216 часов - еле вышел по доходам/расходам в месяц на нуль.



Типичные объявления с предложениями работы для наших:

- Нужен сварщик с опытом и разговорным английским на работу в Торонто, зп от 22 в час

- Ищем мужчин brick layer и concrete finisher с опытом работы от года и хорошим английским. Торонто зп от 30 в час

- Терміново шукаю будь-яку роботу, на повний робочий день, склади , прибирання, заводи… (Монреаль) Англійської та французької мови не знаю, знаю лише українську та російську, є досвід роботи і на заводі і на прибиранні. Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети.Реально по беседам с нашими в Канаде:- предлагают только примитивную не легкую работу по цене 13,5-15 CAD в час. Это может быть работа на почте с посылками, или в прачечной, или горничной в отеле.- мужчина на разных видах стройки от 17,5 до 21 CAD в час (грязными).21 - это уже шикарно, а 25 - круто.- а вот если вы отучитесь в Канаде на курсах сварщиков, электриков и так далее -- рассчитывайте даже 50 CAD в час.Тогда подсчитаем за месяц что может быть:20х8х25=4 000 CAD в месяц - это ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.Реально эти деньги ОЧЕНЬ трудно заработать.Если посмотрите видео от нашего украинца Андрея - Palmer Life - он там приводит все время точные цифры своей зарплаты - при том, что в месяц работал не положенные 156 часов, а перерабатывал и вышел кажется на 216 часов - еле вышел по доходам/расходам в месяц на нуль.Типичные объявления с предложениями работы для наших:- Нужен сварщик с опытом ив Торонто, зп отв час- Ищем мужчин brick layer и concrete finisher с опытом работы от годаТоронто зп от 30 в час- Терміново шукаю будь-яку роботу, на повний робочий день, склади , прибирання, заводи… (Монреаль)знаю лише українську та російську, є досвід роботи і на заводі і на прибиранні. Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 15:22, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7909 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 15:17 andrijk777 написав: Ха - так штати на 9 місці в світі по ожирінню -майже 75 % населення ...

Це , звичайно , плюс ...

А взагалі-то вже багато разів писав - є такий собі міжнародний індекс щастя - гляньте на нього . І подумайте , чому так . Ха - так штати на 9 місці в світі по ожирінню -майже 75 % населення ...Це , звичайно , плюс ...А взагалі-то вже багато разів писав - є такий собі міжнародний індекс щастя - гляньте на нього . І подумайте , чому так .

Що я маю "думати"?

По-перше що ми оцінюємо?

Я оцінюю рівень життя. Ви - рівень щастя. Це зовсім різні речі. Плем'я Тумба-Юмба може бути счасливіше ніж США, я не заперечую, але воно 100% має нижчий рівень життя.

По-друге вони тому і розжиріли, тому що мають можливість купляти дорогі продукти, а це тому що них високий рівень життя Жителі плем'я Тумба-Юмба чомусь не розжиріли.[/quote]

От не розумію людей , які навіть у вікіпедію лінуються глянути , а щось доводять . Просто розумні - і ніякої додаткової інформації більше не треба .

Перші місця по ожирінню в світі :



№ Країна Відсоток гладкого населення

1 Науру Науру 94,5

2 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 91,1

3 Острови Кука Острови Кука 90,9

4 Тонга Тонга 90,8

5 Ніуе Ніуе 81,7

6 Самоа Самоа 80,4

7 Палау Палау 78,4

8 Кувейт Кувейт 74,2

9 США США 74,1

10 Кірибаті Кірибаті 73,6

11 Домініка Домініка 71,0

12 Барбадос Барбадос 69,7

13 Аргентина Аргентина 69,4 Що я маю "думати"?По-перше що ми оцінюємо?Я оцінюю рівень життя. Ви - рівень щастя. Це зовсім різні речі. Плем'я Тумба-Юмба може бути счасливіше ніж США, я не заперечую, але воно 100% має нижчий рівень життя.По-друге вони тому і розжиріли, тому що мають можливість купляти дорогі продукти, а це тому що них високий рівень життяЖителі плем'я Тумба-Юмба чомусь не розжиріли.[/quote]От не розумію людей , які навіть у вікіпедію лінуються глянути , а щось доводять . Просто розумні - і ніякої додаткової інформації більше не треба .Перші місця по ожирінню в світі :№ Країна Відсоток гладкого населення1 Науру Науру 94,52 Федеративні Штати Мікронезії Федеративні Штати Мікронезії 91,13 Острови Кука Острови Кука 90,94 Тонга Тонга 90,85 Ніуе Ніуе 81,76 Самоа Самоа 80,47 Палау Палау 78,48 Кувейт Кувейт 74,29 США США 74,110 Кірибаті Кірибаті 73,611 Домініка Домініка 71,012 Барбадос Барбадос 69,713 Аргентина Аргентина 69,4 Puente Повідомлень: 3693 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 15:26 akurt написав: Для США це звичайна річ: добиратися на роботу ну не 3 години, але 1,5 - це нормально. Для США це звичайна річ: добиратися на роботу ну не 3 години, але 1,5 - це нормально. я по нашим смотрю, кто выбрал стратегию

1) пойти на более-менее работу, но чтобы была в 15 минут от дома пешком

выиграли, по сравнению с теми, кто выбрал

2) пойду на особенную работу, но нужно добираться 1.5-2 часа в одну сторону.



Те, кто живет возле работы выигрывают тем, что более энергичны и более гибки в графике. я по нашим смотрю, кто выбрал стратегию1) пойти на более-менее работу, но чтобы была в 15 минут от дома пешкомвыиграли, по сравнению с теми, кто выбрал2) пойду на особенную работу, но нужно добираться 1.5-2 часа в одну сторону.Те, кто живет возле работы выигрывают тем, что более энергичны и более гибки в графике. Grand Touring Повідомлень: 1101 З нами з: 23.03.20 Подякував: 362 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 15:39 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: "ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами. "ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами.

Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)

ЛАД написав: Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями. Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями.

Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.

Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.

Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.

Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.



Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы. Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7003 З нами з: 02.09.15 Подякував: 5925 раз. Подякували: 19263 раз. Профіль 96 52 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 15:45 Re: Еміграція, заробітчанство Сибарит написав: ЛАД написав: "ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами. "ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами.

Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)

ЛАД написав: Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями. Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями.

Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.

Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.

Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.

Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.



Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы. Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы. Імхо тут питання не в доступі до холодильника і не в необхідності його тримати повним. І зайва вага в першу чергу проблема людей з доходом нижче середнього, причому що в США що у нас. Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я

Що цікаво, "відносно невисокі" доходи геть не означають відсутність реальної можливості повноцінно і якісно харчуватися, але чогось патерни на джанк фуд і образ життя схожі Імхо тут питання не в доступі до холодильника і не в необхідності його тримати повним. І зайва вага в першу чергу проблема людей з доходом нижче середнього, причому що в США що у нас. Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'яЩо цікаво, "відносно невисокі" доходи геть не означають відсутність реальної можливості повноцінно і якісно харчуватися, але чогось патерни на джанк фуд і образ життя схожі Faceless

Модератор Повідомлень: 33303 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7763 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:03 Сибарит написав: ЛАД написав: "ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами. "ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами.

Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)

ЛАД написав: Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями. Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями.

Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.

Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.

Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.

Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.



Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы. Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы.

Спасибо за уточнения.

Психологические проблемы понимаю, но, по-моему, это разгильдяйство. Давно удивляют мужики от 35 (а бывает и раньше) с "пивными" животами. Никогда не понимал такого. Сейчас, к сожалению, сгонять вес за счёт физнагрузок не получается, приходится следить за питанием. Пару лет назад жена раскормила с привычных 70-72 кг до 79. Слегка ужаснулся и за 1,5 месяца согнал. Одного внука (так получилось, что он живёт с нами) она раскормила до ужаса без всякого "эффекта холодильника", сколько ни ругался, не помогло. Сейчас ему 12, уже сам понимает, что чересчур, но привести в порядок не удаётся. Спасибо за уточнения.Психологические проблемы понимаю, но, по-моему, это разгильдяйство. Давно удивляют мужики от 35 (а бывает и раньше) с "пивными" животами. Никогда не понимал такого. Сейчас, к сожалению, сгонять вес за счёт физнагрузок не получается, приходится следить за питанием. Пару лет назад жена раскормила с привычных 70-72 кг до 79. Слегка ужаснулся и за 1,5 месяца согнал. Одного внука (так получилось, что он живёт с нами) она раскормила до ужаса без всякого "эффекта холодильника", сколько ни ругался, не помогло. Сейчас ему 12, уже сам понимает, что чересчур, но привести в порядок не удаётся. ЛАД 2 Повідомлень: 24949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:06 Faceless написав: .........

Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я

..... .........Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я.....

"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех. "Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех. ЛАД 2 Повідомлень: 24949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:15 akurt написав: ..............

Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети.

.......... ..............Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети...........

Спасибо за ответ.



Просьба ко всем иностранцам не злоупотреблять сокращениями.

То, что Вам кажется вполне понятно, для находящихся здесь бывает загадкой.

И гугл не всегда помогает. Например, на ШРТ выдаёт "Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8" и аналогичное. Спасибо за ответ.Просьба ко всем иностранцам не злоупотреблять сокращениями.То, что Вам кажется вполне понятно, для находящихся здесь бывает загадкой.И гугл не всегда помогает. Например, на ШРТ выдаёт "Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8" и аналогичное. ЛАД 2 Повідомлень: 24949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:18 akurt написав: Как всегда rjkz дает верную точную информацию: все так и есть.

1. По Программе U4U в самом деле планируется выдать людям Грин-карты. Где-то мелькала цифра, что таких людей примерно 165000. «Копейки» для США. Это при том, что они за год-два «ассимилируются» (не факт, конечно, мои приятели в Лос Анджелесе сказали, что живут только в Украине/русскоязычной среде).



2. По ПУ: между Мексикой и США работают 8 КПП. Ежедневная квота приема увеличена с 1000 уже до - если не ошибаюсь - до 1400 человек в сутки на все КПП. Подсчитайте, сколько в год оказывается на территории США без визы (конечно, на границе есть и отказы, но все равно).

Те люди, с которыми я общался во время перехода, конечно, посмотрели ролики на YouTube, почерпнули много интересного/практичного.

Но основную помощь и консультации им предоставлял адвокат, с которым заключили Договор и были на связи.



3. «Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!» проще было попасть в США до 11.05.2023, когда ужесточили требования и условия. Еще проще было год - полтора назад: брат моего приятеля в Анталии тупо пересек границу Мексики и США. Их в группе было 10 человек. Пограничники их пропустили, но именно этого парня задержали и реально посадили в камеру для разбирательства. Я спросил, почему из 10-ти человек задержали именно его? Ответ был такой: «Вероятно, потому, что он в свои 20 лет покрыт татуировками с ног до головы и не только».

Это было не меньше полутора лет назад. Кажется, осень 2021. Из интереса сделаю запрос его брату в Анталии, чем закончилось. Как всегда rjkz дает верную точную информацию: все так и есть.1. По Программе U4U в самом деле планируется выдать людям Грин-карты. Где-то мелькала цифра, что таких людей примерно 165000. «Копейки» для США. Это при том, что они за год-два «ассимилируются» (не факт, конечно, мои приятели в Лос Анджелесе сказали, что живут только в Украине/русскоязычной среде).2. По ПУ: между Мексикой и США работают 8 КПП. Ежедневная квота приема увеличена с 1000 уже до - если не ошибаюсь - до 1400 человек в сутки на все КПП. Подсчитайте, сколько в год оказывается на территории США без визы (конечно, на границе есть и отказы, но все равно).Те люди, с которыми я общался во время перехода, конечно, посмотрели ролики на YouTube, почерпнули много интересного/практичного.Но основную помощь и консультации им предоставлял адвокат, с которым заключили Договор и были на связи.3. «Не зівай, Хомко, на те й ярмарок!» проще было попасть в США до 11.05.2023, когда ужесточили требования и условия. Еще проще было год - полтора назад: брат моего приятеля в Анталии тупо пересек границу Мексики и США. Их в группе было 10 человек. Пограничники их пропустили, но именно этого парня задержали и реально посадили в камеру для разбирательства. Я спросил, почему из 10-ти человек задержали именно его? Ответ был такой: «Вероятно, потому, что он в свои 20 лет покрыт татуировками с ног до головы и не только».Это было не меньше полутора лет назад. Кажется, осень 2021. Из интереса сделаю запрос его брату в Анталии, чем закончилось.



Около года назад США озвучили о готовности приянть 100 000 украинцев по программам связанным с войной. Где-то с месяц назад в новостях появилось о законопроекте открытия перспектив на гринкарту по Ю4Ю и была озвучена цифра 271 тысяча с начала войны, то есть, "план выполнили и перевыполнили" в почти 3 раза.

Насчет ассимиляции.

Это непростой процесс.

Вот уже несколько лет я живу и работаю в частично "русском" районе. Не на Брайтоне (он уже скоерее узбекско-казахо=такжикский). По приезду я был "инопланетянином", адаптация (что даже не ассимиляция) проходила непросто, в силу разности менталитетов, "принято-не принято" и тд. Сейчас уже, наверное, начался процесс ассимиляции именно в этом районе НЙ. Если мы переедем, условно, в чисто американский район, то к нему снова надо будет адаптироваться.

Сейчас находимся в другом штате, тут есть выходцы из б.ссср, но намного-намного-намного меньше. И тут, можно сказать, что это уже Америка. Конечно, хотелось-бы тут жить, но придется снова адаптироваться и ассимилироваться.

И уж тут надо иметь намного более высокие доходы нежели у нас сейчас.

Большинство ездит работать в Манхеттен - 20 минут на машине, 16 долларов (было раньше, во всяком случае, сейчас может и больше, не знаю, ехали сюда на Юбере) проезд по мосту или в тунеле. Тут 15 минут по хайвею в пиццерию смотаться - это "рядом", в "Америкэн дрим" 20 минут по хайвею - "рядом". Все "рядом"... на машине по хайвею. Расстояние измеряется не в милях, а времени сколько надо доехать.

В моей эрии, где я живу, рядом - это 10 минут пешком, все есть. Трудно от такого отвыкать. Самое дальнее, куда мы ходим - пляж. Минут 15-20. До центральной части Манхеттена 40 минут на метро (из них 5 минут идти до метро).

И именно в таких районах и селятся эмигранты - удобная инфраструктура, близко транспорт, относительно невысокая стоимость жизни. Меньше комфорта, больше шума. Около года назад США озвучили о готовности приянть 100 000 украинцев по программам связанным с войной. Где-то с месяц назад в новостях появилось о законопроекте открытия перспектив на гринкарту по Ю4Ю и была озвучена цифра 271 тысяча с начала войны, то есть, "план выполнили и перевыполнили" в почти 3 раза.Насчет ассимиляции.Это непростой процесс.Вот уже несколько лет я живу и работаю в частично "русском" районе. Не на Брайтоне (он уже скоерее узбекско-казахо=такжикский). По приезду я был "инопланетянином", адаптация (что даже не ассимиляция) проходила непросто, в силу разности менталитетов, "принято-не принято" и тд. Сейчас уже, наверное, начался процесс ассимиляции именно в этом районе НЙ. Если мы переедем, условно, в чисто американский район, то к нему снова надо будет адаптироваться.Сейчас находимся в другом штате, тут есть выходцы из б.ссср, но намного-намного-намного меньше. И тут, можно сказать, что это уже Америка. Конечно, хотелось-бы тут жить, но придется снова адаптироваться и ассимилироваться.И уж тут надо иметь намного более высокие доходы нежели у нас сейчас.Большинство ездит работать в Манхеттен - 20 минут на машине, 16 долларов (было раньше, во всяком случае, сейчас может и больше, не знаю, ехали сюда на Юбере) проезд по мосту или в тунеле. Тут 15 минут по хайвею в пиццерию смотаться - это "рядом", в "Америкэн дрим" 20 минут по хайвею - "рядом". Все "рядом"... на машине по хайвею. Расстояние измеряется не в милях, а времени сколько надо доехать.В моей эрии, где я живу, рядом - это 10 минут пешком, все есть. Трудно от такого отвыкать. Самое дальнее, куда мы ходим - пляж. Минут 15-20. До центральной части Манхеттена 40 минут на метро (из них 5 минут идти до метро).И именно в таких районах и селятся эмигранты - удобная инфраструктура, близко транспорт, относительно невысокая стоимость жизни. Меньше комфорта, больше шума. rjkz

Повідомлень: 14911 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7756 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:25 ЛАД написав: Faceless написав: .........

Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я

..... .........Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я.....

"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех. "Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех.

Звісно, не у всіх, але за моїми спостереженнями виходить десь така кореляція Звісно, не у всіх, але за моїми спостереженнями виходить десь така кореляція Faceless

Модератор Повідомлень: 33303 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7763 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 888889890891892> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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