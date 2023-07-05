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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 889890891892>
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:28

О наших беженцах в Германии (новость от 26.05, но тем не менее) - https://vesti.ua/mir/v-germanii-ukrainskie-bezhentsy-poluchat-novuyu-pomoshh
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:34

  042013 написав:
  akurt написав:Якщо ти сміливий, якщо щось вмієш, якщо є клепка в голові - то в тебе получиться.

Якщо сміливий і щось вмієш - питання, а навіщо тобі тоді амеріка? В тебе все й так получиться.
Тому й кажу, що туди черги не буде, навіть якщо кордон буде не дірявий, а повністю відкритий. Є багато кращих варіантів по планеті.


:lol:

Не буде, вже є. Давнесенько так. Декілька десятеліть.
Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года. Очевидно ввиду специфики. Остальные - больше 10-15 лет.
На рабочие визы - лотерея как на гринкард.
Только легальная эмиграция законодательно 1 млн в год. Это по всем программам вместе взятым, не считая ПУ. Еще и нелегальная эмиграция. И разные программы ургентной эмиграции типа Ю4Ю.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:41

  akurt написав:Гадаю, реальні фахівці з фінансів та держборгу нам підкажуть: там прикол в тому, що запозичують долари у тих, хто друкує долари. Тобто самі у себе.
Тобто там держборг іншого ґатунку.

Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.
В травні банкомат BOFA видав мені такі 20-ти доларові купюри, що їх точно ніхто не взяв би в Україні.


Это распространенный миф.
И возьмут и разменяют. Только сначала проверят на фальшивость.
Снимаю деньги в банкомате - варианты 10-20-100 долларовые купюры.
Вот другое есть - кэшлесс. То есть, только картой. Но это ПОКА не везде.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:43

  rjkz написав:Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года.

Полугода-года уже нет. Было - но давно - в прошлом году.
На сегодня - по указанным причинам - 60 месяцев.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:47

  akurt написав:Найкраще, але не для всіх.
Читаємо приклад:
«С апреля 2013 года Тина Тёрнер являлась гражданкой Швейцарии, где она проживала вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Тина жила в городе Кюснахт в кантоне Цюрих. При получении гражданства европейской страны певица подписала соглашение об отказе от гражданства США и официально от него отказалась в ноябре 2013 года»
Бачите: реально не сподобалося в США.


На самом деле, именно Тина Тернер отказалась от гражданства США по причине нежелания платить налоги, кои ВСЕ граждане (и налоговые резиденты США) обязаны платить вне зависимости от места жительства и места получения доходов.
Введи такое Украина и 30+ миллионов украинцев, которые не потрудились в свое время отказаться от гражданства, выстроятся в очередь. Если нет, то поступления от налогов ФЛ из-за рубежа существенно пополнят Бюджет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:48

Про мифы: банкомат BOFA предложил купюрами по 100 $ и купюрами по 20$.
Я выбрал по 20$, так как уже лежат 4 «сотки», которые не приняли в двух банках.
Взял двадцатками. Потертыми - не то слово.

100$ у меня лично не взяли при оплате в Girardelli при оплате на сумму в 86$ счета.
Купюру в 50$ так тщательно проверяли пои оплате за проезд по мосту, что мне даже неудобно стало.
Хотел сам признаться, что нарисовал ночью.

Про Тину Тернер все верно. Именно так.
Там шла речь о том, что не всем подходит США, не всем нравится. Вот ей не понравились законы США. Конечно, дело в налогах. Я привел как пример того, что в самом деле - ж о правда - есть страны где даже гражданин США предпочитает жить. Ну вот реальная правда: не нравится жить в США, нравится в Швейцарии.
Но все же шла речь о том, что один товарищ точно знает список мест на планете, где жить однозначно лучше.
Правда, скрывает и отказался опубликовать.
Но приятно, что хоть имеет такой список мест на планете.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 16:58, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 16:58

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:
  akurt написав:Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».

Жах! Хоча деяким людям такий графік заходить. Не зрозуміло тільки: як вони засинають зараз, коли о 9-й вечора ще світить сонце?


Ну жах, вірно, я сам здивувався.
Але такі реалії і не думаю, що це щодня. Наступний сеанс звʼязку буде на вихідних, спитаю.
Але: є реалії.
1. Приятель живе в місті West Hartford, це на північ від New York. Виїжджає на роботу в Нью Йорк о 6-00, їхати майже 2 години. Ну ось так. До речі: не дай Боже з будь-яких причин подзвонити після 20-00: люди вже сплять.
2. Інший приятель живе дуже дуже на північ від Лондона.
Жінка працює в Лондоні. Їде електричкою 1,5 години. Правда не кожен день.

В цьому смислі, звісно, краще працювати на ринку Анголенко в Запоріжжі: жінка приятеля там має кіоск, так вже років 10 працює виключно з 9-00 до 15-00. Вихідний понеділок. Добирається на роботу трамваями (1 пересадка). Авто є вдома, але чоловік зазвичай спить до 10-00 і йому незручно відвозити та забирати.
Вибір є.


У меня одна соседка в Киеве работала в Институтее Амосова, анестезиолог-реаниматолог, сутки через двое, зарплата в 90-е 30 долларов в месяц с задержкой на полгода. Другая на хлебозаводе, исключительно ночные смены, на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).
Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:09

  rjkz написав:........
на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).
Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).

:D
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:10

  akurt написав:
  Gastarbaiter написав:Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть.

Це золоті та правильні слова.
Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»
Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.

Я вже писав, що в червні перебував 2 тижня в Канаді та відвідував наших людей, спілкувався з багатьма.
Самі сумні враження були від співбесіди, в якій приймали участь три людини з Харкова. Чоловіки 35-ти та 50/55 років та жінка мабуть 35/40 років.
Я повернувся та сказав жінці, що спілкувався з реальними відходами виробництва: ні знань мови, ні навичок, ні професій (один посудомийкой десь працював), ні освіти. Ну ось такі повернуться. Воно й правильно. Мені було дуже сумно від співбесіди. У чоловіка років 35 хоч мета та причини були: сказав, що синові 4 роки та син вже став «дитя війни», розрізняє тип ракет над будинком.

В той же час, є гарні приклади.
З них два просто чудові: чоловіки і раніше працювали віддалено за хороші гроші, і в Канаді працюють віддалено та посміхаються життю.

Універсальних рецептів - Боже, де ж їх узяти?


Не знаю как в Канаде, но в США есть стандартный алгоритм - курсы Инглиша, курсы какой-нибудь профессии и для старта работа в преимущественно эмигрантском комьюнити. Потом уже импрувинг языка, если возраст позволяет - каледж, более высокооплачиваемая работа. Мои друзья так начинали, с "русского" магазина и мувинга, закончили каледжи, мастер дигри, медсестра и программист (до недавно в МС). Дети растут в местных условиях, с языком проблем естественно нет, получат хорошее образование - будут в совершенно других стартовых условиях на рынке труда.
Вообще, это не совсем правильно (кроме тех, у кого уже дети взрослые) рассматривать эмиграцию с позиции - "А что МНЕ за это будет?". Разве что для отпетых эгоистов. Человек может изменить будущее своих детей-внуков- и тд в лучшую сторону. Разве это того не стоит?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:25

  akurt написав:Про мифы: банкомат BOFA предложил купюрами по 100 $ и купюрами по 20$.
Я выбрал по 20$, так как уже лежат 4 «сотки», которые не приняли в двух банках.
Взял двадцатками. Потертыми - не то слово.

100$ у меня лично не взяли при оплате в Girardelli при оплате на сумму в 86$ счета.
Купюру в 50$ так тщательно проверяли пои оплате за проезд по мосту, что мне даже неудобно стало.
Хотел сам признаться, что нарисовал ночью.

Про Тину Тернер все верно. Именно так.
Там шла речь о том, что не всем подходит США, не всем нравится. Вот ей не понравились законы США. Конечно, дело в налогах. Я привел как пример того, что в самом деле - ж о правда - есть страны где даже гражданин США предпочитает жить. Ну вот реальная правда: не нравится жить в США, нравится в Швейцарии.
Но все же шла речь о том, что один товарищ точно знает список мест на планете, где жить однозначно лучше.
Правда, скрывает и отказался опубликовать.
Но приятно, что хоть имеет такой список мест на планете.

Тина Тернер приняла швейцарское гражданство в 72 года, а переехала в Европу в 55 лет.
Не буду спорить, но не уверен, что это связано с налогами, а не просто с личными причинами.
У Тернер было бурное начало ее карьеры. Прежде чем стать «королевой рок-н-ролла», Тернер была частью музыкального дуэта Айка и Тины Тернер вместе со своим тогдашним мужем и менеджером. Они развелись в 1978 году, что побудило Тернер рассказать о насилии, которому она подверглась. «Ему нужно было контролировать меня, экономически и психологически, чтобы я никогда не могла его бросить», — говорится в биографии Тернера «Тина Тернер: история моей любви».

В 80-х Тернер начала встречаться с музыкальным продюсером Эрвином Бахом, предложив ей начать с чистого листа. «Я уехала из Америки, потому что мой успех был в другой стране, и мой парень был в другой стране», — сказала она в интервью Ларри Кингу. — «Мой парень переехал туда, чтобы управлять компанией, и я всегда хотела поехать в Швейцарию, и я была очень счастлива».

https://onlayn-radio.ru/news/10700-pochemu-tina-terner-provela-poslednjuju-polovinu-svoej-zhizni-v-shvejcarii.html
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