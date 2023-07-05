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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 889890891892> Додано: Сер 05 лип, 2023 16:28 https://vesti.ua/mir/v-germanii-ukrainskie-bezhentsy-poluchat-novuyu-pomoshh О наших беженцах в Германии (новость от 26.05, но тем не менее) - ЛАД 2 Повідомлень: 24949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:34 042013 написав: akurt написав: Якщо ти сміливий, якщо щось вмієш, якщо є клепка в голові - то в тебе получиться. Якщо ти сміливий, якщо щось вмієш, якщо є клепка в голові - то в тебе получиться.

Якщо сміливий і щось вмієш - питання, а навіщо тобі тоді амеріка? В тебе все й так получиться.

Тому й кажу, що туди черги не буде, навіть якщо кордон буде не дірявий, а повністю відкритий. Є багато кращих варіантів по планеті. Якщо сміливий і щось вмієш - питання, а навіщо тобі тоді амеріка? В тебе все й так получиться.Тому й кажу,навіть якщо кордон буде не дірявий, а повністю відкритий. Є багато кращих варіантів по планеті.







Не буде, вже є. Давнесенько так. Декілька десятеліть.

Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года. Очевидно ввиду специфики. Остальные - больше 10-15 лет.

На рабочие визы - лотерея как на гринкард.

Только легальная эмиграция законодательно 1 млн в год. Это по всем программам вместе взятым, не считая ПУ. Еще и нелегальная эмиграция. И разные программы ургентной эмиграции типа Ю4Ю. Не буде, вже є. Давнесенько так. Декілька десятеліть.Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года. Очевидно ввиду специфики. Остальные - больше 10-15 лет.На рабочие визы - лотерея как на гринкард.Только легальная эмиграция законодательно 1 млн в год. Это по всем программам вместе взятым, не считая ПУ. Еще и нелегальная эмиграция. И разные программы ургентной эмиграции типа Ю4Ю. rjkz

Повідомлень: 14911 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7756 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:41 akurt написав: Гадаю, реальні фахівці з фінансів та держборгу нам підкажуть: там прикол в тому, що запозичують долари у тих, хто друкує долари. Тобто самі у себе.

Тобто там держборг іншого ґатунку.



Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.

В травні банкомат BOFA видав мені такі 20-ти доларові купюри, що їх точно ніхто не взяв би в Україні. Гадаю, реальні фахівці з фінансів та держборгу нам підкажуть: там прикол в тому, що запозичують долари у тих, хто друкує долари. Тобто самі у себе.Тобто там держборг іншого ґатунку.Надруковані долари не перебувають на території США: паперовою купюрою в 100$ США ви навряд чи де розрахуєтеся: ніхто не візьме. 50$ ще візьмуть. З пересторогою.В травні банкомат BOFA видав мені такі 20-ти доларові купюри, що їх точно ніхто не взяв би в Україні.



Это распространенный миф.

И возьмут и разменяют. Только сначала проверят на фальшивость.

Снимаю деньги в банкомате - варианты 10-20-100 долларовые купюры.

Вот другое есть - кэшлесс. То есть, только картой. Но это ПОКА не везде. Это распространенный миф.И возьмут и разменяют. Только сначала проверят на фальшивость.Снимаю деньги в банкомате - варианты 10-20-100 долларовые купюры.Вот другое есть - кэшлесс. То есть, только картой. Но это ПОКА не везде. rjkz

Повідомлень: 14911 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7756 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:43 rjkz написав: Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года. Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года.

Полугода-года уже нет. Было - но давно - в прошлом году.

На сегодня - по указанным причинам - 60 месяцев. Полугода-года уже нет. Было - но давно - в прошлом году.На сегодня - по указанным причинам - 60 месяцев. akurt

Повідомлень: 7909 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:47 akurt написав: Найкраще, але не для всіх.

Читаємо приклад:

«С апреля 2013 года Тина Тёрнер являлась гражданкой Швейцарии, где она проживала вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Тина жила в городе Кюснахт в кантоне Цюрих. При получении гражданства европейской страны певица подписала соглашение об отказе от гражданства США и официально от него отказалась в ноябре 2013 года»

Бачите: реально не сподобалося в США. Найкраще, але не для всіх.Читаємо приклад:«С апреля 2013 года Тина Тёрнер являлась гражданкой Швейцарии, где она проживала вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Тина жила в городе Кюснахт в кантоне Цюрих. При получении гражданства европейской страны певица подписала соглашение об отказе от гражданства США и официально от него отказалась в ноябре 2013 года»Бачите: реально не сподобалося в США.



На самом деле, именно Тина Тернер отказалась от гражданства США по причине нежелания платить налоги, кои ВСЕ граждане (и налоговые резиденты США) обязаны платить вне зависимости от места жительства и места получения доходов.

Введи такое Украина и 30+ миллионов украинцев, которые не потрудились в свое время отказаться от гражданства, выстроятся в очередь. Если нет, то поступления от налогов ФЛ из-за рубежа существенно пополнят Бюджет. На самом деле, именно Тина Тернер отказалась от гражданства США по причине нежелания платить налоги, кои ВСЕ граждане (и налоговые резиденты США) обязаны платить вне зависимости от места жительства и места получения доходов.Введи такое Украина и 30+ миллионов украинцев, которые не потрудились в свое время отказаться от гражданства, выстроятся в очередь. Если нет, то поступления от налогов ФЛ из-за рубежа существенно пополнят Бюджет. rjkz

Повідомлень: 14911 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7756 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:48 Про мифы: банкомат BOFA предложил купюрами по 100 $ и купюрами по 20$.

Я выбрал по 20$, так как уже лежат 4 «сотки», которые не приняли в двух банках.

Взял двадцатками. Потертыми - не то слово.



100$ у меня лично не взяли при оплате в Girardelli при оплате на сумму в 86$ счета.

Купюру в 50$ так тщательно проверяли пои оплате за проезд по мосту, что мне даже неудобно стало.

Хотел сам признаться, что нарисовал ночью.



Про Тину Тернер все верно. Именно так.

Там шла речь о том, что не всем подходит США, не всем нравится. Вот ей не понравились законы США. Конечно, дело в налогах. Я привел как пример того, что в самом деле - ж о правда - есть страны где даже гражданин США предпочитает жить. Ну вот реальная правда: не нравится жить в США, нравится в Швейцарии.

Но все же шла речь о том, что один товарищ точно знает список мест на планете, где жить однозначно лучше.

Правда, скрывает и отказался опубликовать.

Но приятно, что хоть имеет такой список мест на планете. Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 16:58, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7909 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 16:58 akurt написав: Gastarbaiter написав: akurt написав: Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу». Зараз у Вінніпег 04-40 ранку, вислав відео з підписом: «їдемо на роботу».

Жах! Хоча деяким людям такий графік заходить. Не зрозуміло тільки: як вони засинають зараз, коли о 9-й вечора ще світить сонце? Жах! Хоча деяким людям такий графік заходить. Не зрозуміло тільки: як вони засинають зараз, коли о 9-й вечора ще світить сонце?



Ну жах, вірно, я сам здивувався.

Але такі реалії і не думаю, що це щодня. Наступний сеанс звʼязку буде на вихідних, спитаю.

Але: є реалії.

1. Приятель живе в місті West Hartford, це на північ від New York. Виїжджає на роботу в Нью Йорк о 6-00, їхати майже 2 години. Ну ось так. До речі: не дай Боже з будь-яких причин подзвонити після 20-00: люди вже сплять.

2. Інший приятель живе дуже дуже на північ від Лондона.

Жінка працює в Лондоні. Їде електричкою 1,5 години. Правда не кожен день.



В цьому смислі, звісно, краще працювати на ринку Анголенко в Запоріжжі: жінка приятеля там має кіоск, так вже років 10 працює виключно з 9-00 до 15-00. Вихідний понеділок. Добирається на роботу трамваями (1 пересадка). Авто є вдома, але чоловік зазвичай спить до 10-00 і йому незручно відвозити та забирати.

Вибір є. Ну жах, вірно, я сам здивувався.Але такі реалії і не думаю, що це щодня. Наступний сеанс звʼязку буде на вихідних, спитаю.Але: є реалії.1. Приятель живе в місті West Hartford, це на північ від New York. Виїжджає на роботу в Нью Йорк о 6-00, їхати майже 2 години. Ну ось так. До речі: не дай Боже з будь-яких причин подзвонити після 20-00: люди вже сплять.2. Інший приятель живе дуже дуже на північ від Лондона.Жінка працює в Лондоні. Їде електричкою 1,5 години. Правда не кожен день.В цьому смислі, звісно, краще працювати на ринку Анголенко в Запоріжжі: жінка приятеля там має кіоск, так вже років 10 працює виключно з 9-00 до 15-00. Вихідний понеділок. Добирається на роботу трамваями (1 пересадка). Авто є вдома, але чоловік зазвичай спить до 10-00 і йому незручно відвозити та забирати.Вибір є.



У меня одна соседка в Киеве работала в Институтее Амосова, анестезиолог-реаниматолог, сутки через двое, зарплата в 90-е 30 долларов в месяц с задержкой на полгода. Другая на хлебозаводе, исключительно ночные смены, на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).

Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с). У меня одна соседка в Киеве работала в Институтее Амосова, анестезиолог-реаниматолог, сутки через двое, зарплата в 90-е 30 долларов в месяц с задержкой на полгода. Другая на хлебозаводе, исключительно ночные смены, на квартирзаработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с). rjkz

Повідомлень: 14911 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7756 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:09 rjkz написав: ........

на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).

Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с). ........на квартирзаработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).

ЛАД 2 Повідомлень: 24949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:10 akurt написав: Gastarbaiter написав: Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть. Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть.

Це золоті та правильні слова.

Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»

Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.



Я вже писав, що в червні перебував 2 тижня в Канаді та відвідував наших людей, спілкувався з багатьма.

Самі сумні враження були від співбесіди, в якій приймали участь три людини з Харкова. Чоловіки 35-ти та 50/55 років та жінка мабуть 35/40 років.

Я повернувся та сказав жінці, що спілкувався з реальними відходами виробництва: ні знань мови, ні навичок, ні професій (один посудомийкой десь працював), ні освіти. Ну ось такі повернуться. Воно й правильно. Мені було дуже сумно від співбесіди. У чоловіка років 35 хоч мета та причини були: сказав, що синові 4 роки та син вже став «дитя війни», розрізняє тип ракет над будинком.



В той же час, є гарні приклади.

З них два просто чудові: чоловіки і раніше працювали віддалено за хороші гроші, і в Канаді працюють віддалено та посміхаються життю.



Універсальних рецептів - Боже, де ж їх узяти? Це золоті та правильні слова.Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.Я вже писав, що в червні перебував 2 тижня в Канаді та відвідував наших людей, спілкувався з багатьма.Самі сумні враження були від співбесіди, в якій приймали участь три людини з Харкова. Чоловіки 35-ти та 50/55 років та жінка мабуть 35/40 років.Я повернувся та сказав жінці, що спілкувався з реальними відходами виробництва: ні знань мови, ні навичок, ні професій (один посудомийкой десь працював), ні освіти. Ну ось такі повернуться. Воно й правильно. Мені було дуже сумно від співбесіди. У чоловіка років 35 хоч мета та причини були: сказав, що синові 4 роки та син вже став «дитя війни», розрізняє тип ракет над будинком.В той же час, є гарні приклади.З них два просто чудові: чоловіки і раніше працювали віддалено за хороші гроші, і в Канаді працюють віддалено та посміхаються життю.Універсальних рецептів - Боже, де ж їх узяти?



Не знаю как в Канаде, но в США есть стандартный алгоритм - курсы Инглиша, курсы какой-нибудь профессии и для старта работа в преимущественно эмигрантском комьюнити. Потом уже импрувинг языка, если возраст позволяет - каледж, более высокооплачиваемая работа. Мои друзья так начинали, с "русского" магазина и мувинга, закончили каледжи, мастер дигри, медсестра и программист (до недавно в МС). Дети растут в местных условиях, с языком проблем естественно нет, получат хорошее образование - будут в совершенно других стартовых условиях на рынке труда.

Вообще, это не совсем правильно (кроме тех, у кого уже дети взрослые) рассматривать эмиграцию с позиции - "А что МНЕ за это будет?". Разве что для отпетых эгоистов. Человек может изменить будущее своих детей-внуков- и тд в лучшую сторону. Разве это того не стоит? Не знаю как в Канаде, но в США есть стандартный алгоритм - курсы Инглиша, курсы какой-нибудь профессии и для старта работа в преимущественно эмигрантском комьюнити. Потом уже импрувинг языка, если возраст позволяет - каледж, более высокооплачиваемая работа. Мои друзья так начинали, с "русского" магазина и мувинга, закончили каледжи, мастер дигри, медсестра и программист (до недавно в МС). Дети растут в местных условиях, с языком проблем естественно нет, получат хорошее образование - будут в совершенно других стартовых условиях на рынке труда.Вообще, это не совсем правильно (кроме тех, у кого уже дети взрослые) рассматривать эмиграцию с позиции - "А что МНЕ за это будет?". Разве что для отпетых эгоистов. Человек может изменить будущее своих детей-внуков- и тд в лучшую сторону. Разве это того не стоит? rjkz

Повідомлень: 14911 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7756 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:25 akurt написав: Про мифы: банкомат BOFA предложил купюрами по 100 $ и купюрами по 20$.

Я выбрал по 20$, так как уже лежат 4 «сотки», которые не приняли в двух банках.

Взял двадцатками. Потертыми - не то слово.



100$ у меня лично не взяли при оплате в Girardelli при оплате на сумму в 86$ счета.

Купюру в 50$ так тщательно проверяли пои оплате за проезд по мосту, что мне даже неудобно стало.

Хотел сам признаться, что нарисовал ночью.



Про Тину Тернер все верно. Именно так.

Там шла речь о том, что не всем подходит США, не всем нравится. Вот ей не понравились законы США. Конечно, дело в налогах. Я привел как пример того, что в самом деле - ж о правда - есть страны где даже гражданин США предпочитает жить. Ну вот реальная правда: не нравится жить в США, нравится в Швейцарии.

Но все же шла речь о том, что один товарищ точно знает список мест на планете, где жить однозначно лучше.

Правда, скрывает и отказался опубликовать.

Но приятно, что хоть имеет такой список мест на планете. Про мифы: банкомат BOFA предложил купюрами по 100 $ и купюрами по 20$.Я выбрал по 20$, так как уже лежат 4 «сотки», которые не приняли в двух банках.Взял двадцатками. Потертыми - не то слово.100$ у меня лично не взяли при оплате в Girardelli при оплате на сумму в 86$ счета.Купюру в 50$ так тщательно проверяли пои оплате за проезд по мосту, что мне даже неудобно стало.Хотел сам признаться, что нарисовал ночью.Про Тину Тернер все верно. Именно так.Там шла речь о том, что не всем подходит США, не всем нравится. Вот ей не понравились законы США. Конечно, дело в налогах. Я привел как пример того, что в самом деле - ж о правда - есть страны где даже гражданин США предпочитает жить. Ну вот реальная правда: не нравится жить в США, нравится в Швейцарии.Но все же шла речь о том, что один товарищ точно знает список мест на планете, где жить однозначно лучше.Правда, скрывает и отказался опубликовать.Но приятно, что хоть имеет такой список мест на планете.

Тина Тернер приняла швейцарское гражданство в 72 года, а переехала в Европу в 55 лет.

Не буду спорить, но не уверен, что это связано с налогами, а не просто с личными причинами.

У Тернер было бурное начало ее карьеры. Прежде чем стать «королевой рок-н-ролла», Тернер была частью музыкального дуэта Айка и Тины Тернер вместе со своим тогдашним мужем и менеджером. Они развелись в 1978 году, что побудило Тернер рассказать о насилии, которому она подверглась. «Ему нужно было контролировать меня, экономически и психологически, чтобы я никогда не могла его бросить», — говорится в биографии Тернера «Тина Тернер: история моей любви».



В 80-х Тернер начала встречаться с музыкальным продюсером Эрвином Бахом, предложив ей начать с чистого листа. «Я уехала из Америки, потому что мой успех был в другой стране, и мой парень был в другой стране», — сказала она в интервью Ларри Кингу. — «Мой парень переехал туда, чтобы управлять компанией, и я всегда хотела поехать в Швейцарию, и я была очень счастлива».

https://onlayn-radio.ru/news/10700-pochemu-tina-terner-provela-poslednjuju-polovinu-svoej-zhizni-v-shvejcarii.html Тина Тернер приняла швейцарское гражданство в 72 года, а переехала в Европу в 55 лет.Не буду спорить, но не уверен, что это связано с налогами, а не просто с личными причинами. ЛАД 2 Повідомлень: 24949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 889890891892> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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