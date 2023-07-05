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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 889890891892
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:26

  ЛАД написав:
  042013 написав:...........
Ось це і оцінюю. А ви якесь м'ясо, якісь автомобілі...

Тем не менее, с ростом благосостояния в Китае заметно выросло потребление мяса.
Это довольно объективный показатель, в отличие от общих слов.
Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями.


Ожирение...
Думаю, в США от чрезмерного добавления сахара во все что можно и нельзя.

Это капец какой-то.
Предпочитаю есть дома, то что готовит жена.
Если куда-то идем с друзьями, то зачастую могу что-то попробовать и все.
Я не могу есть такое сладкое.
Вчера в старбаксе отдельно просил (уже не помню как называется тот кофе) сделать без сахара и обычным молоком. Жена взяла то-же самое, но в "базовой комплектации" - это ужас.
Поэтому и ожирение. Сахар в кофе, в мясе, в соусах на первом месте.
Недавно знакомые заходили в гости, я пошел против принципов и купил рошен, Золотой ключик. Они принесли американский дорогой торт с шоколодом, муссом . Я еле съел кусочек. На его фоне рошен совсем не сладкий.
Сейчас в гостях уже несколько дней, приходится каждый день усиленно отжиматься и в планке стоять по 3 минуты, чтобы сжигать лишние каллории.
Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. В НЙ я в день хожу не менее 1,5-2 часов в день даже в выходные.
В общем, надо есть меньше сахара и соли и больше сжигать каллории.
Тогда не будет ожирения.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:28

  rjkz написав:.......
Вообще, это не совсем правильно (кроме тех, у кого уже дети взрослые) рассматривать эмиграцию с позиции - "А что МНЕ за это будет?". Разве что для отпетых эгоистов. Человек может изменить будущее своих детей-внуков- и тд в лучшую сторону. Разве это того не стоит?

Стоит. Но и себе чего-то хочется. :)
Понятно, не в мои годы.
Кроме того, возможности детей там всё же в какой-то степени зависят от успехов родителей.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 05 лип, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:31

Не разрушайте мифы: «Тина Тернер приняла швейцарское гражданство в 72 года, а переехала в Европу в 55 лет.»
Она с детства знала, что в США плохо, ужасно и ходят толпы толстяков. Вырвалась из Ада только в 55…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:33

akurt
:lol:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается.

Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 17:44

  rjkz написав:Срок ожидания

Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.

Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".
Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі)))
042013
 
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