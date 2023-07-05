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#<1 ... 889890891892 Додано: Сер 05 лип, 2023 17:26 ЛАД написав: 042013 написав: ...........

Ось це і оцінюю. А ви якесь м'ясо, якісь автомобілі... ...........Ось це і оцінюю. А ви якесь м'ясо, якісь автомобілі...

Тем не менее, с ростом благосостояния в Китае заметно выросло потребление мяса.

Это довольно объективный показатель, в отличие от общих слов.

Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями. Тем не менее, с ростом благосостояния в Китае заметно выросло потребление мяса.Это довольно объективный показатель, в отличие от общих слов.Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями.



Ожирение...

Думаю, в США от чрезмерного добавления сахара во все что можно и нельзя.



Это капец какой-то.

Предпочитаю есть дома, то что готовит жена.

Если куда-то идем с друзьями, то зачастую могу что-то попробовать и все.

Я не могу есть такое сладкое.

Вчера в старбаксе отдельно просил (уже не помню как называется тот кофе) сделать без сахара и обычным молоком. Жена взяла то-же самое, но в "базовой комплектации" - это ужас.

Поэтому и ожирение. Сахар в кофе, в мясе, в соусах на первом месте.

Недавно знакомые заходили в гости, я пошел против принципов и купил рошен, Золотой ключик. Они принесли американский дорогой торт с шоколодом, муссом . Я еле съел кусочек. На его фоне рошен совсем не сладкий.

Сейчас в гостях уже несколько дней, приходится каждый день усиленно отжиматься и в планке стоять по 3 минуты, чтобы сжигать лишние каллории.

Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. В НЙ я в день хожу не менее 1,5-2 часов в день даже в выходные.

В общем, надо есть меньше сахара и соли и больше сжигать каллории.

Тогда не будет ожирения. Ожирение...Думаю, в США от чрезмерного добавления сахара во все что можно и нельзя.Это капец какой-то.Предпочитаю есть дома, то что готовит жена.Если куда-то идем с друзьями, то зачастую могу что-то попробовать и все.Я не могу есть такое сладкое.Вчера в старбаксе отдельно просил (уже не помню как называется тот кофе) сделать без сахара и обычным молоком. Жена взяла то-же самое, но в "базовой комплектации" - это ужас.Поэтому и ожирение. Сахар в кофе, в мясе, в соусах на первом месте.Недавно знакомые заходили в гости, я пошел против принципов и купил рошен, Золотой ключик. Они принесли американский дорогой торт с шоколодом, муссом . Я еле съел кусочек. На его фоне рошен совсем не сладкий.Сейчас в гостях уже несколько дней, приходится каждый день усиленно отжиматься и в планке стоять по 3 минуты, чтобы сжигать лишние каллории.Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. В НЙ я в день хожу не менее 1,5-2 часов в день даже в выходные.В общем, надо есть меньше сахара и соли и больше сжигать каллории.Тогда не будет ожирения. rjkz

Повідомлень: 14911 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7756 раз. Подякували: 4738 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:28 rjkz написав: .......

Вообще, это не совсем правильно (кроме тех, у кого уже дети взрослые) рассматривать эмиграцию с позиции - "А что МНЕ за это будет?". Разве что для отпетых эгоистов. Человек может изменить будущее своих детей-внуков- и тд в лучшую сторону. Разве это того не стоит? .......Вообще, это не совсем правильно (кроме тех, у кого уже дети взрослые) рассматривать эмиграцию с позиции - "А что МНЕ за это будет?". Разве что для отпетых эгоистов. Человек может изменить будущее своих детей-внуков- и тд в лучшую сторону. Разве это того не стоит?

Стоит. Но и себе чего-то хочется.

Понятно, не в мои годы.

Кроме того, возможности детей там всё же в какой-то степени зависят от успехов родителей. Стоит. Но и себе чего-то хочется.Понятно, не в мои годы.Кроме того, возможности детей там всё же в какой-то степени зависят от успехов родителей. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 05 лип, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 24949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:31 Не разрушайте мифы: «Тина Тернер приняла швейцарское гражданство в 72 года, а переехала в Европу в 55 лет.»

Она с детства знала, что в США плохо, ужасно и ходят толпы толстяков. Вырвалась из Ада только в 55… Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7909 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1070 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:33 akurt

ЛАД 2 Повідомлень: 24949 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:37 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается.

Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища Faceless

Модератор Повідомлень: 33303 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7764 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:44 rjkz написав: Срок ожидания Срок ожидания

Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.



Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".

Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі))) Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі))) 042013 Повідомлень: 208 З нами з: 22.07.18 Подякував: 390 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 889890891892 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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