Ожирение...
Думаю, в США от чрезмерного добавления сахара во все что можно и нельзя.
Это капец какой-то.
Предпочитаю есть дома, то что готовит жена.
Если куда-то идем с друзьями, то зачастую могу что-то попробовать и все.
Я не могу есть такое сладкое.
Вчера в старбаксе отдельно просил (уже не помню как называется тот кофе) сделать без сахара и обычным молоком. Жена взяла то-же самое, но в "базовой комплектации" - это ужас.
Поэтому и ожирение. Сахар в кофе, в мясе, в соусах на первом месте.
Недавно знакомые заходили в гости, я пошел против принципов и купил рошен, Золотой ключик. Они принесли американский дорогой торт с шоколодом, муссом . Я еле съел кусочек. На его фоне рошен совсем не сладкий.
Сейчас в гостях уже несколько дней, приходится каждый день усиленно отжиматься и в планке стоять по 3 минуты, чтобы сжигать лишние каллории.
Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. В НЙ я в день хожу не менее 1,5-2 часов в день даже в выходные.
В общем, надо есть меньше сахара и соли и больше сжигать каллории.
Тогда не будет ожирения.