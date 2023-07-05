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#<1 ... 890891892893894> Додано: Сер 05 лип, 2023 17:26 ЛАД написав: 042013 написав: ...........

Ось це і оцінюю. А ви якесь м'ясо, якісь автомобілі... ...........Ось це і оцінюю. А ви якесь м'ясо, якісь автомобілі...

Тем не менее, с ростом благосостояния в Китае заметно выросло потребление мяса.

Это довольно объективный показатель, в отличие от общих слов.

Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями. Тем не менее, с ростом благосостояния в Китае заметно выросло потребление мяса.Это довольно объективный показатель, в отличие от общих слов.Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями.



Ожирение...

Думаю, в США от чрезмерного добавления сахара во все что можно и нельзя.



Это капец какой-то.

Предпочитаю есть дома, то что готовит жена.

Если куда-то идем с друзьями, то зачастую могу что-то попробовать и все.

Я не могу есть такое сладкое.

Вчера в старбаксе отдельно просил (уже не помню как называется тот кофе) сделать без сахара и обычным молоком. Жена взяла то-же самое, но в "базовой комплектации" - это ужас.

Поэтому и ожирение. Сахар в кофе, в мясе, в соусах на первом месте.

Недавно знакомые заходили в гости, я пошел против принципов и купил рошен, Золотой ключик. Они принесли американский дорогой торт с шоколодом, муссом . Я еле съел кусочек. На его фоне рошен совсем не сладкий.

Сейчас в гостях уже несколько дней, приходится каждый день усиленно отжиматься и в планке стоять по 3 минуты, чтобы сжигать лишние каллории.

Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. В НЙ я в день хожу не менее 1,5-2 часов в день даже в выходные.

В общем, надо есть меньше сахара и соли и больше сжигать каллории.

Тогда не будет ожирения. Ожирение...Думаю, в США от чрезмерного добавления сахара во все что можно и нельзя.Это капец какой-то.Предпочитаю есть дома, то что готовит жена.Если куда-то идем с друзьями, то зачастую могу что-то попробовать и все.Я не могу есть такое сладкое.Вчера в старбаксе отдельно просил (уже не помню как называется тот кофе) сделать без сахара и обычным молоком. Жена взяла то-же самое, но в "базовой комплектации" - это ужас.Поэтому и ожирение. Сахар в кофе, в мясе, в соусах на первом месте.Недавно знакомые заходили в гости, я пошел против принципов и купил рошен, Золотой ключик. Они принесли американский дорогой торт с шоколодом, муссом . Я еле съел кусочек. На его фоне рошен совсем не сладкий.Сейчас в гостях уже несколько дней, приходится каждый день усиленно отжиматься и в планке стоять по 3 минуты, чтобы сжигать лишние каллории.Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. В НЙ я в день хожу не менее 1,5-2 часов в день даже в выходные.В общем, надо есть меньше сахара и соли и больше сжигать каллории.Тогда не будет ожирения. rjkz

Повідомлень: 14918 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:28 rjkz написав: .......

Вообще, это не совсем правильно (кроме тех, у кого уже дети взрослые) рассматривать эмиграцию с позиции - "А что МНЕ за это будет?". Разве что для отпетых эгоистов. Человек может изменить будущее своих детей-внуков- и тд в лучшую сторону. Разве это того не стоит? .......Вообще, это не совсем правильно (кроме тех, у кого уже дети взрослые) рассматривать эмиграцию с позиции - "А что МНЕ за это будет?". Разве что для отпетых эгоистов. Человек может изменить будущее своих детей-внуков- и тд в лучшую сторону. Разве это того не стоит?

Стоит. Но и себе чего-то хочется.

Понятно, не в мои годы.

Кроме того, возможности детей там всё же в какой-то степени зависят от успехов родителей. Стоит. Но и себе чего-то хочется.Понятно, не в мои годы.Кроме того, возможности детей там всё же в какой-то степени зависят от успехов родителей. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 05 лип, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 24950 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:31 Не разрушайте мифы: «Тина Тернер приняла швейцарское гражданство в 72 года, а переехала в Европу в 55 лет.»

Она с детства знала, что в США плохо, ужасно и ходят толпы толстяков. Вырвалась из Ада только в 55… Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 17:33, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7910 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:33 akurt

ЛАД 2 Повідомлень: 24950 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:37 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается.

Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища Faceless

Модератор Повідомлень: 33303 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1392 раз. Подякували: 7764 раз. Профіль 4 7 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:44 rjkz написав: Срок ожидания Срок ожидания

Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.



Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".

Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі))) Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі))) 042013 Повідомлень: 209 З нами з: 22.07.18 Подякував: 390 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 17:53 042013 написав: rjkz написав: Срок ожидания Срок ожидания

Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.



Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".

Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі))) Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі)))

У любой самой потужной системы потужність ограничена и при перегрузке возникают задержки и сбои. У любой самой потужной системы потужність ограничена и при перегрузке возникают задержки и сбои. ЛАД 2 Повідомлень: 24950 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5064 раз. Подякували: 4718 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 18:02 akurt написав: Gastarbaiter написав: Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть. Думаю, що і в канадах можна знайти працю, щоб спати до 10. Хто на що вчився, як то кажуть.

Це золоті та правильні слова.

Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»

Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь. Це золоті та правильні слова.Я про цю тезу говорив вже багато разів: «Що ти таке вмієш робити, за що ми тобі заплатимо гроші?»Кожен перед еміграцією повинен продумати, чи є відповідь.

Хоча зараз дивлюся: колеги з Каліфорнії онлайн з 6-30/7-00 за їхнім часом, щоб хоч якось встигнути з Європою якісь питання вирішити. Хоча зараз дивлюся: колеги з Каліфорнії онлайн з 6-30/7-00 за їхнім часом, щоб хоч якось встигнути з Європою якісь питання вирішити. Gastarbaiter Повідомлень: 2615 З нами з: 26.02.18 Подякував: 629 раз. Подякували: 426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 18:15 Сибарит написав: ЛАД написав: "ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами. "ситуація з дорогами (тротуарами), громадським транспортом" это особенности страны, какой способ жизни выбрали. Связано и с размерами страны, и с плотностью населения, и со многими другими вопросами.

Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)

ЛАД написав: Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями. Ну а ожирение... Не стоит злоупотреблять возможностями.

Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.

Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.

Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.

Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.



Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы. Это особенность конкретного места в стране, где живет человек, поделившийся такой информацией. Есть места с тротуарами даже в небольших городках, есть города с наличием ОТ. Есть даже дома с заборами (еще один стереотип)Иногда это очень сложно. У меня есть подозрение, что массовость проблем с лишним весом связана с традиционной архитектурой, которую мы с недавних пор стали активно копировать.Типичный американский дом содержит несколько очень маленьких спален на втором этаже. Они пригодны только для сна. Когда наши люди пытаются обустроить там привычную детскую, парта для занятий иногда торчит из гардероба. На первом этаже обычно гараж и одно большое помещение (жилая комната), которое совмещает в себе кухню, столовую и собственно жилую зону. Получается, что у всей семьи постоянно в поле зрения находится холодильник.Кто-то один пошел к холодильнику за водой, все остальные сказали "ага" и выстроились в очередь к холодильнику уже не за водой. Первый понял, что себя обделил и тоже стал в очередь. Задача выполнена - все внепланово обожрались.Среди богатых людей, которые могут позволить себе постоянно питаться вне дома, а доступно это, вопреки еще одному расхожему стереотипу, очень немногим, процент толстых меньше - они могут себе позволить не держать в холодильнике ничего, кроме льда.Основная проблема изучения американского образа жизни заключается в том, что все его вкусившие говорят "у нас в Америке", описывая местные особенности. Поэтому информацию нужно обязательно сопоставлять с географией. Ну и помнить, что правильный перевод USA - Объединенные Государства Америки. Государства до сих пор достаточно независимы.



Я уже писал выше, что считаю добавление сахара везде и всегда главной проблемой.

Но сейчас очень большой процент жителей НЙ - это обычные нормальные люди.

Допускаю, что также есть фактор малой подвижности из-за больших расстояний и вследствие передвижения на авто.

Также следует разобраться с методикой в США и других странах для определения "ожирения".

Мне моя врач постоянно говорит, что у меня проблема с весом.

Она смотрит на вес и рост. Но она не сильно обращает внимания на телосложение и мышечную массу. Я уже писал выше, что считаю добавление сахара везде и всегда главной проблемой.Но сейчас очень большой процент жителей НЙ - это обычные нормальные люди.Допускаю, что также есть фактор малой подвижности из-за больших расстояний и вследствие передвижения на авто.Также следует разобраться с методикой в США и других странах для определения "ожирения".Мне моя врач постоянно говорит, что у меня проблема с весом.Она смотрит на вес и рост. Но она не сильно обращает внимания на телосложение и мышечную массу. rjkz

Повідомлень: 14918 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 18:25 ЛАД написав: akurt написав: ..............

Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети.

.......... ..............Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети...........

Спасибо за ответ.



Просьба ко всем иностранцам не злоупотреблять сокращениями.

То, что Вам кажется вполне понятно, для находящихся здесь бывает загадкой.

И гугл не всегда помогает. Например, на ШРТ выдаёт "Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8" и аналогичное. Спасибо за ответ.Просьба ко всем иностранцам не злоупотреблять сокращениями.То, что Вам кажется вполне понятно, для находящихся здесь бывает загадкой.И гугл не всегда помогает. Например, на ШРТ выдаёт "Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8" и аналогичное.

швідкісний рейковий транспорт (метро, електричка, швидкісний трамвай ...) швідкісний рейковий транспорт (метро, електричка, швидкісний трамвай ...) flyman

Повідомлень: 31758 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 890891892893894> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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