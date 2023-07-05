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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 18:29
flyman написав:
швідкісний рейковий транспорт (метро, електричка, швидкісний трамвай ...)
ЛАДа шкаф на колёсах
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:34
rjkz написав: akurt написав:
Найкраще, але не для всіх.
Читаємо приклад:
«С апреля 2013 года Тина Тёрнер являлась гражданкой Швейцарии, где она проживала вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Тина жила в городе Кюснахт в кантоне Цюрих. При получении гражданства европейской страны певица подписала соглашение об отказе от гражданства США и официально от него отказалась в ноябре 2013 года»
Бачите: реально не сподобалося в США.
На самом деле, именно Тина Тернер отказалась от гражданства США по причине нежелания платить налоги, кои ВСЕ граждане (и налоговые резиденты США) обязаны платить вне зависимости от места жительства и места получения доходов.
Введи такое Украина и 30+ миллионов украинцев, которые не потрудились в свое время отказаться от гражданства, выстроятся в очередь. Если нет, то поступления от налогов ФЛ из-за рубежа существенно пополнят Бюджет.
Не на всю суму, а на різницю, якщо є міждержавний договір про уникнення подвійного оподаткування.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:36
Faceless написав: rjkz написав:
Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается.
Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища
Тротуари є в місті, за центром міста практично немає, тому що всі - навіть підлітки - їздять на авто.
Пішки йдуть дуже рідко знедолені. Я якось із жінкою пішов пішки в супермаркет - в приміському мікрорайоні - хвилин 15-20 йти - так на мене всі в авто дивилися як на збоченця.
Для тих, хто хоче ходити пішки та їхати ровером виділені спеціальні доріжки із табличками, що саме тут МОЖНА ходити.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:48
ЛАД написав: Faceless написав:
.........
Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я
.....
"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех.
Не думаю, что они зависят от материального состояния.
Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.
Адское сочетание.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:51
ЛАД написав: akurt написав:
..............
Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети.
..........
Спасибо за ответ.
Просьба ко всем иностранцам не злоупотреблять сокращениями.
То, что Вам кажется вполне понятно, для находящихся здесь бывает загадкой.
И гугл не всегда помогает. Например, на ШРТ выдаёт "Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8" и аналогичное.
Не стесняйтесь спрашивать.
Ю4Ю - Uniting for Ukraine, каждый раз писать напряжно.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:59
ЛАД написав:
rjkz написав:
........
на квартиры
заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).
Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).
Именно Ы.
Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).
Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.
Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 18:59
akurt написав: rjkz написав:
Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года.
Полугода-года уже нет. Было - но давно - в прошлом году.
На сегодня - по указанным причинам - 60 месяцев.
Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 19:04
rjkz написав: ЛАД написав:
rjkz написав:
........
на квартиры
заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).
Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).
Именно Ы.
Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).
Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.
Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.
Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я...
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Додано: Сер 05 лип, 2023 19:10
Faceless написав: rjkz написав:
Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается.
Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища
В больших городах есть.
Я не помню в НЙ мест без тротуаров. Есть отдельные участки - идешь по тротуару - упираешься в перекресток с куском без тротуара, потом опять идет тротуар.
Сейчас в ближнем НДЖ - тут тротуары мало где есть, но есть. Или правильней сказать, есть но не везде.
В центре городков есть, в местах застройки домиками есть, но может и не быть.
ВДоль хайвеев - нет. Вдоль многих отрезков дорог - нет.
НЙ- город для безлошадных. МЕст для пеших прогулок - море. Набережные (бодворки), парки, Хайлайн, променады,и тп.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 19:13
042013 написав: rjkz написав:
Срок ожидания
Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.
Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".
Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі)))
Законом США предусмотрено 1 млн эмигрантов в год (это Закон). Реально, только по визе О недобор, по остальным программам - очередь на много лет. Но миллион в год они принимают.
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