RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 891892893894>
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:29

  flyman написав:швідкісний рейковий транспорт (метро, електричка, швидкісний трамвай ...)
ЛАДа шкаф на колёсах
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18171
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2164 раз.
Подякували: 3094 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:34

  rjkz написав:
  akurt написав:Найкраще, але не для всіх.
Читаємо приклад:
«С апреля 2013 года Тина Тёрнер являлась гражданкой Швейцарии, где она проживала вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Тина жила в городе Кюснахт в кантоне Цюрих. При получении гражданства европейской страны певица подписала соглашение об отказе от гражданства США и официально от него отказалась в ноябре 2013 года»
Бачите: реально не сподобалося в США.


На самом деле, именно Тина Тернер отказалась от гражданства США по причине нежелания платить налоги, кои ВСЕ граждане (и налоговые резиденты США) обязаны платить вне зависимости от места жительства и места получения доходов.
Введи такое Украина и 30+ миллионов украинцев, которые не потрудились в свое время отказаться от гражданства, выстроятся в очередь. Если нет, то поступления от налогов ФЛ из-за рубежа существенно пополнят Бюджет.

Не на всю суму, а на різницю, якщо є міждержавний договір про уникнення подвійного оподаткування.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31758
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1509 раз.
Подякували: 2659 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:36

  Faceless написав:
  rjkz написав:Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается.

Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища :mrgreen:


Тротуари є в місті, за центром міста практично немає, тому що всі - навіть підлітки - їздять на авто.
Пішки йдуть дуже рідко знедолені. Я якось із жінкою пішов пішки в супермаркет - в приміському мікрорайоні - хвилин 15-20 йти - так на мене всі в авто дивилися як на збоченця.
Для тих, хто хоче ходити пішки та їхати ровером виділені спеціальні доріжки із табличками, що саме тут МОЖНА ходити.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7910
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3158 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:48

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.........
Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я
.....

"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех.


Не думаю, что они зависят от материального состояния.
Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.
Адское сочетание.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14918
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7758 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:51

  ЛАД написав:
  akurt написав:..............
Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети.
..........

Спасибо за ответ.

Просьба ко всем иностранцам не злоупотреблять сокращениями.
То, что Вам кажется вполне понятно, для находящихся здесь бывает загадкой.
И гугл не всегда помогает. Например, на ШРТ выдаёт "Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8" и аналогичное. :)


Не стесняйтесь спрашивать.
Ю4Ю - Uniting for Ukraine, каждый раз писать напряжно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14918
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7758 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:59

  ЛАД написав:
  rjkz написав:........
на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).
Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).

:D


Именно Ы.
Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).
Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.
Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14918
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7758 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 18:59

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:
  rjkz написав:Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года.

Полугода-года уже нет. Было - но давно - в прошлом году.
На сегодня - по указанным причинам - 60 месяцев.
Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
Повідомлень: 306
З нами з: 15.12.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:04

  rjkz написав:
  ЛАД написав:
  rjkz написав:........
на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).
Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).

:D


Именно Ы.
Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).
Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.
Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.


Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я...
042013
 
Повідомлень: 209
З нами з: 22.07.18
Подякував: 390 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:10

  Faceless написав:
  rjkz написав:Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается.

Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища :mrgreen:


В больших городах есть.
Я не помню в НЙ мест без тротуаров. Есть отдельные участки - идешь по тротуару - упираешься в перекресток с куском без тротуара, потом опять идет тротуар.
Сейчас в ближнем НДЖ - тут тротуары мало где есть, но есть. Или правильней сказать, есть но не везде.
В центре городков есть, в местах застройки домиками есть, но может и не быть.
ВДоль хайвеев - нет. Вдоль многих отрезков дорог - нет.
НЙ- город для безлошадных. МЕст для пеших прогулок - море. Набережные (бодворки), парки, Хайлайн, променады,и тп.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14918
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7758 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Сер 05 лип, 2023 19:13

  042013 написав:
  rjkz написав:Срок ожидания

Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.

Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".
Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі)))


:lol:
Законом США предусмотрено 1 млн эмигрантов в год (это Закон). Реально, только по визе О недобор, по остальным программам - очередь на много лет. Но миллион в год они принимают.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14918
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7758 раз.
Подякували: 4739 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 891892893894>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Кочевник і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4928)
05.07.2023 18:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.