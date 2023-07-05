Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 891892893894> Додано: Сер 05 лип, 2023 18:29 flyman написав: швідкісний рейковий транспорт (метро, електричка, швидкісний трамвай ...) швідкісний рейковий транспорт (метро, електричка, швидкісний трамвай ...) ЛАДа шкаф на колёсах ЛАДа шкаф на колёсах vitaliian

Повідомлень: 18171 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2164 раз. Подякували: 3094 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 18:34 rjkz написав: akurt написав: Найкраще, але не для всіх.

Читаємо приклад:

«С апреля 2013 года Тина Тёрнер являлась гражданкой Швейцарии, где она проживала вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Тина жила в городе Кюснахт в кантоне Цюрих. При получении гражданства европейской страны певица подписала соглашение об отказе от гражданства США и официально от него отказалась в ноябре 2013 года»

Бачите: реально не сподобалося в США. Найкраще, але не для всіх.Читаємо приклад:«С апреля 2013 года Тина Тёрнер являлась гражданкой Швейцарии, где она проживала вместе со своим мужем, немецким музыкальным продюсером Эрвином Бахом. Тина жила в городе Кюснахт в кантоне Цюрих. При получении гражданства европейской страны певица подписала соглашение об отказе от гражданства США и официально от него отказалась в ноябре 2013 года»Бачите: реально не сподобалося в США.



На самом деле, именно Тина Тернер отказалась от гражданства США по причине нежелания платить налоги, кои ВСЕ граждане (и налоговые резиденты США) обязаны платить вне зависимости от места жительства и места получения доходов.

Введи такое Украина и 30+ миллионов украинцев, которые не потрудились в свое время отказаться от гражданства, выстроятся в очередь. Если нет, то поступления от налогов ФЛ из-за рубежа существенно пополнят Бюджет. На самом деле, именно Тина Тернер отказалась от гражданства США по причине нежелания платить налоги, кои ВСЕ граждане (и налоговые резиденты США) обязаны платить вне зависимости от места жительства и места получения доходов.Введи такое Украина и 30+ миллионов украинцев, которые не потрудились в свое время отказаться от гражданства, выстроятся в очередь. Если нет, то поступления от налогов ФЛ из-за рубежа существенно пополнят Бюджет.

Не на всю суму, а на різницю, якщо є міждержавний договір про уникнення подвійного оподаткування. Не на всю суму, а на різницю, якщо є міждержавний договір про уникнення подвійного оподаткування. flyman

Повідомлень: 31758 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 18:36 Faceless написав: rjkz написав: Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается.

Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища



Тротуари є в місті, за центром міста практично немає, тому що всі - навіть підлітки - їздять на авто.

Пішки йдуть дуже рідко знедолені. Я якось із жінкою пішов пішки в супермаркет - в приміському мікрорайоні - хвилин 15-20 йти - так на мене всі в авто дивилися як на збоченця.

Для тих, хто хоче ходити пішки та їхати ровером виділені спеціальні доріжки із табличками, що саме тут МОЖНА ходити. Тротуари є в місті, за центром міста практично немає, тому що всі - навіть підлітки - їздять на авто.Пішки йдуть дуже рідко знедолені. Я якось із жінкою пішов пішки в супермаркет - в приміському мікрорайоні - хвилин 15-20 йти - так на мене всі в авто дивилися як на збоченця.Для тих, хто хоче ходити пішки та їхати ровером виділені спеціальні доріжки із табличками, що саме тут МОЖНА ходити. akurt

Повідомлень: 7910 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 18:48 ЛАД написав: Faceless написав: .........

Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я

..... .........Низькі (відносно) доходи - погані харчові звички+їжа, особливо фастфуд, заміняє інші активності, весь відпочинок плза роботою - малорухливий + щось жерти. З ростом доходів у людей з'являється якось більше інтересів і більше уваги до здоров'я.....

"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех. "Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех.



Не думаю, что они зависят от материального состояния.

Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.

Адское сочетание. Не думаю, что они зависят от материального состояния.Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.Адское сочетание. rjkz

Повідомлень: 14918 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 18:51 ЛАД написав: akurt написав: ..............

Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети.

.......... ..............Это в большой мере лохотрон для наивных и об этом уже были публикации в сети...........

Спасибо за ответ.



Просьба ко всем иностранцам не злоупотреблять сокращениями.

То, что Вам кажется вполне понятно, для находящихся здесь бывает загадкой.

И гугл не всегда помогает. Например, на ШРТ выдаёт "Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8" и аналогичное. Спасибо за ответ.Просьба ко всем иностранцам не злоупотреблять сокращениями.То, что Вам кажется вполне понятно, для находящихся здесь бывает загадкой.И гугл не всегда помогает. Например, на ШРТ выдаёт "Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8" и аналогичное.



Не стесняйтесь спрашивать.

Ю4Ю - Uniting for Ukraine, каждый раз писать напряжно. Не стесняйтесь спрашивать.Ю4Ю - Uniting for Ukraine, каждый раз писать напряжно. rjkz

Повідомлень: 14918 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 18:59 ЛАД написав: rjkz написав: ........

на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).

Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с). ........на квартирзаработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).





Именно Ы.

Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).

Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.

Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области. Именно Ы.Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области. rjkz

Повідомлень: 14918 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 18:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: rjkz написав: Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года. Срок ожидания по воссоединению семьи самые короткие родители-несовершеннолетние дети, муж-жена, совершеннолетние дети - пожилые родители - что-то порядка полугода-года.

Полугода-года уже нет. Было - но давно - в прошлом году.

На сегодня - по указанным причинам - 60 месяцев. Полугода-года уже нет. Было - но давно - в прошлом году.На сегодня - по указанным причинам - 60 месяцев. Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.



Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk Alex_V_K_79 Повідомлень: 306 З нами з: 15.12.15 Подякував: 227 раз. Подякували: 38 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 19:04 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: ........

на квартиры заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).

Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с). ........на квартирзаработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).





Именно Ы.

Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).

Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.

Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области. Именно Ы.Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.



Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я... Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я... 042013 Повідомлень: 209 З нами з: 22.07.18 Подякував: 390 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 19:10 Faceless написав: rjkz написав: Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается. Ходить тут (вне НЙ) и вправду не очень получается.

Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища Я скільки звертав уваги на фото/відео, що надсилали з США (якщо то не центр міста) - там тротуарів нема як явища



В больших городах есть.

Я не помню в НЙ мест без тротуаров. Есть отдельные участки - идешь по тротуару - упираешься в перекресток с куском без тротуара, потом опять идет тротуар.

Сейчас в ближнем НДЖ - тут тротуары мало где есть, но есть. Или правильней сказать, есть но не везде.

В центре городков есть, в местах застройки домиками есть, но может и не быть.

ВДоль хайвеев - нет. Вдоль многих отрезков дорог - нет.

НЙ- город для безлошадных. МЕст для пеших прогулок - море. Набережные (бодворки), парки, Хайлайн, променады,и тп. В больших городах есть.Я не помню в НЙ мест без тротуаров. Есть отдельные участки - идешь по тротуару - упираешься в перекресток с куском без тротуара, потом опять идет тротуар.Сейчас в ближнем НДЖ - тут тротуары мало где есть, но есть. Или правильней сказать, есть но не везде.В центре городков есть, в местах застройки домиками есть, но может и не быть.ВДоль хайвеев - нет. Вдоль многих отрезков дорог - нет.НЙ- город для безлошадных. МЕст для пеших прогулок - море. Набережные (бодворки), парки, Хайлайн, променады,и тп. rjkz

Повідомлень: 14918 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 19:13 042013 написав: rjkz написав: Срок ожидания Срок ожидания

Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.



Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".

Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі))) Тю, так це ж елементарно. Це як "відгуки" в інсті, як "рекомендації" у закріплених в товарних аккаунтах. Надання акаунту значущості. Так і тут.Чі ви вважаєте, що в їх, з їх такою великою потужною іміграційною системою, дійсно всі 6-12-24-60 місяців документи по системі ходять і шось там розумні люди з ними роблять? Це - штучне затягування, щоб створити довкола себе наліт "елітарності". А то якби видавали візу за один день/тиждень, як в якомусь Антигуа і Барбуда, то було б не "елітарно".Елементарно, люди, шо ви як перший день на світі)))





Законом США предусмотрено 1 млн эмигрантов в год (это Закон). Реально, только по визе О недобор, по остальным программам - очередь на много лет. Но миллион в год они принимают. Законом США предусмотрено 1 млн эмигрантов в год (это Закон). Реально, только по визе О недобор, по остальным программам - очередь на много лет. Но миллион в год они принимают. rjkz

Повідомлень: 14918 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 891892893894> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman і 6 гостейМодератори: Faceless