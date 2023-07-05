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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 891892893894 Додано: Сер 05 лип, 2023 19:20 042013 написав: rjkz написав: ЛАД написав:



Именно Ы.

Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).

Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.

Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области. Именно Ы.Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.



Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я... Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я...



Сорри, что ввел в мисандерстенин.

Да, я писал что соседка В КИЕВЕ заработала на квартиры в США.

То есть, она моя соседка по киевскому дому, на квартиры заработала в США. Сорри, что ввел в мисандерстенин.Да, я писал что соседка В КИЕВЕ заработала на квартиры в США.То есть, она моя соседка по киевскому дому, на квартиры заработала в США. rjkz

Повідомлень: 14919 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 19:27 042013 написав: rjkz написав:

Именно Ы.

Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).

Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.

Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области. Именно Ы.Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.



Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я... Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я...

В Кийові можна заробити на цілий будинок (2куе...10куе) за 100км від столиці в пішій доступності до приміського ШРТ. В Кийові можна заробити на цілий будинок (2куе...10куе) за 100км від столиці в пішій доступності до приміського ШРТ. flyman

Повідомлень: 31759 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 19:29 rjkz написав:

Сорри, что ввел в мисандерстенин.

Да, я писал что соседка В КИЕВЕ заработала на квартиры в США.

То есть, она моя соседка по киевскому дому, на квартиры заработала в США. Сорри, что ввел в мисандерстенин.Да, я писал что соседка В КИЕВЕ заработала на квартиры в США.То есть, она моя соседка по киевскому дому, на квартиры заработала в США.

ЛЛЛ,

В США можна купити за 50КУе і дешевше, зрозуміло що не СФ чи ЛА чи яка Сантабарбара. ЛЛЛ,В США можна купити за 50КУе і дешевше, зрозуміло що не СФ чи ЛА чи яка Сантабарбара. flyman

Повідомлень: 31759 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1509 раз. Подякували: 2659 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 19:56 flyman написав: rjkz написав:

Сорри, что ввел в мисандерстенин.

Да, я писал что соседка В КИЕВЕ заработала на квартиры в США.

То есть, она моя соседка по киевскому дому, на квартиры заработала в США. Сорри, что ввел в мисандерстенин.Да, я писал что соседка В КИЕВЕ заработала на квартиры в США.То есть, она моя соседка по киевскому дому, на квартиры заработала в США.

ЛЛЛ,

В США можна купити за 50КУе і дешевше, зрозуміло що не СФ чи ЛА чи яка Сантабарбара. ЛЛЛ,В США можна купити за 50КУе і дешевше, зрозуміло що не СФ чи ЛА чи яка Сантабарбара.



Можно мобайл хоум купить и за 6 куе.



Кавалирки отдыхают. Можно мобайл хоум купить и за 6 куе.Кавалирки отдыхают. rjkz

Повідомлень: 14919 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7758 раз. Подякували: 4739 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 20:09 Alex_V_K_79 написав: Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.

Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.

Спасибо за интересную статистику.

Реально интересно и кому-то пригодится.

Знаю другой реальный кейс: подали на гринкарту по замужеству.

Очередь двигалась интересно: 13 месяцев ожидания, 10, 9, 6, 4, 2, 3, 2, 4, год прошел, сейчас светится цифра «60». Спасибо за интересную статистику.Реально интересно и кому-то пригодится.Знаю другой реальный кейс: подали на гринкарту по замужеству.Очередь двигалась интересно: 13 месяцев ожидания, 10, 9, 6, 4, 2, 3, 2, 4, год прошел, сейчас светится цифра «60». Востаннє редагувалось akurt в Сер 05 лип, 2023 20:24, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7915 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 20:18 Ну, что сказать. Прибыл после обеда в Албанию. Первым делом решил обменять,, бридкі зелені паперці" ™ на леки. И тут меня ждал неприятный сюрприз. За одну зелёную бумажку дают всего 94 лека. Сколько езжу минимум 102 было.И так постепенно курс гривни к леку постепенно скатился от 1:4, к 1:2,5 Bolt Повідомлень: 2060 З нами з: 09.11.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 20:27 Хитрые албанцы начитались гадостей про США на этом форуме и решили бридкі зелені гроші за правильною ціною не брати. akurt

Повідомлень: 7915 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 20:53 akurt написав: Alex_V_K_79 написав: Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.

Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.

Спасибо за интересную статистику.

Реально интересно и кому-то пригодится.

Знаю другой реальный кейс: подали на гринкарту по замужеству.

Очередь двигалась интересно: 13 месяцев ожидания, 10, 9, 6, 4, 2, 3, 2, 4, год прошел, сейчас светится цифра «60». Спасибо за интересную статистику.Реально интересно и кому-то пригодится.Знаю другой реальный кейс: подали на гринкарту по замужеству.Очередь двигалась интересно: 13 месяцев ожидания, 10, 9, 6, 4, 2, 3, 2, 4, год прошел, сейчас светится цифра «60».

Гринкарта и замужество? Там сразу ПМЖ и только после двух лет совместного проживания. Если была виза невесты ходит соц.служба и проверяет не фиктивный ли брак. Забавное действо ))) ну пускай будет 60 месяцев... Гринкарта и замужество? Там сразу ПМЖ и только после двух лет совместного проживания. Если была виза невесты ходит соц.служба и проверяет не фиктивный ли брак. Забавное действо ))) ну пускай будет 60 месяцев... stm

Повідомлень: 3864 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 625 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лип, 2023 21:03 Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.

А вы попробуйте. akurt

Повідомлень: 7915 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3158 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 891892893894 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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