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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 19:20
042013 написав: rjkz написав: ЛАД написав:
Именно Ы.
Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).
Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.
Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.
Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я...
Сорри, что ввел в мисандерстенин.
Да, я писал что соседка В КИЕВЕ заработала на квартиры в США.
То есть, она моя соседка по киевскому дому, на квартиры заработала в США.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 19:27
042013 написав: rjkz написав:
Именно Ы.
Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).
Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.
Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.
Пождіть-пождіть, так порівнювати треба порівнянні речі. Я ж думав, що в Амеріці заробила на квартири в НЙ, а так... В Україні теж можна заробити на квартири в Гондурасі, це ні про що. Треба говорити про то, наскікі швидко можна заробити в якісь країні на квартиру в ці же країні. А то... Заробити в закордоні на кватиру в Україні - розуму не треба, лиш трохи свого часу і здоров'я...
В Кийові можна заробити на цілий будинок (2куе...10куе) за 100км від столиці в пішій доступності до приміського ШРТ.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 19:29
rjkz написав:
Сорри, что ввел в мисандерстенин.
Да, я писал что соседка В КИЕВЕ заработала на квартиры в США.
То есть, она моя соседка по киевскому дому, на квартиры заработала в США.
ЛЛЛ,
В США можна купити за 50КУе і дешевше, зрозуміло що не СФ чи ЛА чи яка Сантабарбара.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 19:56
flyman написав: rjkz написав:
Сорри, что ввел в мисандерстенин.
Да, я писал что соседка В КИЕВЕ заработала на квартиры в США.
То есть, она моя соседка по киевскому дому, на квартиры заработала в США.
ЛЛЛ,
В США можна купити за 50КУе і дешевше, зрозуміло що не СФ чи ЛА чи яка Сантабарбара.
Можно мобайл хоум купить и за 6 куе.
Кавалирки отдыхают.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:09
Alex_V_K_79 написав:
Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.
Спасибо за интересную статистику.
Реально интересно и кому-то пригодится.
Знаю другой реальный кейс: подали на гринкарту по замужеству.
Очередь двигалась интересно: 13 месяцев ожидания, 10, 9, 6, 4, 2, 3, 2, 4, год прошел, сейчас светится цифра «60».
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 05 лип, 2023 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:18
Ну, что сказать. Прибыл после обеда в Албанию. Первым делом решил обменять,, бридкі зелені паперці" ™ на леки. И тут меня ждал неприятный сюрприз. За одну зелёную бумажку дают всего 94 лека. Сколько езжу минимум 102 было.И так постепенно курс гривни к леку постепенно скатился от 1:4, к 1:2,5
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:27
Хитрые албанцы начитались гадостей про США на этом форуме и решили бридкі зелені гроші за правильною ціною не брати.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 20:53
akurt написав: Alex_V_K_79 написав:
Родители жены получили гринку по воссоединению семьи с их младшей дочерью там за год с небольшим: в мае 2022 подались в середине июня 23-г по почте там уже и получили, и в конце июня уже приехали в Украину. Может и повезло, но реальный ближайший кейс.
Спасибо за интересную статистику.
Реально интересно и кому-то пригодится.
Знаю другой реальный кейс: подали на гринкарту по замужеству.
Очередь двигалась интересно: 13 месяцев ожидания, 10, 9, 6, 4, 2, 3, 2, 4, год прошел, сейчас светится цифра «60».
Гринкарта и замужество? Там сразу ПМЖ и только после двух лет совместного проживания. Если была виза невесты ходит соц.служба и проверяет не фиктивный ли брак. Забавное действо ))) ну пускай будет 60 месяцев...
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Додано: Сер 05 лип, 2023 21:03
Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.
А вы попробуйте.
Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.
Год ждали изменения статуса.
Так это было в «ранишние времена» - лет 5 назад.
Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…
Только въезда в США.
Востаннє редагувалось akurt
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Додано: Сер 05 лип, 2023 21:08
akurt написав:
Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.
А вы попробуйте.
Ну на спор я ещё замуж за мужика-иностранца не выходила ))) хотя, может и попробую)))
Срок оформления визы К-3 в США составляет от 2 до 3 месяцев. Сам процесс подготовки документов занимает от 2 до 7 дней, а остальное время необходимо для рассмотрения вашего заявления в американском посольстве и принятия решения его сотрудниками.
Востаннє редагувалось stm
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