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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 лип, 2023 21:08
akurt написав:
Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.
А вы попробуйте.
Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.
Год ждали изменения статуса.
Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…
Только въезда в США.
перевіряли чувства на міцність
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Додано: Сер 05 лип, 2023 21:44
akurt написав:
100$ у меня лично не взяли при оплате в Girardelli при оплате на сумму в 86$ счета.
А чим аргументовали?
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:05
flyman написав: akurt написав:
Ага, сразу. ПМЖ. Быстро.
А вы попробуйте.
Сын приятеля привез из Таиланда невесту - У ТОЙ БЫЛА ВИЗА США - брак оформили в США.
Год ждали изменения статуса.
Ну а если у невесты не было/нет визы США - то как написали выше: и 5 лет ожидания только въезда, и 10…
Только въезда в США.
перевіряли чувства на міцність
попроси тебе филипинку привезти
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:06
akurt написав:
Может, и можно применить термин «как тараканы», хотя и не очень корректно.
Но правда.
Правда в том еще, что пробираются - по словам моих респондентов - приличные и активные люди, кроме россиян: то, с кем они пролежали трое суток на полу днем на солнцепеке
У меня такого желания никогда не возникало. И не жалею об этом. Может, активности и ЧСВ маловато
да и в жизни все устраивало. Конечно, есть и другие истории, например, рассказанная африканкой на наших уроках английского. Причину бегства не говорила, но сначала добралась до ЮАмерики, потом в группе по каким-то эквадорским джунглям, кто-то по дороге погиб (тут она разрыдалась) и все-таки добралась до страны своей мечты.
Я думаю, не стоит украинцам обижаться на США в этом смысле: ведь по программе U4U принято чуть ли не 1/4 миллиона украинцев, да еще приняла и Канада (реально прибыло около 170 000 украинцев, хотя выдано уже виз около миллиона) и каждая из многих стран ЕС.
Ни в коем случае не обижаюсь; разве что за то, что с первого захода мне не дали Ю4Ю, а жене дали
Пришлось посылать повторную заявку. В аэропорту нас пропустили вне огромной очереди, оформления ждали часа полтора, нас передавали из рук в руки.
Насчет гринкарт для Ю4Ю - это всего лишь законопроект, которых, я думаю, в конгрессе рожают сотнями в день.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:21
rjkz написав: ЛАД написав:
rjkz написав:
........
на квартиры
заработала за несколько лет работы в США (не знаю кем, но языка нет совсем).
Но в Киеве это - нормально, а в США и Канаде- это "рабство и эксплуатация трудового народа" (с).
Именно Ы.
Она из села, купила в моем доме 3к, потом оставила младшей дочке, и в начале 2010-х купила 2 1 к под аренду в полях за Окружной (возле пр.Победы).
Вроде еще помогла купить (насколько "помогла" - не знаю) 2-м другим дочерям.
Еще на это купили новый тогда ланос и потом, когда младшая вышла замуж и родила, понянчились с внуком и оставив квартиру вернулись на пенсию в село в Киевской области.
Тогда прошу прощения, неправильно понял, решил, что купила квартиры в США.
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:39
rjkz написав: ЛАД написав:
........
"Пивные животы" часто вижу у достаточно обеспеченных людей. Конечно, не у всех.
Не думаю, что они зависят от материального состояния.
Пиво в Украине - одно из самых дешевых в мире, на чипсы хватит и богатому и бедному, футбол по телевизору идет для всех.
Адское сочетание.
"Пивные животы" условный термин. Вызваны обычно (часто?) совсем не пивом, а просто обжираловкой.
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ЛАД
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:42
Bolt написав:
Ну, что сказать. Прибыл после обеда в Албанию. Первым делом решил обменять,, бридкі зелені паперці" ™ на леки. И тут меня ждал неприятный сюрприз. За одну зелёную бумажку дают всего 94 лека. Сколько езжу минимум 102 было.И так постепенно курс гривни к леку постепенно скатился от 1:4, к 1:2,5
А евро?
Какие цены в Албании по сравнению с нашими?
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Додано: Сер 05 лип, 2023 22:46
Starikan
Вы увидели, я здесь сегодня дал для Вас ссылку о необходимости регистрации пенсионеров?
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